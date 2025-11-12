Acasă » Știri » Loredana s-a ”rupt” pe manelele lui Sorin Copilul de Aur. Imaginile care au devenit virale

Loredana s-a ”rupt” pe manelele lui Sorin Copilul de Aur. Imaginile care au devenit virale

De: Alina Drăgan 12/11/2025 | 10:00
Loredana s-a ”rupt” pe manelele lui Sorin Copilul de Aur /Foto: Instagram, Tiktok
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Loredana a făcut, din nou, spectacol! De această dată totul s-a întâmplat într-un club, unde artista s-a „rupt” pe manelele lui Sorin Copilul de Aur. Plină de energie, aceasta s-a lăsat purtată de ritmurile alerte și a ajuns în mijlocul ringului de dans. Imaginile au devenit imediat virale.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Loredana știe să facă spectacol și atunci când nu e pe scenă. Diva a arătat de mai multe ori că știe cum să se distreze, iar acum a dat o nouă „reprezentație”. De data aceasta, blondina s-a lăsat purtată de ritmurile de manele.

Recent, Loredana a fost într-un club, acolo unde a făcut spectacol. Cel care a animat seara a fost Sorin Copilul de Aur. Manelistul și-a scos talentul la înaintare și a dat o reprezentație de zile mari. A reușit să încingă atmosfera și să umple ringul de dans.

Ei bine, prima la dans a fost Loredana. Aceasta a luat cu asalt ringul și s-a lăsat purtată de muzică. A scos la înaintare toate mișcările și a făcut furori. Cântăreața s-a distrat de mama focului, iar asta se vede cu ochiul liber. Cu zâmbetul pe buze și cum multă energie, Loredana s-a „rupt” pe manele, iar imaginile cu ea au devenit virale.

Categoria de pensionari români care primesc 150 lei în plus la pensie, în decembrie 2025
Categoria de pensionari români care primesc 150 lei în plus la pensie, în...
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!
Loredana s-a ”rupt” pe manelele lui Sorin Copilul de Aur /Foto: Captură TikTok

Loredana, sărut cu Tudor Chirilă

Nu doar pe ringul de dans a făcut furori Loredana. Recent, aceasta a fost protagonista unui alt moment viral. Și-a făcut apariția la Vocea României și a făcut un show de senzație. Cireașa de pe tort a fost momentul în care ea și Tudor Chirilă s-au pupat, la finalul prestației.

Tudor Chirilă s-a bucurat de moment și a declarat că a fost cu adevărată încântat. Artistul a vorbit despre energia vedetei, care l-a luat prin surprindere chiar și pe el.

„Lori a venit cu o energie care m-a luat și pe mine pe sus. Mi se pare că este la fel de tânără ca întotdeauna, la fel de nebună și știe cu perimetrul ăla mic care se cheamă scenă”, a spus Tudor Chirilă.

Gestul bizar făcut de Loredana în fața unui tânăr, pe scenă: ”Ce a vrut să însemne asta?”

Loredana a făcut anunțul trist chiar în timpul unui concert: tatăl său, în stare gravă! Cu greu s-a abținut să nu plângă

 

Foto: Captură TikTok

Tags:
Iți recomandăm
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9 luni de la moartea lui
Știri
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9…
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu povestea lui
Știri
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini…
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după...
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Digi24
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat...
Parteneri
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în...
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
Click.ro
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă...
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și cei cu facultate
Digi 24
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și...
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată în România
go4it.ro
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată...
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea ...
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9 luni de la moartea lui
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu ...
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu povestea lui
Monica Davidescu, copleșită de durere după moartea lui Horia Moculescu! Seară de reculegere, în ...
Monica Davidescu, copleșită de durere după moartea lui Horia Moculescu! Seară de reculegere, în memoria regretatului compozitor | EXCLUSIV
De ce s-au despărțit, de fapt, Horia și Mariana Moculescu? Ce s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani
De ce s-au despărțit, de fapt, Horia și Mariana Moculescu? Ce s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani
Andra Volos și Lele și-au cumpărat încă o casă. Cum arată locuința în care se vor muta curând
Andra Volos și Lele și-au cumpărat încă o casă. Cum arată locuința în care se vor muta curând
Cui îi va rămâne toată averea lui Horia Moculescu? Ce se întâmplă cu moștenirea
Cui îi va rămâne toată averea lui Horia Moculescu? Ce se întâmplă cu moștenirea
Vezi toate știrile
×