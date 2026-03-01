Acasă » Știri » Doliu în Iran! Fostul preşedinte Mahmoud Ahmadinejad a murit într-un atac aerian asupra Teheranului

Doliu în Iran! Fostul preşedinte Mahmoud Ahmadinejad a murit într-un atac aerian asupra Teheranului

De: David Ioan 01/03/2026 | 18:27
Doliu în Iran! Fostul preşedinte Mahmoud Ahmadinejad a murit într-un atac aerian asupra Teheranului
Doliu în Iran! Fostul preşedinte Mahmoud Ahmadinejad a murit într-un atac aerian asupra Teheranului. Foto: Profimedia

Situația din capitala iraniană s-a tensionat puternic după apariția informațiilor potrivit cărora fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad ar fi fost ucis într un atac aerian asupra Teheranului.

Relatările inițiale, preluate de presa internațională, indică faptul că lovitura ar fi vizat direct zona în care acesta locuia, amplificând îngrijorările legate de escaladarea conflictului regional.

Doliu în Iran

Potrivit publicațiilor iraniene apropiate regimului, atacul ar fi lovit reședința lui Ahmadinejad din cartierul Narnak, în nord estul capitalei, unde fostul lider s-ar fi aflat împreună cu mai mulți membri ai echipei sale de securitate. Sursele susțin că toți cei aflați în clădire ar fi murit în urma bombardamentului.

Mahmoud Ahmadinejad, care a condus Iranul între 2005 și 2013, a fost considerat una dintre cele mai controversate figuri politice ale regiunii. Înainte de a ajunge la conducerea statului, acesta a ocupat funcția de guvernator al provinciei Ardabil și, ulterior, pe cea de primar al Teheranului, poziții care i au consolidat influența în structurile de putere.

Relatările privind atacul apar în contextul unei campanii militare extinse, despre care surse internaționale afirmă că ar fi vizat și alți oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei. Armata israeliană a anunțat anterior eliminarea mai multor înalți comandanți iranieni în lovituri coordonate.

Fostul preşedinte Mahmoud Ahmadinejad a murit într-un atac aerian asupra Teheranului

Ca reacție la aceste operațiuni, Iranul ar fi lansat atacuri împotriva unor obiective americane și ale altor state din Orientul Mijlociu, intensificând tensiunile deja existente în regiune. Situația rămâne extrem de volatilă, iar declarațiile oficialilor iranieni sugerează o posibilă escaladare suplimentară.

Principalul consilier al liderului suprem, Ali Larijani, a transmis un mesaj dur la adresa Statelor Unite și Israelului, afirmând:

„Vom face ca criminalii sioniști și americanii fără rușine să regrete faptele lor. Soldații curajoși și marea națiune a Iranului vor oferi o lecție de neuitat opresorilor internaționali infernali”.

CITEŞTE ŞI: Rachete iraniene lansate în direcția Europei. Două ar fi vizat Ciprul: „Nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa ţării”

BREAKING! Ali Khamenei ar fi fost eliminat, conform presei din Israel

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Motivul pentru care luna februarie are mai puține zile. Ce este anul bisect, de fapt
Știri
Motivul pentru care luna februarie are mai puține zile. Ce este anul bisect, de fapt
Rachete iraniene lansate în direcția Europei. Două ar fi vizat Ciprul: „Nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa ţării”
Știri
Rachete iraniene lansate în direcția Europei. Două ar fi vizat Ciprul: „Nu există niciun indiciu că ar fi…
Trump anunță că Iranul vrea să negocieze
Mediafax
Trump anunță că Iranul vrea să negocieze
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran
Gandul.ro
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și ginerele său
Adevarul
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat
Mediafax
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri...
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
Digi 24
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
go4it.ro
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran
Gandul.ro
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul pentru care luna februarie are mai puține zile. Ce este anul bisect, de fapt
Motivul pentru care luna februarie are mai puține zile. Ce este anul bisect, de fapt
Rachete iraniene lansate în direcția Europei. Două ar fi vizat Ciprul: „Nu există niciun indiciu ...
Rachete iraniene lansate în direcția Europei. Două ar fi vizat Ciprul: „Nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa ţării”
Yamato Zaharia s-a cumințit și vrea să devină tată: „Caut o viitoare mamă pentru copilul ...
Yamato Zaharia s-a cumințit și vrea să devină tată: „Caut o viitoare mamă pentru copilul meu”
Bancul începutului de primăvară | Dacă ai peste 30 de ani și nu te-ai căsătorit…
Bancul începutului de primăvară | Dacă ai peste 30 de ani și nu te-ai căsătorit…
Test IQ exclusiv pentru genii | 3+9=5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | 3+9=5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Haos total la FCSB! Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea
Haos total la FCSB! Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea
Vezi toate știrile
×