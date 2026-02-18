BANC | „Vă declar căsătoriți, poți săruta mireasa”

Dragă cititorule, în această seară, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc excepţional care te va face să râzi în hohote. Protagoniştii sunt un cuplu care abia s-a căsătorit. Prima reacţie a miresei te va da pe spate!

La cununie.

Preotul: Vă declar căsătoriți, poți săruta mireasa…

Mireasa: Mă doare capul!

Alte bancuri amuzante

De nervi, Lupul o mănâncă pe Scufița Roșie

Vânătorul, care văzuse scena, diseacă Lupul și o recuperează pe Scufița Roșie.

– Uite, zice vânătorul, pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe.

Scufița Roșie se face roșie în obraji, lasă privirea în jos și îi zice:

– Nu se poate o singură dorință, dar de trei ori?

Erau trei câini care voiau să dea la facultate

Vine alt câine:

– Bă, unde mergeți?

– Să dăm Ia facultate!

– Da?! Unde?!

– Eu Ia medicină.

– Păi de ce?

– Acolo e un os de ros!

– Iar eu la drept. Acolo e de lătrat!

– Bun, și tu?!

– Eu Ia Poli.

– De ce tocmai acolo?

– Acolo e viață de câine!

Doi prieteni se întâlnesc la o bere:

– Gata, am scăpat de probleme.

– Cum așa?

– Am angajat o persoană cu 5000 de euro pe lună, care să aibă grijă de toate problemele mele.

– Păi ..și de unde faci tu rost de 5000 de euro.

– Asta e problema lui… nu a mea!

Fermierul și procurorul DNA

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:

– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale !

– Nici o problemă, puteți cauta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.

Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:

– Vezi asta ? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu ! Ai înțeles ?

– Bine, mă scuzați, îi răspunse fermierul și își continuă treburile în gospodărie.

Nu trec nici 10 minute și pe câmpul respectiv, procurorul alerga de zor și țipa după ajutor, urmărit fiind de un taur cu spume la gură.

Fermierul lasă sculele din mână și aleargă imediat la gard, strigând către procuror:

– Arată-i legitimația ! Arată-i legitimația!

Ora 22:00 VS ora 23:45

Ora 22:00

Ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?!

Ora 23:45

El: „Tu, iubita mea!”

