Bolidul care a atras privirile la București! Imagini cu mașina de 5 milioane de $ care a defilat în Piața Constituției

Raiul pasionaților de supercaruri a fost la București în acest weekend. Duminică seară, 21 septembrie, Piața Constituției s-a transformat într-un podium spectaculos, odată cu revenirea celebrului raliu internațional Gumball 3000, care a adus în Capitală peste 100 de bolizi de lux. Mașinile, conduse de artiști, sportivi, actori, influenceri și lideri de business din peste 40 de țări, au făcut spectacol în cadrul evenimentului Gumball 3000 x iMapp Bucharest 2025, organizat de Primăria Capitalei.

După lansarea oficială de sâmbătă, la Istanbul, a celei de-a 26-a ediții a raliului Istanbul – Ibiza (20-27 septembrie), coloana impresionantă de mașini a făcut a doua oprire majoră în România. De la modele clasice și personalizate, până la hipercaruri ultra-rare, parada a atras mii de curioși dornici să vadă cu ochii lor bijuterii pe patru roți în valoare de milioane de dolari.

Lansare globală în premieră la București

Așa cum spuneam, raiul pasionaților de supercaruri a fost la București în acest weekend. Cel mai așteptat moment a fost, fără îndoială, premiera mondială a modelului Koenigsegg Jesko „Cobyx”, prezentat exclusiv în Piața Constituției.

Hipercarul este unul dintre cele doar 125 de exemplare produse vreodată, iar cel expus la București are o vopsea unicat, într-o nuanță de mov intens, realizată integral din fibră de carbon. Valoarea mașinii ajunge la aproape 5 milioane de dolari, ceea ce o plasează în liga selectă a celor mai scumpe automobile din lume.

Publicul a avut șansa să vadă de aproape această capodoperă tehnologică, considerată de experți un simbol al perfecțiunii în materie de design și performanță. Și frații Tate dețin un model similar.

Celebrități internaționale și bolizi de lux

Atmosfera din Piața Constituției a fost completată de o listă impresionantă de vedete. Fondatorul Gumball 3000, Maximillion Cooper, a condus un Brabus Rolls Royce Cullinan personalizat, având-o alături pe soția sa, celebra rapperiță EVE, câștigătoare a unui premiu Grammy. Printre participanți s-au numărat superstarul DJ olandez Afrojack, fostul fotbalist al lui Manchester United Patrice Evra, dar și senzația Afrobeats Adekunle Gold.

N-au lipsit nici influenceri de top, precum membrii grupului britanic The Sidemen, DJ-ul norvegian Alan Walker, dar și faimoșii vloggeri auto DailyDrivenExotics (DDE) și Pog, cunoscuți pentru supercarurile lor personalizate și zgomotoase.

Pe fundalul grandios al Palatului Parlamentului, publicul a avut parte nu doar de parada bolizilor, ci și de proiecții spectaculoase în cadrul iMapp Bucharest, plus concerte live susținute chiar de unii dintre invitații de marcă ai raliului.

Gumball 3000, brand fondat în 1999 de Maximillion Cooper, a devenit între timp un adevărat fenomen global, combinând pasiunea pentru mașini cu entertainmentul și cultura pop.

Foto: CANCAN.RO