Rachete iraniene lansate în direcția Europei. Două ar fi vizat Ciprul: „Nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa ţării”

De: David Ioan 01/03/2026 | 17:45
Rachete iraniene lansate în direcția Europei. Două ar fi vizat Ciprul. Foto: X

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a convocat duminică seara o reuniune de urgență a Consiliului Național de Securitate.

Decizia a fost luată în urma intensificării tensiunilor din estul Mediteranei, unde Iranul a lansat rachete către mai multe state din zonă.

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că două dintre rachetele lansate de Iran ar fi fost trase în direcția Ciprului, unde se află baze militare britanice.

„Suntem aproape siguri că nu au vizat bazele noastre”, a afirmat acesta.

Oficialii din Cipru resping însă ideea că țara ar fi fost în pericol. Ministrul cipriot al Apărării, Vasilis Palmas, a respins ferm informațiile conform cărora rachete ar fi fost îndreptate spre Cipru, subliniind că nu există dovezi în acest sens.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Konstantinos Letympiotis, a reiterat același mesaj pe platforma X:

„Nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa Ciprului”.

Referindu-se la declarația lui John Healey, potrivit căreia rachetele ar fi fost lansate spre Cipru, Letympiotis a precizat că „nu este adevărat şi nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa ţării. (…) Autorităţile competente monitorizează îndeaproape situaţia în mod continuu”.

