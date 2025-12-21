Acasă » Exclusiv » Andrew Tate a fost rupt cu bătaia! Chase DeMoor l-a învins într-un meci controversat

Andrew Tate a fost rupt cu bătaia! Chase DeMoor l-a învins într-un meci controversat

De: David Ioan 21/12/2025 | 10:49
Andrew Tate a fost rupt cu bătaia! Chase DeMoor l-a învins într-un meci controversat
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
14 poze
Vezi galeria foto

Andrew Tate a revenit în ring după cinci ani de pauză, însă momentul mult așteptat s-a transformat într-o înfrângere dură în fața lui Chase DeMoor, actorul devenit campion Misfits la categoria grea.

Meciul, desfășurat în Dubai, a fost capul de afiș al galei Misfits Mania și a atras atenția fanilor din întreaga lume, mai ales datorită notorietății lui Tate și promisiunilor sale de a demonstra că încă poate domina scena sporturilor de contact.

Bătaia controversată care a aprins discuțiile în comunitatea de lupte

De la început, lupta a avut un ritm precaut, însă diferența fizică dintre cei doi a devenit rapid evidentă. DeMoor, cu aproximativ 20 de kilograme mai greu și cu un avantaj clar de forță, a reușit să controleze distanța și să-l împingă constant pe Tate în defensivă.

Andrew Tate şi Chase DeMoor s-au confruntat în cadrul galei Misfits Mania din Dubai. Foto: Instagram

Fostul kickboxer, cunoscut pentru stilul său agresiv și încrederea debordantă, a părut surprins de presiunea adversarului și a început să dea semne de oboseală încă din runda a treia.

Pe măsură ce meciul avansa, DeMoor a continuat să puncteze cu lovituri clare, în timp ce Tate încerca să găsească spații pentru contraatacuri, însă fără succes. Ritmul său a scăzut vizibil, iar controlul fizic al lui DeMoor a devenit tot mai dominant. La final, două dintre cartonașele arbitrilor au indicat 58-56 pentru DeMoor, în timp ce al treilea a notat egal, suficient pentru ca americanul să-și păstreze titlul.

Andrew Tate a fost învins în cadrul galei de box din Dubai

Pentru Tate, revenirea în ring s-a încheiat cu o imagine departe de cea pe care o anticipase: vizibil afectat, epuizat și depășit de un adversar mai tânăr și mai puternic. Deși a intrat în meci cu promisiuni mari, realitatea din ring a arătat un sportiv care nu a reușit să țină pasul cu intensitatea confruntării.

Andrew Tate a fost învins în meciul cu Chase Demoor Sursa foto: Profimedia

Revenirea lui Andrew Tate a fost însoțită de controverse încă dinaintea luptei. Mulți au criticat decizia Misfits de a-l readuce în ring după o pauză atât de lungă, mai ales împotriva unui adversar cu un avantaj fizic atât de mare. În plus, diferența de vârstă – zece ani – a ridicat semne de întrebare privind echilibrul meciului.

După confruntare, reacțiile au fost împărțite. Susținătorii lui Tate au contestat scorul, susținând că fostul kickboxer ar fi meritat cel puțin o remiză. Totuși, majoritatea comentatorilor și analiștilor au fost de acord că DeMoor a fost sportivul mai activ, mai prezent și mai eficient în ring. Controlul distanței, presiunea constantă și ritmul impus de american au fost elementele care au făcut diferența.

Cine este Chase DeMoor, sportivul care l-a învins pe Andrew Tate

Imaginile cu Tate vizibil marcat de duel au circulat rapid pe rețelele sociale, alimentând discuțiile despre oportunitatea revenirii sale în sporturile de contact. Mulți au subliniat că pauza lungă și lipsa meciurilor recente l-au dezavantajat clar, în timp ce alții au considerat că Tate a fost curajos să accepte o provocare atât de dificilă.

