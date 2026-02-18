Loredana Groza a vizitat-o pe Iulia Vântur la ferma lui Salman Khan din India. Ce detaliu a observat în comportamentul actorului

Loredana Groza a fost în India, unde s-a întâlnit cu nimeni alta decât Iulia Vântur. Ea a povestit despre cum a fost în vacanță, dar și despre relația pe care o are cu fosta vedetă PRO TV și iubitul ei, Salman Khan.

Recent, Loredana Groza s-a întors din vacanța în care a fost în India. Aceasta a povestit emoționată despre întâlnirea pe care a avut o acolo cu Iulia Vântur și Salman Khan. Ea descrie îndrăgitul cuplu ca fiind „extraordinar” iar casa lor drept un loc cald și armonios. Nu este prima dată când Lori merge în India și îi vizitează.

Loredana Groza a vizitat-o pe Iulia Vântur în India

Povestea lor de dragoste este văzută de Loredana Groza ca o lecție despre respect, maturitate și devotament. Despre celebrul actor, Salman Khan, cântăreața noastră spune că este un om extraordinar și că se vede că știe să o iubească și să o prețuiască pe Iulia Vântur.

„Nu este prima oară când ne întâlnim. De fiecare dată parcă suntem și mai apropiați, mult mai lipsiți de formalism, pentru că atât Iulia, cât și Salman formează un cuplu extraordinar. De câte ori merg la ei acasă sau la fermă, unde am fost și acum, îmi dau seama ce relație specială există între ei și ce om extraordinar este Salman — un bărbat care știe cum să iubească și cum să aprecieze femeia din viața lui. Cred că este o lecție pentru foarte mulți bărbați și admir enorm acest tip de bărbat galant, care face totul pentru jumătatea lui. Și, cum ți-am spus, ne simțim ca în sânul lui Adam, pentru că Salman și Iulia ne îndeplinesc toate dorințele. Ne răsfață, ne plimbă… Este ceva incredibil. Pur și simplu, nu am cuvinte să descriu”, a declarat Loredana Groza.

Cu ce experiențe s-a întors Loredana Groza din India

India este o țară cu totul și cu totul specială. Energia, valorile și spiritualitatea nu lipsesc de acolo și sunt diferite față de alte țări. Artista spune că experiențele pe care le-a trăit au contribuit la evoluția ei spirituală, ca om, dar și ca artist. Ea a mai mărturisit că iubirea și respectul reciproc sunt importante într-o relație, iar acolo aceste convingeri s-au aprofundat.

„Practicile ayurvedice m-au schimbat fundamental, pentru că întotdeauna am căutat această supapă, această ieșire, și pentru mine India este un tărâm, este o dimensiune, o altă dimensiune. Când ajung acolo, este ca și cum ajung într-o altă lume, într-un alt spațiu, nu e Pământ, nu e Terra, este ceva între Pământ și Univers. E o altă planetă, dacă pot să spun așa. Și obiceiurile, misticismul, spiritualitatea care mustește în fiecare colțișor din acea planetă, India, mă repun pe picioare, mă fac să devin un om mai bun, mai integru, mai aware, să fac doar lucruri care contează și nu să-mi pierd timpul, pentru că mi-am dat seama cât de mult timp pierdem făcând lucruri inutile”, a mai adăugat Loredana.

