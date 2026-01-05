Va fi tată pentru prima oară! Fostul concurent de la „Casa iubirii” a făcut anunțul la începutul anului 2026

Deși nu și-a găsit aleasa inimii în cadrul emisiunii „Casa iubirii”, fostul concurent al producției de la Kanal D este acum mai îndrăgostit ca niciodată și urmează să devină tată pentru prima dată. Tânărul a făcut anunțul intr-un mod inedit, ocazie prin care le-a prezentat-o prietenilor virtuali și pe mama viitorului său copil.

Flavius Jucu a participat în primul sezon al emisiunii „Casa iubirii”, iar de atunci a rămas extrem de activ pe social media, unde și-a format o comunitate impresionantă de fani. Chiar dacă și-a dorit să găsească fericirea în show-ul matrimonial, marea iubire a întâlnit-o în afara competiției. Recent, tânărul de 28 de ani și-a surprins prietenii virtuali cu un anunț neașteptat.

Flavius Jucu urmează să devină tată pentru prima dată

Vestea a fost făcută publică în prima zi a acestui an, prin intermediul unei rețele de socializare. Flavius s-a filmat în timp ce le prezintă prietenilor virtuali burtica de gravidă a partenerei sale. Tânărul a lăsat imaginile să vorbească de la sine, în dreptul cărora a scris un mesaj scurt pentru urmăritorii săi: „Happy new year. Heheheh”.

Flavius Jucu s-a remarcat imediat în timpul participării sale în „Casa iubirii”. Tânărul este pasionat de sport, filme și modeling. Pe rețelele de socializare a reușit să devină viral datorită asemănării izbitoare cu Damon Salvatore, nimeni altul decât celebrul persoanj din seria ”Jurnalele Vampirilor”.

„Totul a început în clasa a 12-a, atunci când o colegă de liceu mi-a zis că ar trebui să mă uit la Jurnalele Vampirilor, pentru că semăn cu Damon. M-am uitat și chiar am văzut acest lucru, am văzut asemănări între mine și el. Consider că trebuie să fii unic și să ai o atitudine caracteristică ție. M-a luat prin surprindere, într-o proporție de 70%, această celebritate de pe TikTok pe care am căpătat-o, însă și acolo consider că trebuie să muncești mult și să ai personalitate pentru a avea priză la oameni. În ziua de azi, tinerii ocupă cam 80% din platformele rețelelor de socializare, iar printre ei se regăsește o doză extrem de mare de hate”, a spus Flavius Jucu, pentru CANCAN.RO.

Veronica de la Casa iubirii, față în față cu „socrii” ei de Crăciun. Cum au reacționat părinții lui Ahmed? „E ciudat ce se întâmplă”

Am aflat care este secretul din spatele transformării prezentatorului de la Kanal D: „Am slăbit de frică, nu ca să arăt bine”