Tatăl Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren, nu a putut să-și conducă fiica pe ultimul drum. Motivul pentru care nu a ajuns la înmormântare

Durerea familiei unei tinere refugiate din Ucraina, ucisă în Statele Unite, este amplificată de restricțiile dure impuse bărbaților apți de luptă în contextul războiului cu Rusia. Tatăl victimei nu a primit permisiunea de a părăsi Ucraina pentru a fi prezent la înmormântarea fiicei sale, care a avut loc la Charlotte, Carolina de Nord.

Tânăra, în vârstă de 23 de ani, a fost atacată mortal într-un tren din statul american Carolina de Nord, crimă ce a provocat un val de emoție atât în rândul comunității locale, cât și în Ucraina, țara sa natală. Circumstanțele violente în care și-a pierdut viața au adâncit tragedia familiei, deja afectată de anii de război și de incertitudinile existenței departe de casă.

Tatăl tinerei ucise nu a putut participa la înmormântare

În Ucraina, legislația aflată în vigoare interzice bărbaților între 18 și 60 de ani să părăsească țara pe durata legii marțiale, cu excepții extrem de limitate. Tatăl victimei, aflat în această categorie, a încercat să obțină permisiunea de a călători în Statele Unite pentru a-și conduce fiica pe ultimul drum. Cererea i-a fost respinsă, ceea ce a dus la o suferință suplimentară pentru întreaga familie.

Funeraliile au fost organizate în Charlotte, acolo unde tânăra locuia împreună cu mama sa și cu alți membri apropiați. Atmosfera a fost marcată de durere profundă și de șocul unei pierderi neașteptate. Comunitatea locală s-a alăturat familiei îndurerate, oferindu-le sprijin în aceste momente extrem de dificile. Totodată, cazul a atras atenția mass-mediei americane și internaționale, fiind prezentat ca un exemplu dramatic al vulnerabilității refugiaților care caută siguranță în afara zonelor de conflict.

„Trăim de trei ani într-o suferință incredibilă din cauza războiului din Ucraina. Avem nevoie de timp, de spațiu. Nu vrem să ne expunem durerea. Nu am cuvinte…”, a transmis soția unchiului Irynei.

În același timp, tragedia a readus în discuție impactul restricțiilor impuse bărbaților ucraineni de a părăsi țara. Mulți analiști subliniază că, în situații deosebite, precum decesele în familie, interdicțiile ar putea fi reconsiderate. Totuși, autoritățile de la Kiev mențin o poziție fermă, argumentând că orice excepție poate crea precedent și poate submina mobilizarea necesară pentru apărarea țării.

