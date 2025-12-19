Echipa lui Wiz Khalifa e disperată, după ce artistul a fost dat în urmărire internaţională! Andrew Tate, mesaj de ultimă oră pentru artist

Wiz Khalifa a ajuns în centrul unui scandal internațional după ce autoritățile române au emis un mandat de arestare pe numele său, în urma unei condamnări la închisoare.

Rapperul american se confruntă cu acuzații serioase, iar situația a atras atenția opiniei publice. În acest context, Andrew Tate a intervenit public pentru a-l susține.

Mesajul lui Andrew Tate pentru Wiz Khalifa

Artistul a primit o sentință definitivă de 9 luni de detenție, ca urmare a incidentului de la festivalul Beach Please. În timpul concertului din 2024, Wiz Khalifa a aprins pe scenă, gest făcut în fața a peste 100.000 de tineri. Ulterior, acesta a fost dat în urmărire internaţională.

Conform relatărilor din presa internațională, muzicianul nu acceptă decizia instanței din România și a angajat deja o echipă de avocați. Aceștia caută soluții legale pentru a evita executarea pedepsei sau pentru a obține o reducere a acesteia. Surse apropiate artistului susțin că se vor folosi toate căile de atac disponibile.

După pronunțarea sentinței, Andrew Tate – care a trecut la rândul său prin experiența detenției – a transmis un mesaj pe rețelele sociale, adresat direct lui Wiz Khalifa.

„Românii vor cum să-l arunce în închisoare pe Wiz Khalifa. Vino să ne întâlnim @wizkhalifa. Știu eu cum faci rost de pături și perne mai bune”.

Wiz Khalifa, dat în urmărire internaţională

Pe 18 decembrie, Curtea de Apel Constanța a decis definitiv condamnarea lui Wiz Khalifa la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc. Hotărârea vine după episodul de la festivalul din Costinești, când artistul a fumat cannabis pe scenă, în fața miilor de spectatori.

În motivarea instanței se precizează:

”(…) fapta acestuia prezentând un pericol social ridicat întrucât aduce atingere unei valori importante ocrotite de lege, mai ales în condiţiile în care aceasta a fost ostentativă (consum public, pe scena festivalului de muzică) şi, astfel, intens mediatizată. Toate aceste date de ordin obiectiv şi subiectiv conduc Curtea la concluzia că, pentru exercitarea eficientă a funcţiilor preventivă, în componenta prevenţiei generale, de exemplaritate şi aflictivă ale sancţiunii penale, se impune condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în cuantum de 9 luni, orientată la mijlocul intervalului sancţionator (2 luni – 1 an şi 4 luni), obţinut prin reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă în condiţiile art. 396 alin. 10 CPP, aceasta reflectând pe deplin circumstanţele cauzei şi fiind aptă a asigura corijarea comportamentului inculpatului”.

