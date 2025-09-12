Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea

Tragedia în care Iryna, o tânără ucraineancă în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă cu sânge rece de un individ, a cutremurat o lume întreagă. Tânăra fugise din Ucraina din cauza războiului și a ales să își reconstruiască viața în America. După această pierdere cumplită, mama ei a refuzat să îi repatrieze trupul în țara natală.

Iryna Zarutska se mutase în SUA în anul 2022 alături de mama, fratele și sora ei, refugiați din războiul Rusiei cu Ucraina. Tatăl tinerei nu li s-a putut alătura din cauza restricțiilor de călătorie impuse bărbaților apți de luptă.

Iryna Zarutska nu a fost repatriată în Ucraina

Plecată pentru o viață mai bună, Iryna nu se aștepta la ceea ce avea să i se întâmple. În noaptea de 22 august, după ce a părăsit pizzeria în care muncea, tânăra a fost înjunghiată de 3 ori de către Decarlos Brown Jr., un individ care are la activ o serie de arestări începând din anul 2011.

Cu toate că Ambasada din Ucraina s-a oferit să repatrieze trupul neînsuflețit al tinerei, mama Irynei a refuzat acest lucru pe motiv că tânăra iubea America și cu siguranță și-ar fi dorit să fie înmormântată acolo.

Iryna a fost înmormântată la Charlotte pe data de 27 august, la câteva zile după ce a fost înjunghiată într-un tren din Carolina de Nord. La durerea imensă din familie s-a adăugat și faptul că tatăl tinerei nu a putut să își conducă fiica pe ultimul drum din cauza restricțiilor de călătorie pe care le are.

„Tatăl refugiatei ucrainene ucise cu cuțitul într-un tren din Charlotte a trebuit să rateze înmormântarea din Carolina de Nord, fiind blocat acasă din cauza invaziei Rusiei, lăsând încă o cicatrice unei familii care fugise de război pentru siguranța relativă a SUA.”, potrivit New York Post.

