Doliu în lumea muzicii! A murit cântăreața Pink Scouse

De: Alina Drăgan 25/02/2026 | 23:08
Pink Scouse s-a stins din viață /Foto: Instagram

Zi de doliu în industria muzicală! Cântăreața Scouse Pink s-a stins din viață la vârsta de numai 52 de ani. În ultima perioadă, viața acesteia a fost marcată de lupta cu o boală grea. În cele din urmă, corpul artistei a cedat. Familia a făcut anunțul trist al decesului.

Este doliu în industria muzicală. Beverley George, cunoscută sub numele de Scouse Pink, s-a stins din viață marți, 24 februarie 2026. Din păcate, vedeta se confrunta cu probleme grave de sănătate. În urmă cu patru ani primise un diagnostic greu: cancer.

În ultimii ani, Pink a dus o luptă grea cu cancerul. Aceasta a urmat îndeaproape sfaturile medicilor și a încercat să lupte multă vreme cu boala. Timp de patru ani a fost chinuită de această afecțiune, iar acum și-a dat ultima suflare, casă, înconjurată de familie.

Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către un membru al familiei. Fanii au fost distruși de durere când au aflat veștile.

„A dus o luptă foarte grea în ultimii patru ani, însă, din păcate, și-a dat ultima suflare în această dimineață, cu Paul, Yvonne, Lynn, Julia și cu mine lângă ea, ținând-o de mâini (…)

Știm că mulți dintre voi ați iubit-o și că cei care au cunoscut-o îi vor simți lipsa pentru totdeauna, dar vă rugăm să le acordați lui Paul și copiilor timp să jelească și să se adune după pierderea lui Bev.

Vom anunța noi detalii despre înmormântare imediat ce totul va fi aranjat. Vă mulțumim tuturor”, a fost mesajul transmis de o rudă a artistei pe Facebook.

Vestea morții lui Scouse Pink a căzut ca un șoc pentru toată lumea. Apropiații spun că, în ciuda problemelor de sănătate, vedeta nu a renunțat niciodată la muzică. A continuat să urce pe scenă ori de câte ori starea fizică i-a permis, convinsă că publicul și concertele îi oferă forță.

„Bev a început să lucreze aici, la Simmies, acum trei ani, distrându-ne și participând adesea la aniversările noastre. Își dorea întotdeauna să ia parte la petrecerile organizate aici. Am devenit rapid prieteni buni. Mereu râdeam, ne bucurăm de viață. Era o persoană frumoasă, cu o inimă de aur. O să ne lipsești, fato, ce luptătoare erai!”, a transmis personalul pubului Simms Cross din Widnes, unde artista a cântat regulat în ultimii trei ani.

De asemenea, fanii au fost distruși când au aflat veștile tragice, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

„Atât de trist, o cântăreață minunată și o persoană specială din toate punctele de vedere. Odihnește-te în pace, ne vei lipsi”; „Mă gândesc la Paul și la copii în acest moment. Ai luptat atât de mult. Ne vei lipsi, Bev”; „Fie ca ea să se odihnească în pace, gândurile mele se îndreaptă către familia și prietenii ei”, au fost doar câteva dintre reacțiile din mediul online.

