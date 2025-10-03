OBIECTUL de care Loredana nu se desparte niciodată! E talismanul ei secret: „Mă ține cu picioarele pe pământ”

Loredana Groza este o divă cameleonică. Surprinde de fiecare dată, se reinventează, iar piesele ei continuă să fie în topul preferințelor publicului. Atentă la imaginea ei, artista gândește fiecare apariție până la cel mai mic detaliu: de la coafură, machiaj, outfit și accesorii. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Loredana Groza ne-a mărturisit că silueta ei impecabilă este rezultatul unei continue diete. Diva ne-a vorbit și despre bijuteria de care nu se desparte, un inel din aur achiziționat din India.

Atunci când nu e pe scenă, în studio sau pe vreun platou de filmare, Loredana Groza are o serie de îndeletniciri care îi induc o stare de bine. Ce o relaxează pe vedetă, dar și cum își gestionează slăbiciunile culinare, ne-a povestit în detaliu.

Loredana Groza: “De când mă știu țin dietă”

CANCAN.RO: Ce te relaxează în timpul liber? Ce te face fericită?

Loredana Groza: Să citesc, să fac yoga, să mă uit la filme, să scriu. Astea sunt preocupările mele cele mai plăcute. Și să mănânc. (n.r. râde)

CANCAN.RO: Ce slăbiciuni culinare aici și cât de rar sau des le consumi?

Loredana Groza: În funcție de sezon. Uite, în vară, am avut slăbiciunea înghețată.

CANCAN.RO: Îi spuneai unei doamne că e bună, dar periculoasă…

Loredana Groza: Da, că e și periculoasă. Într-adevăr orice e periculos dacă nu e măsura care trebuie. Chiar și lucruri care se spune că sunt sănătoase.

CANCAN.RO: Care sunt principiile care te ajută să-ți păstrezi silueta impecabilă?

Loredana Groza: Disciplină, rutină. Pentru că trebuie să ai un program clar și atunci când nu faci excepții prea multe, când nu te lași: lasă că acum fac asta, că nu contează! Mă apuc de mâine să facă dietă sau să am un regim de viață sănătos. Nu funcționează! Trebuie să faci în fiecare zi lucrul ăsta ca să funcționeze.

CANCAN.RO: În prezent ții fasting sau vreo altă dietă?

Loredana Groza: De când mă știu țin dietă. (n.r. râde) De fapt, nicio mâncare nu e bună decât dacă e mâncată la ora care trebuie, în combinația care trebuie și în cantitatea care trebuie. Asta înseamnă dietă de fapt: să fii conștient când bagi ceva în gură și când scoți ceva pe gură. (n.r râde)

Loredana Groza: “E un inel pe care pur și simplu nu-l scot niciodată de la mână și cumva simt că mă protejează”

CANCAN.RO: Ai vreun obiect de care nu te desparți, care-ți poartă noroc?

Loredana Groza: Da, acest inel, pe care îl port. Nu-l am de la mama mea. E un inel pe care pur și simplu nu-l scot niciodată de la mână și cumva simt că mă protejează. Mă ține cu picioarele pe pământ. Inelul n-are așa de mulți ani. Locul ăsta întotdeauna a fost un loc în care am purtat un inel de genul ăsta. E din aur, am avut și din alte metale. Am început cu cupru, argint și am ajuns la aur. Evoluăm în viață. E un șarpe.

CANCAN.RO: Are legătura cu India? E luat de acolo?

Loredana Groza: Are legătură, da.

