BANC | Nevasta lui Bulă pleacă de acasă timp de 12 zile

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de sâmbătă! Bula și Bubulina au o discuție serioasă după ce ea a fost plecată de acasă timp de 12 zile. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp?

Nevasta lui Bulă pleacă de acasă timp de 12 zile. Când se întoarce, își găsește soțul extrem de bine dispus, relaxat și zâmbitor. Mirată că nu pare deloc supărat, îi spune cu regret:

– Bulă, îmi pare rău că am plecat…

– Sincer, te-am iertat că ai plecat, dar nu știu dacă o să pot să te iert vreodată că te-ai întors!

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Ce meserie au părinții voștri?

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara. -Tata e inginer, zice Gheorghe. -Tata e mecanic, zice Ionel. -Tata e șef, zice Bulă. -Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa. -Are 500 de oameni sub el. -Cu ce se ocupă deci? -Taie iarbă-n cimitir.

Bulă la ora de gramatică

Bulă la ora de gramatică. Profesorul: -Eu nu am mâncat, tu nu ai mâncat, el nu a mâncat, noi nu am mâncat, voi nu aţi mâncat, ei nu au mâncat! Repetă şi tu, Bulă! -Nu a mâncat nimeni!

„Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă”

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?

– Incepe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!

– Vai, bravo băiatul meu!

– Si cea proastă care e?

– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Bulă merge încârje

– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi in cârje?

– Am avut un accident de automobil.

– Si nu poți să mergi fără cârje?

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei

BANC | Bulă, Ștrulă și împărțirea nevestelor