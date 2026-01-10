Acasă » Știri » Cum arată casa Loredanei Groza, din nordul Bucureștiului? Imagini rare cu locuința vedetei

Cum arată casa Loredanei Groza, din nordul Bucureștiului? Imagini rare cu locuința vedetei

De: Maria Roșca 10/01/2026 | 07:40
Cum arată casa Loredanei Groza, din nordul Bucureștiului? Imagini rare cu locuința vedetei
Cum arată casa Loredanei Groza, din nordul Bucureștiului? Imagini rare cu locuința vedetei
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Loredana Groza (55 de ani) locuiește într-o vilă din zona de nord a Capitalei, zona zero a fițelor, cum s-ar zice. Mulți ar crede că „diva” Lori se lăfăie într-un palat cu multe etaje, candelabre din cristal, oglinzi venețiene, mobilier de epocă din lemn prețios și priveliști spectaculoase, însă adevărul este cu totul altul. 

Dornică să trăiască o viață privată liniștită, în care să reflecteze asupra problemelor și bucuriilor persoanele, departe de tot ceea ce înseamnă agitație, zgomot și oameni gălăgioși, Loredana Groza a ales să investească într-o vilă din nordul Capitalei, însă într-o zonă ferită și intimă, într-un complex rezidențial. Vila a fost amenajata în așa fel încât să fie ascunsă de privirile curioșilor: garduri solide, porți de fier, multă verdeață, brazi înalți și pomi cu deși.

Cum arată vila în care locuiește Loredana Groza

Nu ar fi un secret faptul că Lori trăiește la cele mai înalte standarde, însă în ceea ce privește intimitatea propriei locuințe, lucrurile sunt diferite. Atât cât se poate observa din stradă, fațada vilei este îmbrăcată într-o decorativă în nunanțe de bej/maro deschis, balustrada unui balcon este din fier forjat, iar ferestrele sunt arcuite.

De asemenea, o parte din amenajările exterioare par să fie făcute strategic pentru o bloca privirile vecinilor și trecătorilor. Curtea casei a devenit astfel oază de liniște, o extensie a intimității din interior.

Dormitorul Loredanei Groza/ sursă foto: social media

În interiorul vilei, atât cât a dorit să lase să se vadă în postările sale de pe social media, Loredana Groza și-a decorat casa în nunațe deschise, cu un vibe boem, dar și modern. Linii simple și clare, culori neutre, decor simplu și piese de mobilier care au un obiectiv bine definit, atât estetic, cât și funcțional. În dormitor, chiar la capul patului, o pictură uriașă alb-negru cu ea îmbracă peretele. Camera este spațioasă, luminoasă, cu un design modern și rafinat.

Mesajul transmis de Loredana Groza, după înmormântarea tatălui ei: ”Sunt alături de toți cei care au pierdut un părinte”

Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini își permit așa ceva

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Știri
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat în Grecia
Știri
Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat în Grecia
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare ușurare sufletească
Mediafax
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare...
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei
Gandul.ro
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
Digi24
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin...
A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre de muncă forțată unde-și derula escrocheriile
Mediafax
A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre...
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
Digi24
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un...
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
go4it.ro
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei
Gandul.ro
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat ...
Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat în Grecia
Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!”
Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!”
Călin Donca, cel mai bogat concurent de la Survivor 2026? Ce avere are Faimosul care s-a luat la bătaie ...
Călin Donca, cel mai bogat concurent de la Survivor 2026? Ce avere are Faimosul care s-a luat la bătaie cu Cristi Boureanu
Carbonara fără paste?! Pasta Queen te face să spui : Mamma mia, dar ce bunătate
Carbonara fără paste?! Pasta Queen te face să spui : Mamma mia, dar ce bunătate
Iarnă crâncenă în cel mai călduros oraș din România. Ninge 11 zile neîncetat, potrivit meteorologilor ...
Iarnă crâncenă în cel mai călduros oraș din România. Ninge 11 zile neîncetat, potrivit meteorologilor Accuweather
Vezi toate știrile
×