Motivul real pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică, de fapt

Anul 2026 a început în doliu pentru Loredana. Cântăreața și-a pierdut tatăl în ultima zi din 2025, iar ieri, 2 ianuarie, acesta a fost înmormântat. Vasile Groza s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, fiind măcinat de probleme de sănătate. Pentru ceremonia de înmormântare, Loredana a ales o ținută atipică. Vedeta a fost îmbrăcată complet în alb. Care este motivul pentru care artista s-a îmbarcat așa?

2025 s-a încheiat cum nu se poate mai rău pentru Loredana. Chiar în ultima zi din an, tatăl cântăreței s-a stins din viață, la vârsta de 88 de ani. Vestea a îngenunchiat-o pe artistă. În ultimele luni, acesta a fost internat în spital din cauza problemelor de sănătate. Însă, în ciuda eforturilor medicilor, corpul său a cedat. Vasile Groza a fost înmormântat ieri, la Cimitirul Bellu.

De ce s-a îmbrăcat în alb Loredana la înmormântarea tatălui său

Ieri, 2 ianuarie, Loredana și-a condus tatăl pe ultimul drum. Artista a uimit prin ținuta aleasă pentru această zi tristă. Dacă în mod obișnuit, oamenii poartă haine negre, de doliu, cântăreața a ales o ținută atipică. Mai exact, aceasta a decis să se îmbrace în alb complet.

Alegerea vestimentară a Loredanei i-a surprins pe mulți, însă în spatele ei se ascunde o semnificație specială. La înmormântare, albul simbolizează puritatea, inocența, pacea, onoarea, dar și renașterea sufletului.

Albul este frecvent întâlnit în tradiția creștină pentru florile funerare precum crini și garoafe, dar este folosită și la înmormântări în culturi orientale (India sau Japonia), unde semnifică un nou început și reîncarnarea sufletului.

Așadar, semnificațiile principale ale ținutelor albe la înmormântări sunt pacea și puritatea. Concret, reprezintă sufletul curat, inocența celui decedat și dorința de liniște. Mai mult decât atât, în culturile budiste și hinduse, albul marchează ciclul vieții și al morții, dar și credința în reîncarnare și renaștere.

Albul poate fi purtat ca veșmânt de doliu mai ales de copii și persoane necăsătorite, pentru a transmite respect și apreciere profundă pentru persoana decedată. De asemenea, și fratele artistei, Cristi Groza, a făcut aceeași notă discordantă. Acesta și-a făcut apariția îmbrăcat într-un costum negru, dar la care a asortat o cămașă albă.

Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu

O pisică și-a făcut apariția la înmormântarea tatălui Loredanei Groza. S-a dus „glonț” la dric! Ce simbolizează în tradiția noastră

Foto: CANCAN.RO