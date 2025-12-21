Acasă » Exclusiv » Imaginile durerii la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu! Familia și apropiații au condus-o pe ultimul drum

Imaginile durerii la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu! Familia și apropiații au condus-o pe ultimul drum

De: Delina Filip 21/12/2025 | 14:13
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
23 poze
Vezi galeria foto

Sunt momente încărcate de emoție și durere pentru Mihaela Rădulescu și familia sa, care și-au luat rămas bun de la Marilena Țiganu. Sicriul mamei Mihaelei Rădulescu a fost adus la capela din Snagov, iar în urmă cu puțin timp a avut loc slujba de înmormântare. Mama vedetei  a fost înmormântată în cimitirul unde este deja înhumat tatăl Mihaelei Rădulescu, Țiganu Petre Florin. CANCAN.RO are imaginile durerii. 

Mama Mihaelei Rădulescu, Marilena Țiganu, a fost înmormântată la cimitirul din Snagov, fiind îngropată lângă tatăl Mihaelei,Petre Florin Țiganu. Femeia s-a stins din viață la 77 de ani în data de 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București, lăsând în urmă o durere imensă pentru familia sa. Dispariția ei vine la doar cinci luni după moartea tragică a lui Felix Baumgartner, partenerul vedetei, pierdere care a zguduit profund viața Mihaelei.

Mihaela Rădulescu și-a înmormântat mama

În urmă cu puțin timp a sosit la cimitir Mihaela Rădulescu. Chiar și în aceste momente extrem de grele pentru ea, vedeta și-a păstrat decența și eleganța. Îmbrăcată într-o ținută neagră, cu un palton lung elegant desupra și cizme cu toc, fosta prezentatoare tv a intrat rapid în biserică. A salutat și mulțumit presei, ulterior și-a îmbrățișat fratele și apropiații.

Mihaela Rădulescu a sosit la înmormântarea mamei sale, Marinela Țiganu
Mihaela Rădulescu a sosit la înmormântarea mamei sale, Marilena Țiganu

În ultimele ore, la Capela din Snagov au fost momente încărcate de durere și de emoție, iar familia și apropiații mamei Mihaelei Rădulescu au venit pentru a-și lua rămas bun de la Marinela Țiganu. Printre primii sosiți se numără fratele fostei prezentatoare tv, alături de soția lui, dar și Cristian Bozgan, fost prezentator Ferma alături de Mihaela Rădulescu. Fiul Mihaelei Rădulescu, Ayan, nu a fost însă prezent la înmormântarea bunicii. Băiatul în vârstă de 20 de ani locuiește în SUA și este student. În copilărie, acesta a fost crescut de Marilena Țiganu, bunica sa reprezentând una dintre cele mai importante figuri din viața lui și un sprijin constant pentru familie.

Mihaela Rădulescu, alături de fratele ei și de prezentatorul tv Cristian Bozgan
Mihaela Rădulescu, alături de fratele ei și de prezentatorul tv Cristian Bozgan

Mama Mihaelei Rădulescu a fost înmormântată lângă tatăl vedetei

Coroane cu flori au fost depuse la capelă, aducându-i un ultim omagiu Marinelei Țiganu. Mulți dintre care au cunoscut-o și apreciat-o pe mama Mihaelei Rădulescu au fost prezenți la slujba de înmormântare.

Mihaela Rădulescu a fost înconjurată de apropiați în aceste momente grele
Mihaela Rădulescu a fost înconjurată de apropiați în aceste momente grele

Tragedia vine la doar câteva luni după pierderea suferită de Mihaela Rădulescu, când partenerul ei de viață, Felix Baumgartner, și-a pierdut viața într-un accident de parapantă în Italia. În acest context, familia se află acum într-o stare de doliu profund, iar imaginile de la capelă surprind o durere pe care cuvintele abia o pot exprima.

CITEȘTE ȘI: Mihaela Rădulescu, sfâșiată de durere la înmormântarea mamei sale! Și-a păstrat eleganța chiar și în momentele cele mai grele

ACCESEAZĂ ȘI: Ce a apărut la căpătâiul Marilenei, mama Mihaelei Rădulescu? Imagini tulburătoare de la priveghi

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihaela Rădulescu, sfâșiată de durere la înmormântarea mamei sale! Și-a păstrat eleganța chiar și în momentele cele mai grele
Exclusiv
Mihaela Rădulescu, sfâșiată de durere la înmormântarea mamei sale! Și-a păstrat eleganța chiar și în momentele cele mai…
Andrew Tate a fost rupt cu bătaia! Chase DeMoor l-a învins într-un meci controversat
Exclusiv
Andrew Tate a fost rupt cu bătaia! Chase DeMoor l-a învins într-un meci controversat
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a...
Miliardarii care vor să „scape” de democrație. Își fac propriile orașe, cu reguli și taxe impuse de ei!
Gandul.ro
Miliardarii care vor să „scape” de democrație. Își fac propriile orașe, cu reguli...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din...
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
Digi24
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum...
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă
Digi 24
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3...
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
Digi24
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Miliardarii care vor să „scape” de democrație. Își fac propriile orașe, cu reguli și taxe impuse de ei!
Gandul.ro
Miliardarii care vor să „scape” de democrație. Își fac propriile orașe, cu reguli și taxe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
N-a putut privi. Momentul în care durerea a fost prea mare și Mihaela Rădulescu s-a întors cu spatele
N-a putut privi. Momentul în care durerea a fost prea mare și Mihaela Rădulescu s-a întors cu spatele
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, după ce și-a înmormântat mama. Reacție rară în fața jurnaliștilor
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, după ce și-a înmormântat mama. Reacție rară în fața jurnaliștilor
Cumplit! Cum și-a luat adio Mihaela Rădulescu de la mama ei: ”Îmbrățișează-i pe Felix și pe tata”
Cumplit! Cum și-a luat adio Mihaela Rădulescu de la mama ei: ”Îmbrățișează-i pe Felix și pe tata”
Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză apare un leu, dar nu doar atât. Găsiți șobolanul ...
Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză apare un leu, dar nu doar atât. Găsiți șobolanul ascuns!
Cea mai veche rețetă de post din România. Cum se prepară hremziile prin metoda arhaică din zona ...
Cea mai veche rețetă de post din România. Cum se prepară hremziile prin metoda arhaică din zona Moldovei
Accesoriile de lux cu care a apărut Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei. Gențile ei costă ...
Accesoriile de lux cu care a apărut Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei. Gențile ei costă cât o mașină
Vezi toate știrile
×