Andrew Tate a fost rupt cu bătaia! Chase DeMoor l-a învins într-un meci controversat

Andrew Tate a revenit în ring după cinci ani de pauză, însă momentul mult așteptat s-a transformat într-o înfrângere dură în fața lui Chase DeMoor, actorul devenit campion Misfits la categoria grea.

Meciul, desfășurat în Dubai, a fost capul de afiș al galei Misfits Mania și a atras atenția fanilor din întreaga lume, mai ales datorită notorietății lui Tate și promisiunilor sale de a demonstra că încă poate domina scena sporturilor de contact.

Bătaia controversată care a aprins discuțiile în comunitatea de lupte

De la început, lupta a avut un ritm precaut, însă diferența fizică dintre cei doi a devenit rapid evidentă. DeMoor, cu aproximativ 20 de kilograme mai greu și cu un avantaj clar de forță, a reușit să controleze distanța și să-l împingă constant pe Tate în defensivă.

Fostul kickboxer, cunoscut pentru stilul său agresiv și încrederea debordantă, a părut surprins de presiunea adversarului și a început să dea semne de oboseală încă din runda a treia.

Pe măsură ce meciul avansa, DeMoor a continuat să puncteze cu lovituri clare, în timp ce Tate încerca să găsească spații pentru contraatacuri, însă fără succes. Ritmul său a scăzut vizibil, iar controlul fizic al lui DeMoor a devenit tot mai dominant. La final, două dintre cartonașele arbitrilor au indicat 58-56 pentru DeMoor, în timp ce al treilea a notat egal, suficient pentru ca americanul să-și păstreze titlul.

Andrew Tate a fost învins în cadrul galei de box din Dubai

Pentru Tate, revenirea în ring s-a încheiat cu o imagine departe de cea pe care o anticipase: vizibil afectat, epuizat și depășit de un adversar mai tânăr și mai puternic. Deși a intrat în meci cu promisiuni mari, realitatea din ring a arătat un sportiv care nu a reușit să țină pasul cu intensitatea confruntării.

Revenirea lui Andrew Tate a fost însoțită de controverse încă dinaintea luptei. Mulți au criticat decizia Misfits de a-l readuce în ring după o pauză atât de lungă, mai ales împotriva unui adversar cu un avantaj fizic atât de mare. În plus, diferența de vârstă – zece ani – a ridicat semne de întrebare privind echilibrul meciului.

După confruntare, reacțiile au fost împărțite. Susținătorii lui Tate au contestat scorul, susținând că fostul kickboxer ar fi meritat cel puțin o remiză. Totuși, majoritatea comentatorilor și analiștilor au fost de acord că DeMoor a fost sportivul mai activ, mai prezent și mai eficient în ring. Controlul distanței, presiunea constantă și ritmul impus de american au fost elementele care au făcut diferența.

Cine este Chase DeMoor, sportivul care l-a învins pe Andrew Tate

Imaginile cu Tate vizibil marcat de duel au circulat rapid pe rețelele sociale, alimentând discuțiile despre oportunitatea revenirii sale în sporturile de contact. Mulți au subliniat că pauza lungă și lipsa meciurilor recente l-au dezavantajat clar, în timp ce alții au considerat că Tate a fost curajos să accepte o provocare atât de dificilă.

În declarațiile de după meci, Tate a încercat să rămână pozitiv, afirmând că nu este dezamăgit de rezultat și că a intrat în ring împotriva unui adversar mult mai tânăr și mai greu. Acesta sugerat că ar putea reveni, dar doar în condiții mai echilibrate, lăsând deschisă posibilitatea unui nou meci în viitor.

Actorul Chase DeMoor, în vârstă de 29 de ani, este cunoscut publicului larg datorită apariției sale în reality show-ul „Too Hot To Handle”, unde a devenit rapid una dintre cele mai vizibile figuri ale producției. Totuși, dincolo de televiziune, DeMoor are un background sportiv solid. A fost jucător de fotbal american, obișnuit cu antrenamente intense și confruntări fizice, ceea ce i-a oferit o bază excelentă pentru tranziția către boxul de entertainment.

În cadrul Misfits Boxing, DeMoor s-a remarcat prin stilul său agresiv, forța impresionantă și abilitatea de a controla ritmul meciurilor. Deși nu este un boxer tradițional, acesta reușește să compenseze prin fizic, determinare și o prezență puternică în ring. Victoria împotriva lui Andrew Tate îi consolidează statutul în circuit și îl poziționează ca unul dintre cei mai dificili adversari ai categoriei grele.

