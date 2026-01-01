Ce făcea Loredana Groza la scurt timp după ce tatăl ei s-a stins? Profesionistă și în cea mai tristă zi

2025 s-a încheiat cum nu se poate mai rău pentru Loredana. Chiar în ultima zi din an, tatăl cântăreței s-a stins din viață, la vârsta de 88 de ani. Vestea a îngenunchiat-o pe artistă. Ce făcea aceasta la scurt timp după ce părintele său a murit? Profesionistă și în cea mai tristă zi.

În data de 31 decembrie 2025, tatăl Loredanei s-a stins din viață. În ultimele luni acesta a fost internat în spital din cauza problemelor de sănătate. Însă, în ciuda eforturilor medicilor, în cele din urmă, corpul său a cedat.

Vestea decesului a îngenunchiat-o pe Loredana, însă artista nu a avut prea mult timp să își plângă tatăl. La doar câteva ore după ce a aflat trista veste, aceasta a trebuit să urce pe scenă. Artista avea deja programate evenimente pentru noaptea de Revelion și le-a onorat, în ciuda celor întâmplate.

Loredana a demonstrat că este o profesionistă, a urcat pe scenă în noaptea dintre ani și a avut grijă ca publicul să nu îi simtă tristețea. A făcut un show ca la carte, iar petrecăreții au fost încântați de spectacol.

„Am sperat ca momentul asta nu va veni”

Loredana este devastată de pierderea tatălui său. Cântăreața este în doliu și a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„Am sperat ca momentul asta nu va veni vreodata pentru ca parintii nu mor niciodata.. Dar iata ca timpul n a mai avut rabdare. Tata a plecat in lunga calatorie a eternitatii! A lasat in urma mii de poezii, cartile lui pentru copii, romane, cantece pentru copii si pe noi copiii lui Lori si Cristi si cei doi nepoti Elena si David! Misiunea lui a fost indeplinita exemplar! A venit pe lume aparent fara nici o sansa .. orfan de tata de la nici un an, cu o mama vaduva de razboi care a crescut singura 3 baieti.. Visul lui a fost sa scrie.. chiar daca pentru a supravietui a facut toate muncile posibile si imposibile din lume inca din copilarie.. Dar in fiecare zi si a urmat destinul.. a scris.. Pentru ca s a nascut poet.. natural, autodidact.. Si a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. Sunt mandra de tine TATA! Mi-ai aratat ca orice poti realiza in viata oricate obstacole ti-ar sta in cale, doar daca te daruiesti! Tu ai crezut primul in mine, m-ai sustinut si m-ai iubit neconditionat. Ai fost un luptator, un visator, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nadejede, un erou! Te -ai luptat cu suferinta pana la ultima suflare!”, a scris Loredana, în mediul online.

Foto: Instagram