Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el

Iryna Zarutska, o refugiată de origine ucraineană, a fost ucisă cu sânge rece în timp ce se afla într-un metrou din Carolina de Nord. Tânăra în vârsta de 23 de ani tocmai plecase de la pizzeria în care muncea. Fata care fugise recent din calea războiului și se mutase împreună cu familia în Charlotte pentru o viață mai liniștită.

Călătoria care trebuia să o ducă în siguranță acasă s-a transformat într-o tragedie cutremurătoare. Un bărbat care se afla în spatele ei a înjunghiat-o fără milă de mai multe ori în zona gâtului, cu puțin timp înainte de ora 22:00.

Care au fost ultimele cuvinte are ucrainencei Iryna

Înainte cu doar câteva minute să fie atacată mortal, tânăra apucase să îi trimită un mesaj iubitului ei în care l-a anunțat că urmează să ajungă acasă în curând. Din păcate, Iryna nu a mai ajuns acasă, iar viața avea să i se termine mult prea devreme. Tânăra își dorea foarte mult să devină asistentă veterinară, însă din păcate, nu și-a mai putut îndeplini acest vis.

Fugise din Ucraina în anul 2022, alături de mama, sora și fratele ei pentru a scăpa de ororile războiului. Zarutska „a sosit recent în Statele Unite, căutând siguranță din calea războiului și sperând la un nou început”, potrivit paginii de pe GoFundMe create pentru a strânge fonduri pentru familia ei.

„În mod tragic, viața ei a fost curmată mult prea devreme… Aceasta este o pierdere ireparabilă pentru familia ei”, se mai menționează.

Criminalul, Decarlos Brown Jr. în vârstă de 34 de ani, a fost arestat și acuzat de crimă de gradul întâi, au spus polițiștii. Bărbatul a fost arestat de mai multe ori din anul 2011 pentru furt calificat, jaf armat și amenințări, conform documentelor judiciare. Aflat în închisoare, criminalul și-a sunat sora, căreia i-a povestit despre fapta pe care a comis-o. Bărbatul susține că ar avea în corp un material care l-a determinat să o ucidă pe tânără, potrivit ABC News.

„Asigurați-vă că eu am fost cel care a făcut-o, nu materialul. Și vă spun, materialul a făcut-o. Nici măcar nu o cunoșteam deloc pe doamnă. Nu i-am spus niciodată doamnei. E înfricoșător, nu-i așa? Deci, de ce aș înjunghia pe cineva fără motiv?”, i-a spus bărbatul surorii lui.

Mama și sora criminalului au mărturisit că bărbatul se confruntă cu probleme psihice încă din anul 2020. Atunci, atacatorul a ieșit din închisoare după ce a săvârșit o pedeapsă de 5 ani. Individul ieșise din pușcărie complet schimbat și fusese diagnosticat cu schizofrenie.

