Momentul în care Loredana și Tudor Chirilă se sărută pasional la Vocea României! Reacția fabuloasă a juraților Pro TV. VIDEO

De: Denisa Iordache 08/11/2025 | 12:07
Loredana și Tudor Chirilă, sărut pasional la Vocea României.
Un moment total neprevăzut i-a luat prin surprindere pe fanii Vocea României! Loredana și Tudor Chirilă au făcut deliciul publicului atunci când s-au sărutat pasional. Află mai multe detalii în articol! 

Loredana este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste de la noi. Vedeta și-a obișnuit fanii cu momente spectaculoase și cu transparența ei totală. Cu toate astea, cea mai recentă apariție i-a luat prin surprindere chiar și pe jurații de la Voce României. 

Momentul în care Loredana și Tudor Chirilă se sărută pasional

Tudor Chirilă și-a dorit ca Loredana să vină la Vocea României, așa că Irina Rimes i-a îndeplinit dorința. Fosta antrenoare și-a făcut apariția în platou și a făcut un show de senzație. Cireașa de pe tort a fost momentul în care ea și Tudor Chirilă s-au pupat, la finalul prestației. 

Nu doar publicul a rămas mască! Jurații și prezentatorul emisiunii Vocea României, Pavel Bartoș, au avut niște reacții savuroase. Aceștia au rămas uimiți de ceea ce au văzut și nu au mai avut cuvinte.

„A pupat-o! Eu chiar mă bucur că surpriza mea pentru Tudor a funcționat ca la carte”, a spus Irina Rimes, uimită. 

Tudor Chirilă s-a bucurat de moment și a declarat că a fost cu adevărată încântat de surpriza colegei lui, Irina Rimes. Artistul a vorbit despre energia vedetei care l-a luat prin surprindere chiar și pe el. 

„Lori a venit cu o energie care m-a luat și pe mine pe sus. Mi se pare că este la fel de tânără ca întotdeauna, la fel de nebună și știe cu perimetrul ăla mic care se cheamă scenă”, a spus Tudor Chirilă.

CITEȘTE ȘI:

OBIECTUL de care Loredana nu se desparte niciodată! E talismanul ei secret: „Mă ține cu picioarele pe pământ”

Loredana, surpriză de proporţii! I s-a îndeplinit visul după 30 de ani: „A fost o propunere pe care o așteptam”

