Cum a ajuns Loredana Groza să joace într-un film finanțat din criptomonede: „Am avut o discuție şi…”

Loredana Groza este profesionistă și cameleonică totodată, reușind, de-a lungul timpului, să se reinventeze și să fie pe placul publicului. Mulți producători și regizori și-o doresc în emisiuni sau filme, însă acest lucru depinde de mai mulți factori, printre care programul ei, dar și ideea proiectului. Regizorul Anghel Aron Florian și-a făcut debutul cu pelicula “Cine nu e gata”, mărturisind, pentru CANCAN.RO, cum a reușit să o convingă pe Loredana să joace într-un film finanțat din criptomodene.

Filmul „Cine nu e gata” a pus burnout-ul pe marele ecran. Protagonistă este Ioana Budu, care, cu această ocazie a debutat în cinematografie. Loredana are un rol secundar, interpretează o cântăreață care se plimbă prin toată lumea, are tot felul de probleme, mai mult sau mai puțin adevărate. Cât de mult s-a implicat diva în proiect și cum s-a lucrat cu ea, ne-a povestit regizorul.

Anghel Aron Florian: „Atunci a apărut tangențial într-un cerc de prieteni”

CANCAN.RO: Suntem la avanpremiera filmului “Cine nu e gata” și ați mizat pe o tânără actriță ca protagonistă.

Anghel Aron Florian: Este o seară importantă pentru noi: 2 ani de muncă și un vis ambițios. Și da, am mizat pe Ioana după mai multe audiții și după aproximativ 3 ani de stagnare în acest proiect, pentru că am văzut acest potențial în ea.Și nu doar asta, ci talentul, harul care este muncit.

I-am spus din prima zi dacă e dispusă să dea un an în viața ei, la fel cum și noi facem, bineînțeles echipa din spatele filmului, pentru noi toți. Și se simte pe ecranul mare, atunci când ne uităm, se simte implicarea aceasta. Pentru că ea timp de un an de zile a gândit ca Victoria, a trăit ca Victoria, zi de zi ea a devenit din ce în ce mai mult Victoria.

E o foarte mare diferență în a te duce și a interpreta un personaj pentru două săptămâni, după care te duci și faci alte joburi și îți vezi de cursul vieții. Iar această abordare, ca să spunem așa, are un rezultat de care eu sunt foarte mândru și fericit pe marele ecran.

CANCAN.RO: Înțeleg că ați abordat-o direct pe Facebook, nu?

Anghel Aron Florian: Inițial da, tehnologia ne ajută, e mult mai ușor de comunicat prin termenul social media. Și da, într-o perioadă în care mai mult sau mai puțin proiectul stagna, atunci a apărut tangențial într-un cerc de prieteni. Am observat asemănarea cu eroina din carte și de acolo oarecum a evoluat natural discuția, dar cu destul de multe provocări, să spunem așa, teste.

Anghel Aron Florian: „Am fost total impresionat de nivelul ei de profesionalism pe partea de actorie”

CANCAN.RO: Loredana Groza a fost greu de convins să se alăture distribuției?

Anghel Aron Florian: Loredanei i-a plăcut proiectul și abordarea noastră. Ea mai lucrase deja cu Ada Vertan, coproducătorul meu, încă de la “A doua căderea a Constantinopolului” și alte produse după aceea. Și Lori, da, într-adevăr ne-a spus un “da” foarte repede. Am fost fericit să aud această nouă adiție echipei, dar cel mai impresionat am fost pe platou.

Nu știu dacă am dat două duble cu Loredana, deci a mers șnur. Am fost total impresionat de nivelul ei de profesionalism pe partea asta de actorie. Știm că e o cântăreață foarte bună, dar pe partea asta de actorie două duble am tras.

CANCAN.RO: Și am înțeles că ați făcut-o roșcată (n.r. perucă) la filmări.

Anghel Aron Florian: Da, da, da, și a fost ideea ei și mi-a plăcut foarte mult pentru că s-a implicat atât de mult în proiect, atât încât a înțeles cromatica. Noi am avut o discuție prealabilă, o citire, a înțeles zona în care vrem să ducem filmul vizual și ea a venit cu inițiativa de roșcată, de culori, de paleta de culori și așa mai departe. Lucru admirabil.

Anghel Aron Florian: „O comunitate crypto pe care noi am creat-o cu scopul de a finanța filme”

CANCAN.RO: Să vorbim și despre finanțarea acestui film.

Anghel Aron Florian: Da, asta e partea grea, finanțarea. Ne-am chinuit tradițional să obținem CNC și alte surse de la stat. Nu am reușit, am aplicat, am fost refuzați. După aceea am început cu un buget din compania noastră, un buget minim de un 10-20%, după care comunitatea, o comunitate crypto pe care noi am creat-o cu scopul de a finanța filme și produse în zona de entertainment, original content, am reușit să creștem această comunitate, au crezut în produs, suntem aici.

CANCAN.RO: Deci, practic, filmul este finanțat din criptomonede?

Anghel Aron Florian: Corect și asta vrem să dezvoltăm foarte mult pe viitor. Pentru că criptomonedele nu sunt doar un vehicul de speculă, da? Ci mai degrabă un vehicul de investiție. Ok, se poate specula, poți să cumperi, să pariezi, să faci orice dorești, dar poate fi și un vehicul de investiție, cu care poți construi lucruri frumoase, așa cum am făcut și noi, și putem lăsa ceva în urma noastră, la urma urmei.

CANCAN.RO: Și bugetul la cât s-a ridicat?

Anghel Aron Florian: După 500.000 de euro n-am mai calculat.

CANCAN.RO: V-a fost teamă?

Anghel Aron Florian: Da, sincer, da, pentru că altfel nu mai e aceeași implicare și am zis nu, trebuie să facem proiectul la capăt, trebuie să o facem cu maximul de potențial, fără să facem niciun fel de rabat la calitate, tragem linie la final. Pentru noi important este să fim acum aici.

