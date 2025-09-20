Vila fraților Tate din Ilfov, ținta unui individ înarmat! Imagini surprinse de camerele video

Clipe de groază pentru frații Tate, după ce un bărbat înarmat a pătruns în reședința lor. Incidentul s-a produs în această seară, cu puțin timp înainte de ora 21:00. Camerele de supraveghere au surprins întreg momentul în care individul intră în locuință.

La ora 20:50, frații Tate au trecut prin momente de panică, după ce un bărbat înarmat a pătruns în locuința lor. Individul a transmis totul pe o platformă online cunoscută, iar în imagini se vede clar cum deținea o armă asupra sa.

Vila fraților Tate din Ilfov, ținta unui individ înarmat

Camerele de supraveghere din curtea casei fraților Tate au surprins momentul, iar echipa de pază a venit imediat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar bărbatul a fost imobilizat.

„În această seară, în jurul orei locale 20:50, un bărbat înarmat cu o armă de foc încărcată a încercat să ia cu asalt reședința familiei Tate în timp ce transmitea în direct atacul pe PumpFun, o platformă populară de streaming cripto. În imaginile tulburătoare distribuite miilor de oameni, suspectul poate fi văzut atunci când flutură arma spre cameră și cum se plimbă în afara proprietății înainte de a încerca să se apropie de reședință. Incidentul a fost filmat în timp real, creând panică în rândul oamenilor și reprezentând o amenințare directă pentru toți cei aflați la fața locului. Echipa de securitate a familiei Tate s-a mișcat rapid, blocând drumurile din jur și reținând intrusul înarmat într-o operațiune rapidă și controlată. Individul a fost complet imobilizat și dezarmat înainte ca cineva să fie rănit”, se arată într-un comunicat oficial al familiei Tate.

Purtătorul de cuvânt al fraților Tate a mărturisit că poliția ar fi ajuns foarte târziu, deși s-a sunat din timp la 112, iar echipa de securitate a fost prima care s-a asigurat că bărbatul a fost dezarmat rapid.

„Acest bărbat a sosit cu o armă de foc, transmițându-și în direct acțiunile către un public online. Echipa noastră a neutralizat amenințarea rapid și decisiv. Faptul că poliția încă nu a sosit este extrem de îngrijorător, având în vedere gravitatea acestui incident”, a declarat un purtător de cuvânt al familiei Tate.

