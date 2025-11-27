Acasă » Știri » Frații Tate, din nou la DIICOT! Care este motivul vizitei fulger

Frații Tate, din nou la DIICOT! Care este motivul vizitei fulger

De: Alina Drăgan 27/11/2025 | 13:36
Frații Tate, din nou la DIICOT
În primăvara lui 2025, după aproape doi ani de restricții și procese, Andrew și Tristan Tate au obținut permisiunea de a părăsi România. Însă, cei doi au rămas sub control judiciar, așa că au obligația de a se prezenta în fața organelor judiciare atunci când sunt chemați. Recent, aceștia au avut parte de o vizită fulger la sediul DIICOT.

Andrew şi Tristan Tate, cu dublă cetăţenie britanică şi americană, au fost trimişi în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023, fiind acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violenţe.

Ulterior, în decembrie 2024, instanţele au anulat rechizitoriul procurorilor, iar dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale. În 2025, cei doi au scăpat aproape de tot de problemele cu legea și au primit permisiunea de a pleca din România. Totuși, s-a păstrat măsura controlului judiciar.

Astfel, Andrew și Tristan Tate s-au întors acum în țară și au mers direct la sediul DIICOT, unde măsura controlului judiciar a fost prelungită cu încă 60 de zile.

Frații Tate, la sediul DIICOT

Frații Tate, amenințări la adresa României

În primăvară, după ce frații Tate au părăsit România au început să lanseze acuzații grave și au promis răzbunare pentru tot ce li s-a întâmplat. Andrew Tate și-a exprimat furia într-un mesaj video postat pe rețelele sociale, în care susține că atât el, cât și fratele său, sunt „în mare parte înțeleși greșit” și că nu au fost condamnați niciodată pentru nicio crimă.

Mai mult, milionarul britanic a lansat acuzații directe către procurori și instituțiile statului român, spunând că aceștia „vor plăti pentru ce ne-au făcut”.

„Am fost arestați pe un caz de doi bani, fără dovezi. Au printat mii de coli cu tot felul de acuzații, dar care nu înseamnă nimic. Au falsificat dovezile, totul este o mizerie! Ce-au găsit asupra noastră? Nimic! Unde sunt așa-zisele victime? Dovezile au fost obținute în mod ilegal. Înregistrări ilegale, traduceri false, martori falși care nici nu există! Nu a existat nicio dovadă care să mă arunce în închisoare. Nu a fost nicio dovadă ca să-mi percheziționeze casa de cinci ori.

Acum că războiul a fost câștigat și că hârtiile au fost ștampilate înainte să fiu eliberat, vă promit că toți cei care au făcut asta, cei care au încercat să ne facă să suferim în mod nedrept, vor plăti prețul. Când am pierdut noi vreodată?! Andrew și Tristan Tate nu cedează niciodată, nu cad!”, spunea Andrew Tate.

×