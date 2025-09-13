Gestul impresionant făcut de Elon Musk și Andrew Tate, după moartea Irynei. Ucraineanca de 23 de ani a fost înjunghiată în tren

Gest impresionant din partea unor nume sonore la nivel mondial. Mai multe personalități, printre care Elon Musk și Andrew Tate, au anunțat că vor dona sume consistente pentru ca imaginea Irynei Zarutska, o tânără refugiată ucraineancă ucisă cu brutalitate în Statele Unite, să fie pictată pe ziduri din marile orașe americane.

Tragedia care a cutremurat o lume întreagă a avut loc într-un tren din Charlotte. Irina, în vârstă de doar 23 de ani, fugise împreună cu familia din Ucraina după izbucnirea războiului și încerca să își construiască o viață nouă peste Ocean. Lucra la un restaurant și se întorcea acasă când a fost atacată din senin. Camerele de supraveghere au surprins momentul șocant: tânăra s-a așezat pe un scaun în fața atacatorului, iar acesta a scos un cuțit și a înjunghiat-o în gât, fără ca ea să îi fi adresat măcar un cuvânt.

Elon Musk și Andrew Tate, donații pentru Iryna Zarutska

Agresorul, Decarlos Brown Jr., a fost reținut după ce a încercat să fugă. Familia lui spune că suferea de schizofrenie și că a crezut, în delirul lui, că Irina ar fi încercat să îi „controleze mintea”. Crima a stârnit o adevărată revoltă în rândul opiniei publice, readucând în discuție problemele legate de siguranța călătorilor și de lipsa unui sprijin real pentru persoanele cu tulburări psihice grave.

În acest val de emoție colectivă, Eoghan McCabe, cofondatorul companiei Intercom, a anunțat pe rețelele sociale că va dona 500.000 de dolari pentru a finanța pictarea unor portrete ale Irinei pe zidurile unor orașe importante din SUA. Postarea sa a atras imediat reacții.

Elon Musk a răspuns prompt: „Voi contribui cu un milion de dolari”, a scris fondatorul Tesla. La rândul său, Andrew Tate a replicat scurt și la obiect: „Și eu. Un milion.”

Astfel, tragedia tinerei a mobilizat figuri de renume mondial, transformând durerea într-un proiect care să îi păstreze vie amintirea și să atragă atenția asupra unei probleme majore din societatea americană.

