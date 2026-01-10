Acasă » Știri » Cum arăta Iustin HVNDS înainte de Survivor 2026. A fost la Chefi la cuțite în 2023 și transformarea e uluitoare

Cum arăta Iustin HVNDS înainte de Survivor 2026. A fost la Chefi la cuțite în 2023 și transformarea e uluitoare

De: Andreea Stăncescu 10/01/2026 | 22:09
Cum arăta Iustin HVNDS înainte de Survivor 2026. A fost la Chefi la cuțite în 2023 și transformarea e uluitoare
Cum arăta Iustin în trecut / Sursa foto: Social media
Iustin s-a remarcat rapid la Survivor, unde a atras atenția prin determinare, rezistență și capacitatea de a face față provocărilor din junglă. Apariția sa nu este, însă, o premieră în lumea televiziunii, deoarece nu este deloc străin de competițiile TV. În 2023, acesta a participat la Chefi la cuțite, unde a demonstrat că poate face față presiunii și probelor dificile, fiind sub atenta coordonare a lui chef Florin Dumitrescu. 

Iustin HVNDS, concurentul care atrage atenția în prezent la Survivor, surprinde nu doar prin rezistența și ambiția de care dă dovadă în junglă, ci și prin transformarea vizibilă pe care a avut-o de-a lungul timpului. Înainte de a ajunge în competiția extremă, Radu Iustin Câmpeanu era cunoscut publicului dintr-un cu totul alt context: emisiunea Chefi la cuțite, sezonul 11, unde a făcut parte din echipa lui Florin Dumitrescu.

Pasionat de muzică, Radu Iustin Câmpeanu este solistul trupei HVNDS și a reușit să îi impresioneze pe chefi încă din audițiile pe nevăzute, cu o rețetă inspirată și multă determinare. Parcursul său în competiția culinară a fost unul solid, iar Florin Dumitrescu l-a ales în echipa gri, unde a demonstrat că face față presiunii și provocărilor din bucătărie.

Dincolo de abilitățile sale, Iustin HVNDS arăta vizibil diferit în perioada Chefi la cuțite. Atunci avea părul șaten, o imagine mai clasică, în timp ce acum, la Survivor, apare cu părul blond, semn al numeroaselor schimbări de stil prin care a trecut.

Sursa foto: Antena 1

Ce spunea Iustin HVNDS înainte să plece la Survivor

Iustin HVNDS șa explicat motivația pentru Survivor înainte să plece în Republica Dominicană. Pentru el, competiția nu este doar despre a câștiga, ci despre a-și testa limitele fizice și psihice, despre frică, foame și oboseală, și despre cum reacționează când este împins la maxim.

„Plec la Survivor ca să aflu cât de departe pot merge cu minimul de resurse
Testul nu e doar despre a câștiga o emisiune.
E despre limite, frică, foame, oboseală.
Despre cum reacționez când mă împing la maxim.
Vreau să văd dacă pot aplica toate lecțiile adunate până acum.
Dacă pot rămâne lucid, uman și prezent în cele mai dure condiții.
Și dacă pot merge cât mai departe fără să mă pierd pe mine.
Fac asta pentru mine și pentru toți cei care cred în mine
„Adevărata victorie nu e să-i învingi pe alții, ci să nu fugi de cine ești când doare.”, a scris Iustin HVNDS pe rețelele desocializare.

×