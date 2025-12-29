Acasă » Știri » Veronica de la Casa iubirii, față în față cu „socrii” ei de Crăciun. Cum au reacționat părinții lui Ahmed? „E ciudat ce se întâmplă”

De: Andreea Stăncescu 29/12/2025 | 15:02
Veronica și Ahmed au avut parte de o surpriză deosebită chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Cei doi îndrăgostiți au trăit o întâlnire complet diferită față de cele obișnuite din Casa iubirii, una cu o încărcătură emoțională specială, în care concurenta a avut ocazia să își cunoască socrii, făcând astfel un pas important în evoluția relației lor.

Veronica și Ahmed de la Casa Iubirii au trăit un moment cu totul aparte în timpul Crăciunului. Cei doi au avut parte de o întâlnire diferită față de cele obișnuite, mergând în vizită la părinții lui Ahmed. Întâlnirea a fost încărcată de sentimente puternice, dar și surprize, care i-au impresionat pe telespectatori.

Ajunsă în casa părinților concurentului, Veronica a fost primită cu multă căldură. Revederea a fost una emoționantă, mama lui Ahmed fiind copleșită de sentimente și izbucnind în lacrimi la vederea fiului său. Pentru Ahmed, experiența a fost una complet nouă, iar emoțiile l-au copleșit. „E ciudat ce se întâmplă acum pentru mine. E ceva nou pentru mine”, a mărturisit acesta.

Sursa foto: Captură video

Cum s-a înțeles Veronica cu socrii ei

Momentul a avut o încărcătură și mai mare, deoarece întâlnirea a fost urmărită și de mama Veronicăi. Curioasă să afle ce impresie a lăsat, concurenta a întrebat-o direct pe mama lui Ahmed ce părere are despre relația lor.

„Mă bucur, cel mai important e să fie băiatul meu fericit! Asta e cel mai important. El tot timpul spune: ‘Seamănă cu tine’. Mie îmi place. O femeie trebuie să știe de toate. Vorbește frumos. Când vine noră acasă, eu nu spun ‘noră’, e fiica mea deja. E fata mea. Cum am băiat, am și o fată”, a spus mama lui Ahmed.

Dacă mama lui Ahmed a fost deschisă și caldă încă de la început, concurentul a recunoscut că tatăl său este mult mai exigent atunci când vine vorba despre femeia de lângă el.

„Să știi că tata e foarte pretențios când vine vorba de fata cu care vorbesc eu. Nu prea i-a plăcut de nimeni până acum. Sunt curios ce părere are despre tine. Să dăm cărțile pe față”, i-a spus Ahmed Veronicăi.

Surpriza a fost cu atât mai mare când tatăl său a avut doar cuvinte de laudă: „Totul e ok. Nu mă uit dacă e mică sau mare. Ea are minte, vorbește frumos. Fata e ok, e frumos tot.”

