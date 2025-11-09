Acasă » Știri » Gestul bizar făcut de Loredana în fața unui tânăr, pe scenă: ”Ce a vrut să însemne asta?”

Gestul bizar făcut de Loredana în fața unui tânăr, pe scenă: ”Ce a vrut să însemne asta?”

De: Irina Rasoveanu 09/11/2025 | 16:52
Ce gest a făcut Loredana?/ Sursa foto: TikTok

Loredana și-a uimit din nou fanii, după o apariție incendiară pe scenă. În timpul concertului său de la Sala Palatului, vedeta a avut invitat un tânăr artist, care a cântat alături de ea. La un moment dat, situația a luat o turnură neașteptată. Cântărețul i-a lansat o provocare, iar ea a făcut un gest bizar în fața tuturor. Imaginile au ajuns virale pe internet. Află, în articol, toate detaliile!

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, Loredana a susținut un concert de mare anvergură la Sala Palatului, intitulat „Măiastra”. Celebra artistă a mărturisit că a muncit un an întreg pentru acest spectacol, iar biletele au fost sold out. Oamenii prezenți au urmărit cu atenție fiecare moment, iar unele dintre ele au făcut deja înconjurul internetului.

Ce gest bizar a făcut Loredana pe scenă

În ultima perioadă, Loredana a avut mai multe momente controversate, iar acum a ajuns din nou în centrul atenției. Artista a susținut concertul „Măiastra”, la Sala Palatului, și a invitat pe scenă, alături de ea, un tânăr cântăreț.

La un moment dat, artistul i-a lansat o provocare, și anume să se pună în cap. Mai întâi, i-a arătat el, iar atunci când s-a întors, Loredana a făcut gestul bizar – și-a băgat capul între picioarele lui. Internuații au rămas surprinși, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Ce a vrut să însemne asta de la ei?”/ „Incredibil”/ „Nebuni, bre, nebuni”/ „Miroase bine?”/ „A făcut o pomană cu el”, au fost câteva dintre comentarii.

Momentul bizar de pe scenă/ Sursa foto: TikTok

În cele din urmă, artista a acceptat provocarea și chiar a reușit să facă această „schemă” cu succes. În timp ce unii au rămas surprinși de gestul cântăreței, alții au ținut să o felicite pentru flexibilitate și curaj.

Loredana a muncit din greu pentru acest spectacol. Artista a mărturisit că se pregătește de un an pentru concertul de la Sala Palatului, care a avut ca temă centrală redefinirea căutării eterne a perfecțiunii, frumuseții transcendente și esenței spirituale.

„Măiastra, pasărea magică ce reprezintă perfecțiunea, magia și inspirația divină în folclorul românesc, devine simbolul unei călătorii artistice memorabile, într-un spectacol eveniment care redefinește căutarea eternă a perfecțiunii, frumuseții transcendente și esenței spirituale”, a transmis Loredana, pe Instagram.

