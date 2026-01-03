Mesajul transmis de Loredana Groza, după înmormântarea tatălui ei: ”Sunt alături de toți cei care au pierdut un părinte”

Loredana Groza a transmis un mesaj public la scurt timp după înmormântarea tatălui său, prin care a vorbit despre pierderea suferită și despre recunoștința față de cei care i-au fost alături în aceste momente dificile. Artista trece printr-o perioadă extrem de dureroasă, după ce și-a condus părintele pe ultimul drum, la în a doua zi a anului 2026.

Loredana Groza traversează un moment extrem de dificil, după pierderea tatălui său, Vasile Groza, care s-a stins din viață la chiar în ultima zi a anului 2025. Artista a ales să împărtășească vestea tristă cu publicul său printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre legătura profundă dintre ei și despre moștenirea lăsată de acesta.

Tatăl cântăreței a avut o viață marcată de numeroase greutăți încă din copilărie, însă și-a urmat cu perseverență visul de a scrie. Autodidact și pasionat de literatură, Vasile Groza a lăsat în urmă poezii, romane și cărți pentru copii, devenind, în timp, membru al Uniunii Scriitorilor din România

După funeralii, Loredana Groza le-a mulțumit public tuturor celor care i-au transmis mesaje de susținere și au fost alături de ea și de familia sa în aceste momente grele. Totodată, artista și-a exprimat solidaritatea față de cei care au trecut prin pierderea unui părinte și a îndemnat publicul să descopere opera tatălui său, punând la dispoziție site-ul dedicat creației literare a lui Vasile Groza.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje, au fost alături de mine si de familia mea in aceste clipe grele..

Sunt alături de toți cei care au pierdut un părinte, le înțeleg durerea..

Aceste e site-ul lui unde puteți să descoperiți opera tatalui meu, scriitorul Vasile Groza, vasilegroza.ro”, a scris Lordana Groza pe rețelele de socializare.

