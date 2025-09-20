Kamara trece, din nou, printr-o încercare uriașă! A rămas fără concerte, televiziunile îl ignoră: “Trebuie să strâng 125.000 €”

Momente grele pentru Kamara, dat fiind și faptul că pentru toți artiștii numărul concertelor s-a redus semnificativ. În plus, și Pro TV îl ocolește de la ultima sa participare la Survivor. Fără emisiune, fără oferte TV, acesta trebuie să facă rost de nu mai puțin de 125.000 de euro pentru încă două operații pentru fiul său. Intervențiile chirugicale urmează a avea loc la o clinică din SUA sau aceeași din Emiratele Arabe. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Kamara, cândva o prezență nelipsită de pe micul ecran, participant și la Survivor, a dispărut din lumina reflectoarelor. În același timp, și numărul concertelor s-a redus semnificativ, dată fiind și criza economică actuală. Fără emisiune, fără spectacole, artistul se zbate să facă rost de nu mai puțin de 125.000 de euro! Bani necesari pentru următoarele intervenții chirugicale, două la număr, pe care trebuie să le facă fiul său, Leon.

Ce surse de venit mai are Kamara

Băiețelul artistului ar trebui operat fie în Statele Unite, fie în Emirate, acolo unde este sediul de lucru al echipei de medici ce fac astfel de intervenții chirugicale. În prezent, Kamara a strâns 20.000 de euro, dar nu-și pierde optimismul. Scrie versuri pentru alți artiști sau filmează diverse proiecte sau reclame. Acestea ar fi, de altfel, principalele sale surse de venit pentru această perioadă.

„Nu sunt în cărți pentru vreo emisiune și nici pentru noul show de la Pro TV (n.r. ce va fi prezentat de Daniel Pavel). E interesant, am văzut formatul de afară. E mai pe liniște, cu mai puțin efort decât la Survivor. Oamenii se pot certa între ei, se pot și îndrăgosti. De doi ani nu am mai fost la nicio emisiune. Nu prea mai funcționează nici concertele. Filmez, scriu versuri pentru alții. Nu sunt în discuții cu vreo televiziune. Dacă stăm să ne gândim la ce vine și nu trăim ce este, nu-i ok. Trebuie să adunăm 125.000 de euro pentru operația lui Leon. Am strâns momentan 20.000 de euro de la o fundație. Căutăm, vedem. Sunt două operații, dar ar fi bine să le facem pe amândouă în aceeași perioadă, în decurs de două săptămâni. În Statele Unite sau la Abu Dhabi, în Emirate. E aceeași echipă de medici”, a mărturisit Kamara în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Amândoi stăm cu chirie”

Dată fiind situația actuală, Kamara nu are momentan în plan să facă nuntă cu actuala sa iubită. Chiar dacă acesta a cerut-o în căsătorie chiar la începutul anului. Ambii locuiesc cu chirie și se mută „cu cortul”, de la unul la altul.

„Avem altele pe cap. Nu avem timp de asta, noi întotdeauna am stat împreună, ba la ea, ba la mine. Stau cu chirie. Cu Dumnezeu înainte. Și ea stă cu chirie, într-o garsonieră. Ea vine din Republica Moldova. Eu nu mă combin cu femei de bani gata. Nu am cum să mă mut la ea, cu Leon”, a adăugat artistul.

A filmat ultimul videoclip pe străzile din Moscova

Altfel, Kamara a filmat ultimul său videoclip pe stradă, la Moscova, acolo unde a stat nu mai puțin de zece zile:

„Am stat zece zile și am filmat videoclip la Moscova, în Piața Roșie, pe care abia l-am lansat. Am filmat pe stradă. Să nu amestecăm muzica, arta, cu politica. Dacă ar fi așa, lumea ar trebui să nu mai meargă nici în Statele Unite pentru că au avut treabă cu Irakul, nici în Nepal. În zone de conflict nu merg, ca să-mi pun viața în pericol. Dar nu populația e vinovată. Era full de lume. Toate magazinele erau pline, era nebunie”.