Chase DeMoor l-a învis pe Andrew Tate în cadrul galei Misfits Mania din Dubai. Foto: Instagram

În declarațiile de după meci, Tate a încercat să rămână pozitiv, afirmând că nu este dezamăgit de rezultat și că a intrat în ring împotriva unui adversar mult mai tânăr și mai greu. Acesta sugerat că ar putea reveni, dar doar în condiții mai echilibrate, lăsând deschisă posibilitatea unui nou meci în viitor.

Actorul Chase DeMoor, în vârstă de 29 de ani, este cunoscut publicului larg datorită apariției sale în reality show-ul „Too Hot To Handle”, unde a devenit rapid una dintre cele mai vizibile figuri ale producției. Totuși, dincolo de televiziune, DeMoor are un background sportiv solid. A fost jucător de fotbal american, obișnuit cu antrenamente intense și confruntări fizice, ceea ce i-a oferit o bază excelentă pentru tranziția către boxul de entertainment.

În cadrul Misfits Boxing, DeMoor s-a remarcat prin stilul său agresiv, forța impresionantă și abilitatea de a controla ritmul meciurilor. Deși nu este un boxer tradițional, acesta reușește să compenseze prin fizic, determinare și o prezență puternică în ring. Victoria împotriva lui Andrew Tate îi consolidează statutul în circuit și îl poziționează ca unul dintre cei mai dificili adversari ai categoriei grele.

CITEŞTE ŞI: Echipa lui Wiz Khalifa e disperată, după ce artistul a fost dat în urmărire internaţională! Andrew Tate, mesaj de ultimă oră pentru artist

Frații Tate, din nou la DIICOT! Care este motivul vizitei fulger

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Top 50 cele mai cochete dive, cu pletele-n vânt! Mădălina Ghenea, Antonia și Andreea Bălan, coafurile la control
Exclusiv
Top 50 cele mai cochete dive, cu pletele-n vânt! Mădălina Ghenea, Antonia și Andreea Bălan, coafurile la control
Primele imagini după împăcarea cu logodnica! Florin Răducioiu a îndulcit situația la mall
Exclusiv
Primele imagini după împăcarea cu logodnica! Florin Răducioiu a îndulcit situația la mall
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere
Gandul.ro
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din...
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
Digi24
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul...
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă
Digi 24
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3...
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să devasteze ireversibil Lacul Geneva și Marile Lacuri din SUA
Digi24
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere
Gandul.ro
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lidia Buble s-a întâlnit cu Mălina înainte cu 3 zile ca tânăra să moară: ”Sunt în stare de șoc”
Lidia Buble s-a întâlnit cu Mălina înainte cu 3 zile ca tânăra să moară: ”Sunt în stare de șoc”
Ce a apărut la căpătâiul Marilenei, mama Mihaelei Rădulescu? Imagini tulburătoare de la priveghi
Ce a apărut la căpătâiul Marilenei, mama Mihaelei Rădulescu? Imagini tulburătoare de la priveghi
Zodiile cu triplu noroc în 2026: bani, dragoste și carieră. Nativii afectați de schimbări
Zodiile cu triplu noroc în 2026: bani, dragoste și carieră. Nativii afectați de schimbări
Ce pensie colosală încasează Gigi Becali de la statul român? ”Pentru ce îmi dați atâția bani?”
Ce pensie colosală încasează Gigi Becali de la statul român? ”Pentru ce îmi dați atâția bani?”
A sărăcit și a ajuns la sapă de lemn! Motivul real pentru care Marina Dina a acceptat să participe ...
A sărăcit și a ajuns la sapă de lemn! Motivul real pentru care Marina Dina a acceptat să participe la Survivor 2026 de la Antena 1
Vlăduța Lupău, un nou concert după ce i-a fost furată geanta. Programul evenimentelor culturale ...
Vlăduța Lupău, un nou concert după ce i-a fost furată geanta. Programul evenimentelor culturale pe 21 decembrie
Vezi toate știrile
×