Rachete iraniene lansate în direcția Europei. Două ar fi vizat Ciprul: „Nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa ţării”

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a convocat duminică seara o reuniune de urgență a Consiliului Național de Securitate.

Decizia a fost luată în urma intensificării tensiunilor din estul Mediteranei, unde Iranul a lansat rachete către mai multe state din zonă.

Rachete iraniene lansate în direcția Europei

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că două dintre rachetele lansate de Iran ar fi fost trase în direcția Ciprului, unde se află baze militare britanice.

„Suntem aproape siguri că nu au vizat bazele noastre”, a afirmat acesta.

Oficialii din Cipru resping însă ideea că țara ar fi fost în pericol. Ministrul cipriot al Apărării, Vasilis Palmas, a respins ferm informațiile conform cărora rachete ar fi fost îndreptate spre Cipru, subliniind că nu există dovezi în acest sens.

Două ar fi vizat Ciprul

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Konstantinos Letympiotis, a reiterat același mesaj pe platforma X:

„Nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa Ciprului”.

Referindu-se la declarația lui John Healey, potrivit căreia rachetele ar fi fost lansate spre Cipru, Letympiotis a precizat că „nu este adevărat şi nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa ţării. (…) Autorităţile competente monitorizează îndeaproape situaţia în mod continuu”.

