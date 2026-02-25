Prognoza meteo actualizată. Vremea se schimbă radical în weekendul 28 februarie – 1 martie

Vremea rămâne în continuare una capricioasă, iar zilele de ger și ninsori alternează cu cele însorite, în care temperaturile din termometre urcă. ANM a actualizat prognoza meteo și vine atât cu vești proaste, cât și bune. Vremea se schimbă radical în acest sfârșit de săptămână.

ANM a emis două alerte meteo care rămân în vigoare. Este vorba despre un cod galben de zăpadă viscolită și un cod portocali de viscol puternic. Avertizările sunt valabile în intervalul 25 februarie, ora 20:00 – 26 februarie, ora 08:00.

Așadar, se anunță intensificări puternice ale vântului în orele următoare, dar și la noapte, în zona Carpaților Meridional și de Curbură, unde la altitudini mai mari de 1500 de metri vor fi rafale de 100-110 km pe oră, o să fie viscol puternic și vizibilitate scăzută sub 50 de metri.

În același timp, precipitațiile rămân prezente în nordul, centrul, estul și apoi și în sud-estul țării. În Maramureș va continua să ningă. Iar în Transilvania, în Moldova, apoi și în regiunile sud-estice vor fi precipitații sub formă de lapoviță și trecători ninsoare.

Vremea se schimbă radical

Însă, de mâine, 26 februarie, vin și vești bune. Temperaturile încep să urce, iar în acest final de săptămână vremea o să fie frumoasă. Românii au parte de un weekend însorit. Temperaturile vor crește treptat pe parcursul zilelor.

De exemplu, duminică, în prima zi a lunii martie, temperaturile maxime sunt cuprinse între 8 și 16 grade. Însă pe parcursul nopților și al dimineților încă se mențin temperaturi scăzute. Iar în depresiune valorile termice scad până în jurul pragului de ger, adică – 10 grade, dar treptat și aici valorile o să fie în creștere.

Însă în partea de est și de sud-est a țării vor fi temperaturi negative în continuare. Dar pe măsură ce ne apropiem de începutul săptămânii viitoare, treptat, valorile termice vor ajunge să depășească pragul de 0 grade chiar și în aceste zone.

