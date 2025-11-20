Loredana, despre dificultățile din spatele celebrității: „Am simțit-o și eu pe pielea mea”

Loredana a vorbit despre dificultățile din spatele succesului pe care l-a obținut. Artista a mărturisit lucruri neștiute de public și a evidențiat aspecte neplăcute ale celebrității sale. Află în articol despre ce este vorba!

Loredana este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste de la noi. Cu toate că succesul și celebritatea vin cu o serie de aspecte pozitive, vedeta a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat de-a lungul carierei sale.

Loredana, despre dificultățile din spatele celebrității

Ei bine, vedeta a mărturisit că succesul și personalitatea ei puternică îi intimidează pe bărbații din jurul ei. Loredana consideră că bărbații sunt predispuși să aleagă femei care le sunt inferioare sau mai ușor de manipulat și să fugă de cele cu o personalitate puternică.

„Am simțit-o și eu pe pielea mea, de foarte multe ori. Bărbații sunt intimidați de femeile puternice, de femeile care sunt independente. Cred că mulți preferă să aibă lângă ei femei care sunt mai ușor de manipulat, ca să nu folosesc un cuvânt mai urât”, a spus Loredana pentru viva.ro.

De asemenea, ea a spus și că oamenii au tendința de a îi pune etichete sau să o judece greșit, în timp ce în spatele camerelor se află o Loredana cu totul diferită și mult mai sensibilă.

„Din păcate, e un avantaj, e și un dezavantaj, pentru că mulți mă judecă greșit, după aparențe, și cred că nu sunt chiar așa și nu cred că ar trebui să le fie teamă. În spatele acestor aparențe se ascunde o ființă extrem de sensibilă și cine a reușit să vadă dincolo de ele, cu siguranță a descoperit o altfel de Loredana decât cea de pe coperțile revistelor, din filme sau din alte situații”, a mai spus vedeta.

