Va fi tată pentru prima oară! Fostul concurent de la „Casa iubirii” a făcut anunțul la începutul anului 2026

De: Irina Vlad 05/01/2026 | 09:38
Deși nu și-a găsit aleasa inimii în cadrul emisiunii „Casa iubirii”, fostul concurent al producției de la Kanal D este acum mai îndrăgostit ca niciodată și urmează să devină tată pentru prima dată. Tânărul a făcut anunțul intr-un mod inedit, ocazie prin care le-a prezentat-o prietenilor virtuali și pe mama viitorului său copil. 

Flavius Jucu a participat în primul sezon al emisiunii „Casa iubirii”, iar de atunci a rămas extrem de activ pe social media, unde și-a format o comunitate impresionantă de fani. Chiar dacă și-a dorit să găsească fericirea în show-ul matrimonial, marea iubire a întâlnit-o în afara competiției. Recent, tânărul de 28 de ani și-a surprins prietenii virtuali cu un anunț neașteptat.

Flavius Jucu urmează să devină tată pentru prima dată

Vestea a fost făcută publică în prima zi a acestui an, prin intermediul unei rețele de socializare. Flavius s-a filmat în timp ce le prezintă prietenilor virtuali burtica de gravidă a partenerei sale. Tânărul a lăsat imaginile să vorbească de la sine, în dreptul cărora a scris un mesaj scurt pentru urmăritorii săi: „Happy new year. Heheheh”.

Flavius Jucu urmează să devină tată pentru prima dată/ sursă foto: TikTok

Flavius Jucu s-a remarcat imediat în timpul participării sale în „Casa iubirii”. Tânărul este pasionat de sport, filme și modeling. Pe rețelele de socializare a reușit să devină viral datorită asemănării izbitoare cu Damon Salvatore, nimeni altul decât celebrul persoanj din seria ”Jurnalele Vampirilor”.

„Totul a început în clasa a 12-a, atunci când o colegă de liceu mi-a zis că ar trebui să mă uit la Jurnalele Vampirilor, pentru că semăn cu Damon. M-am uitat și chiar am văzut acest lucru, am văzut asemănări între mine și el.

Consider că trebuie să fii unic și să ai o atitudine caracteristică ție. M-a luat prin surprindere, într-o proporție de 70%, această celebritate de pe TikTok pe care am căpătat-o, însă și acolo consider că trebuie să muncești mult și să ai personalitate pentru a avea priză la oameni. În ziua de azi, tinerii ocupă cam 80% din platformele rețelelor de socializare, iar printre ei se regăsește o doză extrem de mare de hate”, a spus Flavius Jucu, pentru CANCAN.RO.

