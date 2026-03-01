Doliu în Iran! Fostul preşedinte Mahmoud Ahmadinejad a murit într-un atac aerian asupra Teheranului

Situația din capitala iraniană s-a tensionat puternic după apariția informațiilor potrivit cărora fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad ar fi fost ucis într un atac aerian asupra Teheranului.

Relatările inițiale, preluate de presa internațională, indică faptul că lovitura ar fi vizat direct zona în care acesta locuia, amplificând îngrijorările legate de escaladarea conflictului regional.

Doliu în Iran

Potrivit publicațiilor iraniene apropiate regimului, atacul ar fi lovit reședința lui Ahmadinejad din cartierul Narnak, în nord estul capitalei, unde fostul lider s-ar fi aflat împreună cu mai mulți membri ai echipei sale de securitate. Sursele susțin că toți cei aflați în clădire ar fi murit în urma bombardamentului.

Mahmoud Ahmadinejad, care a condus Iranul între 2005 și 2013, a fost considerat una dintre cele mai controversate figuri politice ale regiunii. Înainte de a ajunge la conducerea statului, acesta a ocupat funcția de guvernator al provinciei Ardabil și, ulterior, pe cea de primar al Teheranului, poziții care i au consolidat influența în structurile de putere.

Relatările privind atacul apar în contextul unei campanii militare extinse, despre care surse internaționale afirmă că ar fi vizat și alți oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei. Armata israeliană a anunțat anterior eliminarea mai multor înalți comandanți iranieni în lovituri coordonate.

Ca reacție la aceste operațiuni, Iranul ar fi lansat atacuri împotriva unor obiective americane și ale altor state din Orientul Mijlociu, intensificând tensiunile deja existente în regiune. Situația rămâne extrem de volatilă, iar declarațiile oficialilor iranieni sugerează o posibilă escaladare suplimentară.

Principalul consilier al liderului suprem, Ali Larijani, a transmis un mesaj dur la adresa Statelor Unite și Israelului, afirmând:

„Vom face ca criminalii sioniști și americanii fără rușine să regrete faptele lor. Soldații curajoși și marea națiune a Iranului vor oferi o lecție de neuitat opresorilor internaționali infernali”.

