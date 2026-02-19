BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei

Întotdeauna a existat o diferență amuzantă între bărbați și femei, mai ales când vine vorba de boală. Bancul de mai jos îți va aduce zâmbetul pe buze și te va face să râzi.

Gripa este răspândită de femei.

Nici un bărbat cu febră nu se ridică din pat, darǎmite să mai iasă din casă!!

Alte bancuri amuzante

Într-un compartiment de tren, un oltean și un ardelean.

La un moment dat, ardeleanul scoate o litră de palincă, slănină, pită, sfarmă o ceapă și începe să mănânce, trăgând din când în când și din palincă…

Olteanului i se face poftă de o dușcă, dar nu știe cum să intre în vorba.

La un moment dat, văzând că țuica e pe terminate, îsi ia inima în dinți și se apropie de ardelean:

– Mă cheamă Radu!

– Apai, no, dacă te cheamă, du-te …

– Băi nesimțitule ziceai că nu ai bani și aseară ai făcut live, aveai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria ?

– Sincer îmi cer scuze, chiar am uitat de tine.

– Cum ai uitat bă că ai datorie la mine, că dimineață te-am sunat să îmi dai banii.

– N-am uitat că trebuie să-ți dau bani, am uitat să îți dau block ca să nu vezi.

Intră Bulă în casă, fericit, trânteşte uşa şi urlă:

– Se desfiinţează Fiscu’, scăpăm de datorii!!!

– Dar de unde ai aflat tu asta? – întreabă, nedumeriţi, părinţii săi.

– Păi… am găsit în cutia de scrisori un plic de la ei pe care scria „Ultima înştiinţare”!

Tatăl este chemat la școală:

– Fiul dumneavoastră a desenat pe bancă o muscă, foarte reală, și mi-am zdrobit pumnul încercând să o omor.

– Ha! Să mă fi văzut pe mine, când am intrat în baie și văzând în cadă un crocodil pictat, de frică, am ieșit printr-o ușă pictată…

La o școală din Scoția, profesorul întreabă pe un elev:

– Ce crezi, fiule, dacă aș arunca această monedă în acest vas plin cu acid, s-ar dizolva sau nu?

– In nici un caz, spune elevul.

– Corect. De unde știi?

– Dacă s-ar dizolva, nu ați arunca-o.

CITEȘTE ȘI: BANC | „Vă declar căsătoriți, poți săruta mireasa”

BANCUL ZILEI | „Doamnă, acum 5 ani mi-ați ghicit în palmă”