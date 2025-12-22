Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Actrița iubită de români, de nerecunoscut! Motivul dureros din cauza căruia a ajuns să slăbească enorm

Actrița iubită de români, de nerecunoscut! Motivul dureros din cauza căruia a ajuns să slăbească enorm

22/12/2025
Actrița iubită de români, de nerecunoscut! Motivul dureros din cauza căruia a ajuns să slăbească enorm
Actrița Kate Beckinsale (52 de ani) a ajuns de nerecunoscut după ce în ultima perioadă a slăbit extrem de mult. Fanii ei sunt îngrijorați și chiar i-au atras atenția pe rețelele sociale că a slăbit mult prea mult.

În pofida unor zvonuri cum că ar folosi Ozempic pentru a scădea în greutate, Beckinsale a reacționat și spune că nu aceasta este cauza pentru care a slăbit așa mult, ci greutățile prin care a trecut în ultima perioadă.

Actrița, apreciată și de publicul din România, a declarat că a slăbit din cauza stresului și dureriiprovocate de pierderea tatălui său vitreg și de moartea mamei sale, Judy Loe, care s-a stins din viață anul acesta din cauza cancerului.

„Da, este adevărat, am probleme. Trec prin unul dintre cele mai dureroase momente din viața mea. Corpul păstrează scorul”, a spus Kate Beckinsale pe Instagram.

Deranjată de remarcile fanilor despre corpul ei, actrița a oprit comentariile la o mare parte dintre postările ei.

Sursa foto: Instagram

Kate Beckinsale, deranjată de critici

Ca răspuns unui internaut care susținea că „nu critică”, dar că Beckinsale a „slăbit prea mult în ultima vreme”, actrița a replicat:

„Dacă nu este o critică, atunci este o opinie pasiv-agresivă, complet inutilă, venită de la cineva pe care nu îl cunosc și care nu știe nimic despre situația mea. Așa că data viitoare când simți nevoia să comentezi despre corpul cuiva, cel mai bine ar fi să taci.”

La jumătatea acestui an, Kate Beckinsale a anunțat că mama sa a decedat în urma unei lupte cu o formă agresivă de cancer. La acea dată, ea a postat pe Instagram un mesaj prin care spunea că preferă să anunțe ea moartea mamei sale, înainte ca acest lucru să devină public prin alte mijloace.

„A murit în noaptea de 15 iulie, în brațele mele, după o suferință cumplită. Îmi cer scuze sincer față de prietenii ei care află astfel sau prin presă, dar nu pot să verific telefonul. Sunt paralizată de durere. Jude a fost busola vieții mele, iubirea vieții mele, cea mai bună prietenă a mea”, scria Beckinsale.

Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”

Prințul Andrew, respins și de propria fiică. Prințesa Beatrice nu vrea să petreacă sărbătorile cu el „pentru a nu se face de rușine”

×