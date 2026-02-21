Acasă » Bancuri » BANC | Nevasta lui Bulă pleacă de acasă timp de 12 zile

BANC | Nevasta lui Bulă pleacă de acasă timp de 12 zile

De: Irina Vlad 21/02/2026 | 08:10
BANC | Nevasta lui Bulă pleacă de acasă timp de 12 zile
BANC | Nevasta lui Bulă pleacă de acasă timp de 12 zile

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de sâmbătă! Bula și Bubulina au o discuție serioasă după ce ea a fost plecată de acasă timp de 12 zile. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp?

Nevasta lui Bulă pleacă de acasă timp de 12 zile. Când se întoarce, își găsește soțul extrem de bine dispus, relaxat și zâmbitor. Mirată că nu pare deloc supărat, îi spune cu regret:
– Bulă, îmi pare rău că am plecat…
– Sincer, te-am iertat că ai plecat, dar nu știu dacă o să pot să te iert vreodată că te-ai întors!

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Ce meserie au părinții voștri?

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara. -Tata e inginer, zice Gheorghe. -Tata e mecanic, zice Ionel. -Tata e șef, zice Bulă. -Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa. -Are 500 de oameni sub el. -Cu ce se ocupă deci? -Taie iarbă-n cimitir.

Bulă la ora de gramatică

Bulă la ora de gramatică. Profesorul: -Eu nu am mâncat, tu nu ai mâncat, el nu a mâncat, noi nu am mâncat, voi nu aţi mâncat, ei nu au mâncat! Repetă şi tu, Bulă! -Nu a mâncat nimeni!

„Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă”

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Bulă merge încârje

– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi in cârje?
– Am avut un accident de automobil.
– Si nu poți să mergi fără cârje?
– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei

BANC | Bulă, Ștrulă și împărțirea nevestelor

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bancuri
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
BANCUL ZILEI | Bătrânica și doza de lapte
Bancuri
BANCUL ZILEI | Bătrânica și doza de lapte
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Mediafax
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitație de ANAF. Prețul pleacă de la aproape 35.000 euro
Adevarul
Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitație...
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu Călin Georgescu
Digi24
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu...
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Mediafax
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
Click.ro
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul...
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
Digi 24
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul. Cea mai probabilă variantă este și cea mai sângeroasă
Digi24
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul. Cea mai probabilă variantă...
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop rune azi, 21 februarie 2026. Mannaz inversată lovește azi: șefii sunt puși la îndoială, ...
Horoscop rune azi, 21 februarie 2026. Mannaz inversată lovește azi: șefii sunt puși la îndoială, cuplurile trec prin tensiuni, iar impulsivii riscă decizii regretabile
Concurentul de la Power Couple nu a știut cu ce să-i mai intre în grații iubitei. I-a luat parfum ...
Concurentul de la Power Couple nu a știut cu ce să-i mai intre în grații iubitei. I-a luat parfum și flori, dar ea tot îmbufnată a rămas
Cum arată penthouseul în care locuiește Roxana, iubita lui Cătălin Cazacu. Pe terasă are și piscină
Cum arată penthouseul în care locuiește Roxana, iubita lui Cătălin Cazacu. Pe terasă are și piscină
Cartea de Tarot a zilei de azi, 21 februarie 2026. Roata Norocului schimbă totul: ziua în care destinul ...
Cartea de Tarot a zilei de azi, 21 februarie 2026. Roata Norocului schimbă totul: ziua în care destinul îți răstoarnă planurile în favoarea ta
Ce face Elwira Petre pentru o siluetă trasă prin inel, la 44 de ani? „Cu cât mai simplu, cu atât ...
Ce face Elwira Petre pentru o siluetă trasă prin inel, la 44 de ani? „Cu cât mai simplu, cu atât mai bine”
Sportivii care domină financiar Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Venituri de până la 20 de milioane ...
Sportivii care domină financiar Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Venituri de până la 20 de milioane de dolari anual
Vezi toate știrile
×