Cristina Spătar a luat măsuri drastice: ”Asta încerc!” Artista nu mai riscă nimic

Cristina Spătar face tot posibilul să fie în cea mai bună formă fizică, prin urmare a tăiat drastic din mâncare și recurge la diverse proceduri pentru a se simți bine în pielea ei, mai ales că metabolismul nu mai funcționează ca odinioară. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, artista a dezvăluit ce face înainte să urce pe scenă, a vorbit deschis despre relația cu cei doi copiii adolescenți, dar și cine o ajută cu Aida și Albert la nevoie.

Cristina Spătar traversează o perioadă bună atât pe plan profesional, cât și personal. Vedeta și soțul ei locuiesc în continuare în orașe diferite, însă naveta nu este o corvoadă și au un plan bine pus la punct.

CANCAN.RO: Cum arată agenda pentru următoarea perioadă? Am văzut că ai cântări și în țară și prin afară.

Cristina Spătar: Da, despre asta e vorba, despre muzică. Totul se învârte în jurul muzicii. Mă bucur foarte mult că am reușit să-mi fac proiectul acela, să-l duc la bun sfârșit, acela cu maestru Botgros, cu piese vechi, reactualizate. Avem concerte și mă bucur că Ion Paladi și Cornel Botgros m-au luat cu ei, și asta mi-a făcut foarte bine, pentru că așa reușesc să mă apropii de public, mai ușor, cel puțin de diaspora. Mi-a plăcut foarte mult în diaspora. Și proiecte, proiecte muzicale.

Cristina Spătar: „Încerc să mănânc o singură masă pe zi și nu mă mai răsfăț”

CANCAN.RO: Ai vreun ritual înainte să intri pe scenă?

Cristina Spătar: Înainte de a intra pe scenă, toată lumea își face o cruce și se roagă, pentru că una e să cânți live și una e să fii într-o emisiune în care faci playback. Cântatul live înseamnă versurile să nu le uiți niciodată și emoțiile să știi că îți generează și astfel de probleme. Și în afară de asta să-ți meargă vocea, pentru că dacă ai o mică scăpare, rămâne. Toată lumea te filmează și trebuie să sune impecabil vocea.

CANCAN.RO: Întotdeauna ai fost atentă la imaginea ta, ce ai mai schimba la tine? Cum te întreții? Ce tratamente faci? Intervenții de ordine estetic?

Cristina Spătar: Intervenții nu. Chiar vorbeam cu Dana, cu prietena mea neapărat să găsim minunea asta care să ne ajute să eliminăm celulita asta. Nu știu ce să facem cu ea. Încă nu s-a inventat nicio cremă minune să te dai cu ea și gata, a doua zi să nu mai ai celulită. Așa că trebuie să recurgem la tot felul de proceduri, de clinici.

CANCAN.RO: Tu, în general, nu ai avut probleme cu greutatea.

Cristina Spătar: Ba da, în ultima perioadă metabolismul funcționează mai lent și ca la toate femeile la un moment dat îți dai seama că trebuie să faci niște eforturi. Să mănânci mai puțin, să faci mai mult sport. E puțin mai greu.

CANCAN.RO: La ce ai renunțat?

Cristina Spătar: Nu mai iau niciun fel de gustare, mănânc o singură masă pe zi, încerc să mănânc o singură masă pe zi și aia gândită. Și nu mă mai răsfăț. Dacă altă dată mai mâncam un dulce, ceva, acum nu. Și cam asta.

Cristina Spătar: „Noi am trecut prin momente destul de delicate împreună și cred că treaba asta ne-a unit”

CANCAN.RO: Copiii ce fac? Cum te împaci între carieră și viața de mamă? Și soțul care este la distanță?

Cristina Spătar: Acum ne-am despărțit, am fost la masă, da. Cum să mă împart? Mă împart, zic eu, bine. Ei au nevoie de intimitatea lor, sunt mari. Albert are o prietenă, Aida are 13 ani. Albert are aproape 16 ani.

CANCAN.RO: Cum e perioada asta de adolescență?

Cristina Spătar: Mă înțeleg bine cu ei. Eu am o relație foarte specială. Noi am trecut prin momente destul de delicate împreună și eu cred că treaba asta ne-a unit și ne înțelegem super fain. Chiar ne înțelegem bine. Sunt niște copii buni. Deocamdată, mulțumesc Dumnezeu, n-am probleme.

CANCAN.RO: Când ești plecată, ei rămân la tatăl lor? Cine te ajută cu ei?

Cristina Spătar: Am o doamnă care vine, e vecină cu noi, le încălzește mâncarea, le pregătește totul, îi ținem din scurt. Îți dai seama, chiar dacă sunt mari, e bine să fie cineva să supravegheze lucrurile. Dar nu plec mai mult de o zi, n-am plecat niciodată.

CANCAN.RO: Și soțul s-a mutat sau tot așa faceți naveta București – Vâlcea?

Cristina Spătar: În timpul săptămânii stau eu două zile la Vâlcea, mai vine el vineri, sâmbătă și duminică aici.

Foto: Instagram

