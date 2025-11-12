Loredana s-a ”rupt” pe manelele lui Sorin Copilul de Aur. Imaginile care au devenit virale

Loredana a făcut, din nou, spectacol! De această dată totul s-a întâmplat într-un club, unde artista s-a „rupt” pe manelele lui Sorin Copilul de Aur. Plină de energie, aceasta s-a lăsat purtată de ritmurile alerte și a ajuns în mijlocul ringului de dans. Imaginile au devenit imediat virale.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Loredana știe să facă spectacol și atunci când nu e pe scenă. Diva a arătat de mai multe ori că știe cum să se distreze, iar acum a dat o nouă „reprezentație”. De data aceasta, blondina s-a lăsat purtată de ritmurile de manele.

Recent, Loredana a fost într-un club, acolo unde a făcut spectacol. Cel care a animat seara a fost Sorin Copilul de Aur. Manelistul și-a scos talentul la înaintare și a dat o reprezentație de zile mari. A reușit să încingă atmosfera și să umple ringul de dans.

Ei bine, prima la dans a fost Loredana. Aceasta a luat cu asalt ringul și s-a lăsat purtată de muzică. A scos la înaintare toate mișcările și a făcut furori. Cântăreața s-a distrat de mama focului, iar asta se vede cu ochiul liber. Cu zâmbetul pe buze și cum multă energie, Loredana s-a „rupt” pe manele, iar imaginile cu ea au devenit virale.

Loredana, sărut cu Tudor Chirilă

Nu doar pe ringul de dans a făcut furori Loredana. Recent, aceasta a fost protagonista unui alt moment viral. Și-a făcut apariția la Vocea României și a făcut un show de senzație. Cireașa de pe tort a fost momentul în care ea și Tudor Chirilă s-au pupat, la finalul prestației.

Tudor Chirilă s-a bucurat de moment și a declarat că a fost cu adevărată încântat. Artistul a vorbit despre energia vedetei, care l-a luat prin surprindere chiar și pe el.

„Lori a venit cu o energie care m-a luat și pe mine pe sus. Mi se pare că este la fel de tânără ca întotdeauna, la fel de nebună și știe cu perimetrul ăla mic care se cheamă scenă”, a spus Tudor Chirilă.

Gestul bizar făcut de Loredana în fața unui tânăr, pe scenă: ”Ce a vrut să însemne asta?”

Loredana a făcut anunțul trist chiar în timpul unui concert: tatăl său, în stare gravă! Cu greu s-a abținut să nu plângă

Foto: Captură TikTok