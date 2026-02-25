Acasă » Știri » Prognoza meteo actualizată. Vremea se schimbă radical în weekendul 28 februarie – 1 martie

Prognoza meteo actualizată. Vremea se schimbă radical în weekendul 28 februarie – 1 martie

De: Alina Drăgan 25/02/2026 | 22:46
Vremea se schimbă radical

Vremea rămâne în continuare una capricioasă, iar zilele de ger și ninsori alternează cu cele însorite, în care temperaturile din termometre urcă. ANM a actualizat prognoza meteo și vine atât cu vești proaste, cât și bune. Vremea se schimbă radical în acest sfârșit de săptămână.

ANM a emis două alerte meteo care rămân în vigoare. Este vorba despre un cod galben de zăpadă viscolită și un cod portocali de viscol puternic. Avertizările sunt valabile în intervalul 25 februarie, ora 20:00 – 26 februarie, ora 08:00.

Așadar, se anunță intensificări puternice ale vântului în orele următoare, dar și la noapte, în zona Carpaților Meridional și de Curbură, unde la altitudini mai mari de 1500 de metri vor fi rafale de 100-110 km pe oră, o să fie viscol puternic și vizibilitate scăzută sub 50 de metri.

În același timp, precipitațiile rămân prezente în nordul, centrul, estul și apoi și în sud-estul țării. În Maramureș va continua să ningă. Iar în Transilvania, în Moldova, apoi și în regiunile sud-estice vor fi precipitații sub formă de lapoviță și trecători ninsoare.

Cod galben și portocaliu de viscol /Foto: meteoromania.ro

Vremea se schimbă radical

Însă, de mâine, 26 februarie, vin și vești bune. Temperaturile încep să urce, iar în acest final de săptămână vremea o să fie frumoasă. Românii au parte de un weekend însorit. Temperaturile vor crește treptat pe parcursul zilelor.

De exemplu, duminică, în prima zi a lunii martie, temperaturile maxime sunt cuprinse între 8 și 16 grade. Însă pe parcursul nopților și al dimineților încă se mențin temperaturi scăzute. Iar în depresiune valorile termice scad până în jurul pragului de ger, adică – 10 grade, dar treptat și aici valorile o să fie în creștere.

Însă în partea de est și de sud-est a țării vor fi temperaturi negative în continuare. Dar pe măsură ce ne apropiem de începutul săptămânii viitoare, treptat, valorile termice vor ajunge să depășească pragul de 0 grade chiar și în aceste zone.

Pe ce dată vine primăvara, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor Accuweather și ANM

Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! A murit cântăreața Pink Scouse
Știri
Doliu în lumea muzicii! A murit cântăreața Pink Scouse
Cornel Păsat, primele declarații după lupta cu Kamara de la RXF: ”Inițial, am cerut alt adversar”
Știri
Cornel Păsat, primele declarații după lupta cu Kamara de la RXF: ”Inițial, am cerut alt adversar”
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Mediafax
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de două ori Polițistul Anului”
Gandul.ro
Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit controverse
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o...
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Mediafax
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord
Digi 24
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general”...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
go4it.ro
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de două ori Polițistul Anului”
Gandul.ro
Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de două ori...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! A murit cântăreața Pink Scouse
Doliu în lumea muzicii! A murit cântăreața Pink Scouse
Soțul Selenei Gomez, descris ca fiind „dezgustător”. De ce i-au spus intenauții lui Benny Blanco ...
Soțul Selenei Gomez, descris ca fiind „dezgustător”. De ce i-au spus intenauții lui Benny Blanco să facă un duș
Cornel Păsat, primele declarații după lupta cu Kamara de la RXF: ”Inițial, am cerut alt adversar”
Cornel Păsat, primele declarații după lupta cu Kamara de la RXF: ”Inițial, am cerut alt adversar”
Cristina Spătar, adevărul despre viața alături de soțul milionar. Își trăiesc iubirea la sute ...
Cristina Spătar, adevărul despre viața alături de soțul milionar. Își trăiesc iubirea la sute de kilometri distanță
Despăgubire uriașă pentru un biciclist care s-a accidentat grav din cauza unei gropi nesemnalizate. ...
Despăgubire uriașă pentru un biciclist care s-a accidentat grav din cauza unei gropi nesemnalizate. Câți bani trebuie să-i dea Administrația Străzilor din București
Cum se acordă concediul prental. Câte luni trebuie să ai muncite înainte
Cum se acordă concediul prental. Câte luni trebuie să ai muncite înainte
Vezi toate știrile
×