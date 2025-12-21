Imaginile durerii la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu! Familia și apropiații au condus-o pe ultimul drum

Sunt momente încărcate de emoție și durere pentru Mihaela Rădulescu și familia sa, care și-au luat rămas bun de la Marilena Țiganu. Sicriul mamei Mihaelei Rădulescu a fost adus la capela din Snagov, iar în urmă cu puțin timp a avut loc slujba de înmormântare. Mama vedetei a fost înmormântată în cimitirul unde este deja înhumat tatăl Mihaelei Rădulescu, Țiganu Petre Florin. CANCAN.RO are imaginile durerii.

Mama Mihaelei Rădulescu, Marilena Țiganu, a fost înmormântată la cimitirul din Snagov, fiind îngropată lângă tatăl Mihaelei,Petre Florin Țiganu. Femeia s-a stins din viață la 77 de ani în data de 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București, lăsând în urmă o durere imensă pentru familia sa. Dispariția ei vine la doar cinci luni după moartea tragică a lui Felix Baumgartner, partenerul vedetei, pierdere care a zguduit profund viața Mihaelei.

Mihaela Rădulescu și-a înmormântat mama

În urmă cu puțin timp a sosit la cimitir Mihaela Rădulescu. Chiar și în aceste momente extrem de grele pentru ea, vedeta și-a păstrat decența și eleganța. Îmbrăcată într-o ținută neagră, cu un palton lung elegant desupra și cizme cu toc, fosta prezentatoare tv a intrat rapid în biserică. A salutat și mulțumit presei, ulterior și-a îmbrățișat fratele și apropiații.

În ultimele ore, la Capela din Snagov au fost momente încărcate de durere și de emoție, iar familia și apropiații mamei Mihaelei Rădulescu au venit pentru a-și lua rămas bun de la Marinela Țiganu. Printre primii sosiți se numără fratele fostei prezentatoare tv, alături de soția lui, dar și Cristian Bozgan, fost prezentator Ferma alături de Mihaela Rădulescu. Fiul Mihaelei Rădulescu, Ayan, nu a fost însă prezent la înmormântarea bunicii. Băiatul în vârstă de 20 de ani locuiește în SUA și este student. În copilărie, acesta a fost crescut de Marilena Țiganu, bunica sa reprezentând una dintre cele mai importante figuri din viața lui și un sprijin constant pentru familie.

Mama Mihaelei Rădulescu a fost înmormântată lângă tatăl vedetei

Coroane cu flori au fost depuse la capelă, aducându-i un ultim omagiu Marinelei Țiganu. Mulți dintre care au cunoscut-o și apreciat-o pe mama Mihaelei Rădulescu au fost prezenți la slujba de înmormântare.

Tragedia vine la doar câteva luni după pierderea suferită de Mihaela Rădulescu, când partenerul ei de viață, Felix Baumgartner, și-a pierdut viața într-un accident de parapantă în Italia. În acest context, familia se află acum într-o stare de doliu profund, iar imaginile de la capelă surprind o durere pe care cuvintele abia o pot exprima.

