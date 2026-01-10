Cum arată casa Loredanei Groza, din nordul Bucureștiului? Imagini rare cu locuința vedetei

Loredana Groza (55 de ani) locuiește într-o vilă din zona de nord a Capitalei, zona zero a fițelor, cum s-ar zice. Mulți ar crede că „diva” Lori se lăfăie într-un palat cu multe etaje, candelabre din cristal, oglinzi venețiene, mobilier de epocă din lemn prețios și priveliști spectaculoase, însă adevărul este cu totul altul.

Dornică să trăiască o viață privată liniștită, în care să reflecteze asupra problemelor și bucuriilor persoanele, departe de tot ceea ce înseamnă agitație, zgomot și oameni gălăgioși, Loredana Groza a ales să investească într-o vilă din nordul Capitalei, însă într-o zonă ferită și intimă, într-un complex rezidențial. Vila a fost amenajata în așa fel încât să fie ascunsă de privirile curioșilor: garduri solide, porți de fier, multă verdeață, brazi înalți și pomi cu deși.

Cum arată vila în care locuiește Loredana Groza

Nu ar fi un secret faptul că Lori trăiește la cele mai înalte standarde, însă în ceea ce privește intimitatea propriei locuințe, lucrurile sunt diferite. Atât cât se poate observa din stradă, fațada vilei este îmbrăcată într-o decorativă în nunanțe de bej/maro deschis, balustrada unui balcon este din fier forjat, iar ferestrele sunt arcuite.

De asemenea, o parte din amenajările exterioare par să fie făcute strategic pentru o bloca privirile vecinilor și trecătorilor. Curtea casei a devenit astfel oază de liniște, o extensie a intimității din interior.

În interiorul vilei, atât cât a dorit să lase să se vadă în postările sale de pe social media, Loredana Groza și-a decorat casa în nunațe deschise, cu un vibe boem, dar și modern. Linii simple și clare, culori neutre, decor simplu și piese de mobilier care au un obiectiv bine definit, atât estetic, cât și funcțional. În dormitor, chiar la capul patului, o pictură uriașă alb-negru cu ea îmbracă peretele. Camera este spațioasă, luminoasă, cu un design modern și rafinat.

