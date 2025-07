Și-a făcut debutul pe marele ecran, după multe dezamăgiri, acum, Ioana Budu spune totul: ”Îmi era teamă că m-am născut stea și mor speranță!”

Ioana Budu este protagonista filmului “Cine nu e gata”, care aduce în cinematografe o poveste despre epuizarea profesională care, pentru mulți români, a devenit o parte firească a vieții de zi cu zi. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița ne-a povestit despre declicul din liceu, când a dat Medicina pe Actorie, dar și despre dezamăgirile de care s-a lovit, precum și despre oamenii care i-au dat credit în această meserie.

Ioana Budu o interpretează pe Victoria Lungu, un fost director de HR, prins între depresie și furie, care decide să își reinventeze viața devenind career coach radical. Producția transformă burnout-ul într-o comedie neagră cu accente de thriller psihologic și oferă o reflecție satirică asupra obsesiei moderne pentru performanță cu orice preț.

Ioana Budu: „M-am lovit de multe refuzuri”

CANCAN.RO: Ai alocat un an întreg pentru acest film, care reprezintă și debutul tău în cinematografie. Cum a fost perioada de pregătire, de așteptare?

Ioana Budu: A fost un an foarte greu pe alocuri, cu îndoieli tăcute, pentru că eu veneam și dintr-o perioadă în care mai fusesem păcălită cu alte proiecte și atunci mi-a fost destul de complicat.

Doar că am simțit profesionalismul din spatele scenariului, m-am îndrăgostit de Victoria, mi-am dorit foarte tare să fiu ca ea pe alocuri și, cu toate că nu am mai putut să fac nimic, nu că mi s-a interzis, dar mi s-a zis să mă focusez doar pe Victoria, că o să merite. Asta am și făcut și a meritat pe deplin. A fost cea mai bună alegere a vieții mele.

CANCAN.RO: Ce feedback ai primit din partea familiei, a prietenilor și a oamenilor din industrie?

Ioana Budu: Din familie nu l-a văzut nimeni, dar au fost câțiva oameni din industrie care au văzut filmul. Recunosc că am primit numai feedback-uri pozitive, dar acum aștept și recenziile negative, dacă e să fie, că și ele trebuie să existe, cred. Îmi doresc ca lumea să spună sincer o părere, pentru că dacă ei consideră că s-a făcut ceva greșit, din greșeli învățăm și atunci eu vreau să evoluez. Asta e ceea ce îmi doresc.

CANCAN.RO: Ești la început de drum cu actoria. Care a fost cea mai mare provocare pe care ai trăit-o până în prezent? Sau de ce te-ai lovit în această meserie până acum?

Ioana Budu: M-am lovit de multe refuzuri, m-am lovit de: „ești foarte bună, continuă, dar nu avem loc pentru tine”. Dar m-am lovit și de oameni foarte calzi, foarte buni, care m-au îmbrățișat, care m-au învățat, care au avut grijă de mine. Și oamenii mai deștepți decât mine mi-au zis: așteaptă, lucrează chiar dacă nu ai nimic de făcut, pentru că în momentul în care o să vină trebuie să fii pregătită. Și într-adevăr a venit.

Targetul meu principal a fost să nu se dea nicio dublă din cauza mea, pentru că eu am filmat în toate secvențele și mi-am dorit lucrul acesta. Mi-am dorit, pentru că echipa era formată din peste 50 de oameni cu o experiență extrem de largă. Ei să zică: da, e o actriță foarte bună și așa a fost. Nu pentru că mă laud, ci pentru că îmi doresc ca oamenii să vină să vadă acest film.

Ioana Budu: „Am fost în burnout psihic, pentru că mi-era teamă că m-am născut stea și mor speranță”

CANCAN.RO: În viața reală, ai fost vreodată în burnout?

Ioana Budu: Da, am fost în burnout psihic, pentru că mi-era teamă că m-am născut stea și mor speranță. Mi-era teamă că poate nu o să vină momentul acela în care eu să pot să arăt ce am mai bun și să zic: da, sunt actriță, să fiu mândră să zic că sunt actrița. Și e întrebarea lumii: dar ce ai făcut? Unde te putem vedea? În „Cine nu e gata” mă puteți vedea acum.

CANCAN.RO: Părinții te-au susținut când ai ales acest drum?

Ioana Budu: Tata a murit când noi eram foarte mici. Mama m-a susținut. Datorită ei am ajuns cumva unde sunt. Eu am mai avut căderi. Datorită ei și a surorilor mele, cumva am reușit să mă ridic de fiecare dată. Nu am fost pregătită, n-am vrut niciodată să renunț la actorie, pentru că eu cumva pentru asta trăiesc. Nu vacanțe, nu haine, nu nimic, platouri de filmare și teatru, atâta tot! Ei m-au susținut cum au putut ei mai bine emoțional, pentru că asta e cel mai important.

CANCAN. RO: A existat un moment în care ți-ai dat seama că asta vrei cu adevărat în viață?

Ioana Budu: Eu am vrut să fiu medic, eram deșteaptă până în clasa a XI-a într-adevăr. Și m-am trezit într-o noapte la 0.00 fix și am zis: nu domne, eu vreau să fiu actriță! Dar cum îi zic mamei când mă pregăteam de Medicină? Lucrurile au luat o întorsătură pozitivă, am făcut cursuri gratuite de teatru în prima lună, am câștigat un concurs de talente, cu toate că nu aveam idee nici ce e un monolog. Dar era dorința, pasiunea, hai să fac! Asta a fost.

CANCAN.RO: Ce sfaturi ai primit pe platourile de filmare de la Daniela Nane, Tania Popa sau Loredana?

Ioana Budu: Nu pot să spun că am primit sfaturi. Am fost foarte onorată să joc cu oameni cu un renume deja construit și am încercat să-i văd pe ei cum se pregătesc pentru o zi de filmare. Clar, pregătirea unui actor e fiecare cu el însuși total separată. Dar am mai furat niște trucuri pe care nu pot să le spun acum. A fost o onoare să joc alături de mari oameni, cărora să nu le fie rușine să zică: ea e la debut și hai că a mers. Nu, toți au zis: da, a meritat, e foarte bine, e foarte bună.! Am pus tot sufletul în personajul ăsta, absolut tot sufletul. Toată frustrarea mea strânsă de ani de zile.

CANCAN.RO: Felicitări și mult succes mai departe!

Ioana Budu: Mulțumesc mult. La următorul interviu sigur plâng , că ăsta m-a emoționat. Deci la următorul mă apucă bocetul, îmi curge și rimelul și tot. Mulțumesc.

