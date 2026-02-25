Cristina Spătar, adevărul despre viața alături de soțul milionar. Își trăiesc iubirea la sute de kilometri distanță

Cristina Spătar trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de omul de afaceri, Vicențiu Mocanu, alături de care a pășit la altar în urmă cu doi ani. Cu toate că sunt un cuplu sudat, vedeta și soțul ei locuiesc, în continuare, la sute de kilometri distanță, însă naveta nu este o corvoadă pentru ei. Cu toate acestea, în anumite zile importante nu pot fi alături unul de celălalt, cum a fost, spre exemplu, de Dragobete. Noi am întâlnit-o atunci, vedeta aflându-se la lansarea unei colecții semnate Cătălin Botezatu, designer pentru care și fata ei a defilat la un moment dat. Așadar, Regina R&B a oferit un interviu exclusiv în care ne-a vorbit despre planurile de viitor pe care le are alături de soțul ei. Cei doi plănuiesc lansarea unui nou produs pe piață cu care speră să dea lovitura. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Cristina Spătar care ne-a vorbit despre toate aceste lucruri, dar și despre rolul de „soacră” pe care îl experimentează de puțin timp.

Cristina Spătar și-a făcut apariția la o prezentare de modă semnată Cătălin Botezatu și a rememorat momentele în care fiica sa, Aida, a prezentat pentru una dintre colecțiile sale. Cu această ocazie, artista a vorbit despre copiii ei, dar și despre cum a reacționat atunci când a făcut pentru prima dată cunoștință cu partenera fiului ei. Și, pentru că este luna iubirii, interviul a atins și acest subiect și relația cu omul de afaceri vâlcean, Vicențiu Mocanu. Regina RnB și soțul ei trec peste orice impediment atunci când vine vorba de iubirea lor, fie și distanța, și au planuri mari de viitor. Vor să lanseze un nou produs pe piață, iar numele și notorietatea Cristinei, alături de experiența în afaceri a lui Vicky sunt combinația perfectă pentru a da lovitura.

Ce spune Cristina Spătar de iubita fiului ei: „Decât să bată mingea pe maidan”

CANCAN.RO: Mă întâlnesc în această zi a iubirii cu Cristina care ține în mână un trandafir primit de la nimeni altul decât Cătălin Botezatu.

Cristina Spătar: Da, am fost invitată de Cătălin și de Dana Popa și cu ocazia aceasta m-am întâlnit cu prieteni mai vechi.

CANCAN.RO: Îți amintești vreo prezentare de-ale lui Cătălin la care ai fost și ți-ai amintit multă vreme de ea?

Cristina Spătar: Toate prezentările lui Cătălin sunt deosebite, el este într-adevăr inventiv și creator, dar cea mai importantă a fost când fetița mea a terminat școala de modelling a lui Cătălin Botezatu, iar după ce a terminat școala, a avut loc o prezentare și acolo am avut cele mai multe emoții.

CANCAN.RO: E frumoasă ca mami, are și veleitățile tale?

Cristina Spătar: E foarte timidă și am dus-o la curs în ideea să mai socializeze, să depășească momentele de timiditate. Așa eram și eu, timidă din cale afară, acum m-am mai dezghețat. Sunt în banca mea tot timpul.

CANCAN.RO: Aveau părinții tăi vorba asta: Stai, mamă în banca ta!

Cristina Spătar: Da, păi așa era pe vremea aceea. Ei ne-au educat să avem mult bun simț și așa a fost tot timpul. Și pe copiii mei la fel i-am educat să lase loc de Bună ziua oriunde ar merge, indiferent de ceea ce le oferă viața. S-ar putea ca ei să ajungă să aibă mult mai mult decât am eu, dar să nu uite să aibe bun simț.

CANCAN.RO: Sunt convinsă că ești o mamă minunată, dar vreau să îmi spui dacă ai experimentat rolul de „soacră”?

Cristina Spătar: Da. A venit Albert cu iubita lui, este o relație de copii, sunt de-o seamă, au 16 ani. Îmi sunt foarte dragi, i-am cunoscut familia fetei și are niște părinți extraordinari, provine dintr-o familie super și mă încântă mult. Decât să bată mingea pe maidan, mai bine se vede cu ea pentru că e o fată deosebită.

CANCAN.RO: Este important acel feeling de mamă atunci când cunoști partenera sau partenerul copilului tău să fie un sentiment plăcut și să știi că este în siguranță.

Cristina Spătar: Da, eu sunt foarte încântată de Sofie, și mă bucur pentru Albert că este fericit. Fata mea în aprilie face 14 ani, e cuminte.

Artista și soțul ei vor scoate pe piață un vin: „Se va numi Regina „

CANCAN.RO: Ce face Vicky?

Cristina Spătar: E acasă, la Vâlcea, iar eu o să mă duc acolo peste două zile. Sunt două ore de mașină, îmi face plăcere, nu e o problemă. Chiar cred că este un lucru bun faptul că stăm așa, ba vine el în weekend, ba plec eu câteva zile pe săptămână și tot așa. Suntem ok. Ne pregătim de lansarea vinului de care îți povesteam. Fac o linie de vinuri și atunci o să vă chem și el la lansarea vinului, o să facem o băutură de calitate. Oscilam între Italia și România, dar până la urmă cred că îl luăm din România. Tu știi că eu sunt naționalistă, fac muzică populară, și am găsit un vin foarte bun în zona Drăgășani, Vâlcea. Vicky l-a găsit și sper să batem palma cu cei de acolo că vinul este de cinci stele.

CANCAN.RO: Ne poți spune și numele brandului?

Cristina Spătar: Numele sub care va fi vândut va fi „Regina”, dar brandul de unde îl achiziționăm se păstrează confidențial. Tu știi că am avut un brand de haine, am vrut să revin pe piață cu haine de lux, dar soțul meu a spus: Nu, este mult mai bine să faci un vin pentru că este mai ok.

CANCAN.RO: Dăinuie mai mult în timp. Se spune că vinul nu se strică niciodată, devine mai bun odată cu trecerea timpului.

Cristina Spătar: A fost ideea lui și o să merg pe ideea lui.

