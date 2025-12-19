Acasă » Știri » Echipa lui Wiz Khalifa e disperată, după ce artistul a fost dat în urmărire internaţională! Andrew Tate, mesaj de ultimă oră pentru artist

Echipa lui Wiz Khalifa e disperată, după ce artistul a fost dat în urmărire internaţională! Andrew Tate, mesaj de ultimă oră pentru artist

De: David Ioan 19/12/2025 | 22:30
Echipa lui Wiz Khalifa e disperată, după ce artistul a fost dat în urmărire internaţională! Andrew Tate, mesaj de ultimă oră pentru artist

Wiz Khalifa a ajuns în centrul unui scandal internațional după ce autoritățile române au emis un mandat de arestare pe numele său, în urma unei condamnări la închisoare.

Rapperul american se confruntă cu acuzații serioase, iar situația a atras atenția opiniei publice. În acest context, Andrew Tate a intervenit public pentru a-l susține.

Mesajul lui Andrew Tate pentru Wiz Khalifa

Artistul a primit o sentință definitivă de 9 luni de detenție, ca urmare a incidentului de la festivalul Beach Please. În timpul concertului din 2024, Wiz Khalifa a aprins  pe scenă, gest făcut în fața a peste 100.000 de tineri. Ulterior, acesta a fost dat în urmărire internaţională.

Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare pe teritoriul României

Conform relatărilor din presa internațională, muzicianul nu acceptă decizia instanței din România și a angajat deja o echipă de avocați. Aceștia caută soluții legale pentru a evita executarea pedepsei sau pentru a obține o reducere a acesteia. Surse apropiate artistului susțin că se vor folosi toate căile de atac disponibile.

După pronunțarea sentinței, Andrew Tate – care a trecut la rândul său prin experiența detenției – a transmis un mesaj pe rețelele sociale, adresat direct lui Wiz Khalifa.

„Românii vor cum să-l arunce în închisoare pe Wiz Khalifa.

Vino să ne întâlnim @wizkhalifa.

Știu eu cum faci rost de pături și perne mai bune”.

Wiz Khalifa, dat în urmărire internaţională

Pe 18 decembrie, Curtea de Apel Constanța a decis definitiv condamnarea lui Wiz Khalifa la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc. Hotărârea vine după episodul de la festivalul din Costinești, când artistul a fumat cannabis pe scenă, în fața miilor de spectatori.

În motivarea instanței se precizează:

”(…) fapta acestuia prezentând un pericol social ridicat întrucât aduce atingere unei valori importante ocrotite de lege, mai ales în condiţiile în care aceasta a fost ostentativă (consum public, pe scena festivalului de muzică) şi, astfel, intens mediatizată. Toate aceste date de ordin obiectiv şi subiectiv conduc Curtea la concluzia că, pentru exercitarea eficientă a funcţiilor preventivă, în componenta prevenţiei generale, de exemplaritate şi aflictivă ale sancţiunii penale, se impune condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în cuantum de 9 luni, orientată la mijlocul intervalului sancţionator (2 luni – 1 an şi 4 luni), obţinut prin reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă în condiţiile art. 396 alin. 10 CPP, aceasta reflectând pe deplin circumstanţele cauzei şi fiind aptă a asigura corijarea comportamentului inculpatului”.

CITEŞTE ŞI: Celebra publicație TMZ a citat Cancan cu informația momentului! Știrea publicată în premieră despre Wiz Khalifa a făcut înconjurul lumii

Mediafax, preluat de presa internațională cu informația momentului despre condamnarea lui Wiz Khalifa în România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de omagii
Știri
Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de omagii
Când galbenul era culoarea iubirii. Anna Lesko și Irinel Columbeanu, acum 20 de ani. O poveste cu bani, stil discutabil și multă pasiune moldovenească
Știri
Când galbenul era culoarea iubirii. Anna Lesko și Irinel Columbeanu, acum 20 de ani. O poveste cu bani,…
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați
Gandul.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge”
Adevarul
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România....
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la...
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Digi 24
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați
Gandul.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de ...
Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de omagii
Leo de la Roșiori i-a făcut toate poftele soției la mall. După „uraganul” Manuela s-a așternut ...
Leo de la Roșiori i-a făcut toate poftele soției la mall. După „uraganul” Manuela s-a așternut liniștea în familie
Din 2029, Oscarurile se mută pe YouTube! Cea mai prestigioasă ceremonie a cinematografiei părăsește ...
Din 2029, Oscarurile se mută pe YouTube! Cea mai prestigioasă ceremonie a cinematografiei părăsește televiziunea tradițională după peste 70 de ani
Cine e bărbatul care apare în secret și depune flori la mormântul Ștefaniei Szabo. Vizitele care ...
Cine e bărbatul care apare în secret și depune flori la mormântul Ștefaniei Szabo. Vizitele care ridică semne de întrebare
Când galbenul era culoarea iubirii. Anna Lesko și Irinel Columbeanu, acum 20 de ani. O poveste cu bani, ...
Când galbenul era culoarea iubirii. Anna Lesko și Irinel Columbeanu, acum 20 de ani. O poveste cu bani, stil discutabil și multă pasiune moldovenească
Naba Salem a plecat plânsă toată la Survivor 2026! Ce a pățit bruneta în aeroport: „Dar nu contează”
Naba Salem a plecat plânsă toată la Survivor 2026! Ce a pățit bruneta în aeroport: „Dar nu contează”
Vezi toate știrile
×