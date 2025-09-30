Andrew Tate a explodat, după ce a scăpat de o parte din acuzații: “Aveți un IQ extrem de mic”

Frații Tate sunt în vizorul autorităților încă din decembrie 2023, iar procesele împotriva lor au început în mai multe țări. Andrew și Tristan Tate sunt cercetați pentru fapte grave în diferite jurisdicții, iar astăzi au mers la sediul DIICOT din București pentru a da noi declarații.

Frații Tate, Andrew și Tristan, au fost în centrul atenției în presă, atât în România, cât și internațional, din cauza acuzațiilor grave care li se aduc. Cei doi sunt investigați în România pentru trafic de persoane, viol, abuz, spălare de bani și pentru crearea unui grup infracțional organizat. Andrew și Tristan dețin cetățenie britanică și americană.

Recent, Andrew Tate a aflat că a scăpat de o parte dintre acuzațiile din Marea Britanie, întrucât nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, procesul urmând să aibă loc abia vara viitoare. Milionarul a reacționat după decizia Procuraturii Coroanei.

Astăzi, cei doi frați au ajuns la sediul DIICOT din București pentru a oferi noi detalii autorităților pentru dosarele în care sunt trași la răspundere. Tristan Tate a făcut mai multe declarații în fața jurnaliștilor, atât înainte, cât și după ieșirea din instituție. Milionarul britanic se așteaptă ca toate procesele împotriva lui să fie retrase, în urma investigațiilor din mai multe state.

„Toate procesele împotriva mea vor fi în cele din urmă retrase. Am fost investigați prin România, UK, United States, Polonia, aproape orice altă țară în lume, pentru vreo 3,5-4 ani acum. Știi că când m-am arătat aici în aprilie de 2022, am fost unul dintre 10 cei bogați oameni din toată România? Și am decis să împărtășesc cineva. Dacă niciunul dintre voi crede în niciun lucru din acest lucru, în acest moment, aveți o IQ extrem de mic. Asta e tot ce am de spus”, a spus Tristan Tate.

Tristan Tate și-a exprimat nemulțumirea și ironia față de modul în care presa tratează acuzațiile împotriva fraților Tate. El critică diferența de mediatizare între diverse cazuri și modul exagerat în care jurnaliștii s-au prezentat în fața sa în România, comparativ cu lipsa de interes pentru alte decizii judiciare din Marea Britanie.

„Știți ce mi se pare amuzant? Când spun că există un nou caz împotriva fraților Tate, noi acuzații, cum ar fi cazul ăsta English care tocmai a fost aruncat, când au spus că există noi acuzații pentru frații Tate, ați apărut cam 100 dintre voi. 50 de camere, 100 de reporteri, toate aceste microfoane în fața mea. Ești un violator? Ești un criminal? În momentul în care England spune: oh, nu există dovezi pentru asta, hai să aruncăm, sunteți, ce, șapte dintre voi aici? Șapte. Jenant. Felicitări tuturor. Presa este o rușine”, a mai spus milionarul britanic când a ieșit de la DIICOT.

