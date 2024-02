Detalii picante din relația Cristinei Spătar cu Vicențiu Mocanu! Ea e șefa-n casă: ”El, săracul, nu zice nimic!”

Cristina Spătar este indubitabil una dintre cele mai norocoase femei! Regina R&B-ului trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de omul de afaceri, Vicențiu Mocanu, iar în urmă cu un an vedeta a făcut cununia civilă cu acesta. A urmat apoi o nuntă ca-n povești la care au participat 500 de invitați. În plus, milionarul nu se sfiește să o surprindă pe cântăreață cu cele mai frumoase și extravagante cadouri: de la mașini de lux, la celebrul bloc din Crevedia pe care i l-a dăruit vedetei și care valorează nu mai puțin de două milioane de euro. Și, dacă vă gândeați că în relația lor afaceristul este cel care are ultimul cuvânt de spus, vă dezvăluim că așa este! Vicențiu Mocanu are ultimul cuvânt, iar acesta este DA la orice își dorește Cristina Spătar. 🙂 CANCAN.RO a stat de vorbă cu frumoasa vedetă și a aflat dedesubturile relației lor.

Cine „conduce” în relația lui Vicențiu Mocanu cu Cristina Spătar: „Eu sunt șefa în casă!”

Cristina Spătar știe ce vrea de la viață și…viața îi oferă! Vedeta a reușit să îl aibă alături pe unul dintre milionarii României și, pe deasupra, acesta este și topit după ea. Vedeta și Viki, așa cum îl alintă ea, sunt de nedespărțit, iar bărbatul o lasă pe Cristina să aibă ultimul cuvânt, nu înainte de a se consulta. „Cam eu sunt șefa în casă, cred că da. El mă lasă să fiu eu șefa. Dar de menționat este că întotdeauna discutăm asupra tuturor lucrurilor care se ivesc, ne consultăm” , susține artista.

În ceea ce privește viața profesională, milionarul îi este alături trup și suflet Cristinei Spătar. Acesta o însoțește în majoritatea concertelor și a evenimentelor, și se pare că a cam prins gustul „Eu decid tot ce este de făcut în viața mea profesională, iar el mă susține. El săracul zice da. A început să-i placă lumea asta a artiștilor, se simte bine între artiști. L-am luat la toate Revelioanele artiștilor” , a spus Cristina Spătar pentru CANCAN.RO

De ce au anulat vedeta și Vicențiu Mocanu vacanța de mii de euro

Cristina Spătar, soțul sau, dar și nașii lor de cununie aveau programată o vacanță în destinația milionarilor: Maldive! Din păcate, călătoria a fost anulată, însă motivul este unul cât se de poate de întemeiat. Nașa lor de cununie este însărcinată în cinci luni și nu poate zbura mai mult de câteva ore cu avionul. Nu-i problemă, căci artista și soțul ei au găsit imediat o soluție. Cei doi vor pleca în Dubai. Fără nași de data aceasta, ci alături de copii.

” Voiam să plecăm în noiembrie în Maldive cu nașii noștri, dar am anulat-o. Nașii noștri sunt foarte ocupați, au concerte și atunci când ei sunt liberi, am fost noi foarte ocupați. Am avut câteva evenimente. Am hotărât atunci ca în momentul în care copiii vor avea prima vacanță, în aprilie, vom merge cu ei în Dubai. Copiii nu au fost niciodată în Dubai”, a menționat artista pentru CANCAN.RO

Ce meserie ar fi avut Cristina Spătar dacă nu ar fi fost Regina R&B: „Aș fi mers în direcția asta”

Cântăreața este în lumea muzicală încă din anii `90, fiind unul dintre cele mai sonore nume din industrie. Și pentru că artiștii sunt deseori adepții schimbărilor majore de look, nici Cristina nu a fost o excepție. Din păcate, nu de puține ori, vedeta a avut parte de experiențe neplăcute cu diverși hairstiliști. Așa că, de la o vreme, a decis să se tundă singură.În plus, și pe copiii ei, tot ea îi tunde. Dar nu vă gândiți că vedeta nu ar avea experiență, dimpotrivă. Făcea asta încă din copilărie, iar în cazul în care nu i-ar fi mers cu muzica, cariera de hairstilist ar fi „coafat-o”.

„Mi s-a întâmplat de n ori să am exepriențe neplăcute cu diverși hairstiliști. M-am trezit la un moment dat blondă, dintr-o culoare naturală, m-am trezit blondă peste noapte. Mă tund singură de multe ori, îmi administrez singură diferite tratamente. Am avut o perioadă acum câteva luni când a început să-mi cadă părul foarte tare și mi-am luat singură produse. Mă tund singură, eu îi tund și pe copii și întodeauna i-am tuns eu.

Eu tundeam mereu și la mine acasa de mică, și pe sora mea, dar și copiii de pe stradă. Pe capul surorii mele am început, apoi am continuat cu vecinele. Îmi plăcea să le fac frumoase pe fetele din jurul meu, să le pun la slăbit, să le machiez. Probabil că dacă nu aș fi avut cariera de artist, aș fi mers în direcția asta”, a dezvăluit Cristina Spătar.

