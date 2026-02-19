Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei

BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei

De: Andreea Stăncescu 19/02/2026 | 16:48
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
Cele mai haioase bancuri

Întotdeauna a existat o diferență amuzantă între bărbați și femei, mai ales când vine vorba de boală. Bancul de mai jos îți va aduce zâmbetul pe buze și te va face să râzi. 

Gripa este răspândită de femei.
Nici un bărbat cu febră nu se ridică din pat, darǎmite să mai iasă din casă!!

Alte bancuri amuzante

Într-un compartiment de tren, un oltean și un ardelean.
La un moment dat, ardeleanul scoate o litră de palincă, slănină, pită, sfarmă o ceapă și începe să mănânce, trăgând din când în când și din palincă…
Olteanului i se face poftă de o dușcă, dar nu știe cum să intre în vorba.
La un moment dat, văzând că țuica e pe terminate, îsi ia inima în dinți și se apropie de ardelean:
– Mă cheamă Radu!
– Apai, no, dacă te cheamă, du-te …

– Băi nesimțitule ziceai că nu ai bani și aseară ai făcut live, aveai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria ?
– Sincer îmi cer scuze, chiar am uitat de tine.
– Cum ai uitat bă că ai datorie la mine, că dimineață te-am sunat să îmi dai banii.
– N-am uitat că trebuie să-ți dau bani, am uitat să îți dau block ca să nu vezi.

Intră Bulă în casă, fericit, trânteşte uşa şi urlă:
– Se desfiinţează Fiscu’, scăpăm de datorii!!!
– Dar de unde ai aflat tu asta? – întreabă, nedumeriţi, părinţii săi.
– Păi… am găsit în cutia de scrisori un plic de la ei pe care scria „Ultima înştiinţare”!

Tatăl este chemat la școală:
– Fiul dumneavoastră a desenat pe bancă o muscă, foarte reală, și mi-am zdrobit pumnul încercând să o omor.
– Ha! Să mă fi văzut pe mine, când am intrat în baie și văzând în cadă un crocodil pictat, de frică, am ieșit printr-o ușă pictată…

La o școală din Scoția, profesorul întreabă pe un elev:
– Ce crezi, fiule, dacă aș arunca această monedă în acest vas plin cu acid, s-ar dizolva sau nu?
– In nici un caz, spune elevul.
– Corect. De unde știi?
– Dacă s-ar dizolva, nu ați arunca-o.

CITEȘTE ȘI: BANC | „Vă declar căsătoriți, poți săruta mireasa”

BANCUL ZILEI | „Doamnă, acum 5 ani mi-ați ghicit în palmă”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Bulă, Ștrulă și împărțirea nevestelor
Bancuri
BANC | Bulă, Ștrulă și împărțirea nevestelor
BANC | „Vă declar căsătoriți, poți săruta mireasa”
Bancuri
BANC | „Vă declar căsătoriți, poți săruta mireasa”
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini
Digi24
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
4%, cifra critică a Rusiei. Cum pune economia „pe butuci” țarul Putin?
go4it.ro
4%, cifra critică a Rusiei. Cum pune economia „pe butuci” țarul Putin?
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat ...
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat zeci de femei, „loverboy-ul” din Vaslui spune tot
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului ...
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului legat de Jeffrey Epstein
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate ...
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Acte necesare stabilire pensie 2026. Care sunt documentele pe care trebuie să le ai la dosar
Acte necesare stabilire pensie 2026. Care sunt documentele pe care trebuie să le ai la dosar
Vezi toate știrile
×