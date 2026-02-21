Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | De ce preferă femeile bărbații cu BMW, de fapt

De: Andreea Stăncescu 21/02/2026 | 13:58
Bancul zilei îți va aduce zâmbetul pe buze

Glumele îți vor însenina ziua, chiar dacă vremea de afară nu este una plăcută. Umorul reușește mereu să surprindă realitatea într-un mod amuzant. Iată un banc care te va face să zâmbești și să privești lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

Ea prefera bărbatul cu BMW. Nu ca nu i-ar placea şi Mercedes, dar Mercedes face şi autobuze şi asta îi provoacă amintiri neplăcute…

Alte bancuri amuzante

Două fete discută după examenul de conducere.
– Ei, cum a fost la examenul de conducere?
– Păi, am picat…
– Cum aşa?
– Am ajuns la o intersecţie cu sens giratoriu şi acolo era un semn pe care scria 30. Am încercuit sensul de 30 de ori şi… am picat.
– Aha, sigur te-ai încurcat la numărătoare, îi răspunde cealaltă!

Cel mai leneş om dintr-un oraş a avut un accident: a căzut din patul în care stătea.
Un doctor a început să îl examineze şi i-a spus:
– Mi-e teamă că am o veste foarte proastă. Nu vei mai putea munci niciodată!
Leneşul, speriat, răspunde:
– Îţi mulţumesc, doctore, dar care este vestea proastă???

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal cu o etichetă:
„Papagal vorbitor – 5.000 lei”.
— De ce e așa scump? întreabă tipul.
— Pentru că a trăit într-o secție de poliție și știe tot, răspunde vânzătorul.
Tipul îl cumpără, îl duce acasă și îi spune:
— Bună, papagalule!
Papagalul se uită atent:
— Casă nouă… stăpân nou… aceleași prostii.
A doua zi vine iubita tipului.
Papagalul:
— Ahaaa, amanta a sosit!
Iubita se înroșește, tipul neagă tot.
Seara, vine și soția.
Papagalul:
— Bună seara! În sfârșit, a venit și șefa!
Soția, furioasă:
— Dacă mai scoți un cuvânt, te arunc pe geam!
Papagalul tace. A doua zi, tipul îl vede foarte liniștit și întreabă:
— Ce-ai pățit, de ce nu mai vorbești?
Papagalul oftează:
— Știu eu ce știu… dar n-am avocat.

