Cum arată fratele Nabei Salem de la Survivor 2026. Tocmai ce a fost părăsit în direct, la TV

Sora lui Ahmed de la „Casa iubirii”, Naba Salem, concurează în acest sezon la Survivor 2026. Ea nu e străină de lumina reflectoarelor, deoarece a mai participat în trecut și la alte show-uri televizate, cum ar fi „Bravo, ai stil!” și „Puterea Dragostei”, dar este pentru prima oară când dă un test de rezistență.

Tânăra de 30 de ani, cu trăsături exotice, este de origine irakiană, a studiat la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Participarea la Survivor a copleșit-o. Tânăra s-a lăsat cuprinsă de emoții înainte de intrarea în competiție.

„Sunt puțin plânsă, dar nu contează. Ideea e că e pentru prima dată când zbor atât de goală. Efectiv, nu am niciun sentiment, nu simt nimic și nu pot să zic că îmi doresc absolut nimic. Mă simt goală, efectiv“, a declarat Naba Salem în aeroport, înainte de plecarea la Survivor 2026.

Concurenta de la Survivor 2026 a venit pe lume în Irak, dar atunci când avea un an s-a mutat cu familia în România. Naba are un stil de viață extravagant și nu a avut niciodată un iubit cu aceeași religie ca a ei: musulmană. Anul trecut a participat și la Insula iubirii. Deși nu îi sprijină întotdeauna acțiunile, părinții nu au încercat să intervină în drumul ei. Naba este în zodia Racului și o cunoscută influenceriță.

Cine este Ahmed, fratele Nabei Salem de la Survivor 2026

Ahmed îi calcă pe urme surorii lui, pentru că și el se simte bine în fața camerelor. Dar acum, fratele Nabei Salem are probleme în dragoste. El forma un cuplu cu Veronica de la Casa iubirii, emisiune transmisă de Kanal D, și avea convingerea că și-a găsit marea dragoste în concurs.

Din păcate, săptămâna trecută, tânăra a anunțat despărțirea. Momentul s-a lăsat cu lacrimi, asta după ce concurenții și-au aruncat replici tăioase.

Tânărul, care este originar din Oradea, a absolvit Facultatea de Business și Management și a făcut fotbal în trecut. Concurenta de la Casa Iubirii susține că Ahmed are un comportament care o sperie, de aceea a decis să renunțe la relație.

