Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu

De: Veronica Mavrodin 02/01/2026 | 13:37
Vineri, 2 ianuarie, Loredana Groza și-a condus tatăl pe ultimul drum. Vasile Groza s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, lăsând în urmă o durere uriașă și greu de dus pentru artistă, care s-a prăbușit în genunchi lângă catafalcul tatălui său. CANCAN.RO a surprins momentele emoționante.

O durere sfâșietoare pentru Loredana Groza, care vineri și-a luat un ultim rămas bun de la tatăl său. Prieteni, rude și oameni care l-au admirat pe Vasile Groza s-au adunat la Cimitirul Bellu din Capitală pentru a-i aduce un ultim omagiu artistului, care s-a stins din viață în prima zi a anului. Ultimele luni din viața sa l-au găsit internat în spital.

Îngenunchiată de durere, la propriu, artista nu și-a putut stăpâni lacrimile și a avut un moment extrem de vulnerabil la căpătâiul tatălui său.

Vasile Groza a susținut-o necondiționat pe artistă

Loredana Groza a fost extrem de apropiată de tatăl ei, care, la fiecare ocazie, avea numai cuvinte de laudă despre ea. Artist la bază, acesta a susținut-o necondiționat în drumul ei spre celebritate. Într-un interviu mai vechi, Vasile Groza povestea cum i-au descoperit talentul Loredanei și cum a mers cu ea la fiecare concert sau repetiție din copilărie, dar și mai apoi, la spectacolele ei, ori de câte ori avea ocazia.

„Eu având un serviciu mai lejer, când era ea în ascensiune, eram umbra ei. Era totuși minoră. Consideram că e necesar să fiu lângă ea. Iar acum ne-a intrat în puterea obișnuinței, când se duce undeva, mergem și noi. Pe Loredana nu am încurajat-o, a răsărit deodată floare. O știm de când se urca pe taburet și cânta, avea trei anișori. Cântă de când a făcut ochi. Văd că merge înainte, e bine, a înzestrat-o Dumnezeu, i-a dat tot ce-i trebuie, și frumusețe, și glas… Era în vacanță, la bunici, avea un colac în mână, iar câinele era în ușa anexei. Ea s-a dus să-i dea colacul, iar câinele i-a luat și mâna, și acum are semn.

Atunci am zis că se face cântăreață, așa de tare a urlat, de au fugit toate găinile. Elena cântă și ea. Dar gândește în engleză. A făcut la Școala britanică. Dar îmi zice să nu o pun la tradus. Ea știe engleza la perfecție”, a declarat tatăl Loredanei Groza, într-un interviu mai vechi

Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza, a fost un om cu multiple talente și pasiuni. A lucrat o viață în domeniul confecțiilor, a încercat politica, candidând pentru un loc în Consiliul Local Onești, și a lăsat o moștenire literară valoroasă, fiind scriitor și membru al Uniunii Scriitorilor. În prima zi a anului 2026, după ce a petrecut ultimele luni internat în spital, Vasile Groza s-a stins din viață, la 88 de ani, chiar de Sfântul Vasile, ziua sa de nume, lăsând în urmă familie și apropiați copleșiți de durere.

