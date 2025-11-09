Loredana a făcut anunțul trist chiar în timpul unui concert: tatăl său, în stare gravă! Cu greu s-a abținut să nu plângă

Loredana Groza, una dintre cele mai iubite artiste din România, trece printr-o perioadă dificilă. Într-un concert recent desfășurat la Sala Palatului, eveniment care a atras un public numeros și entuziast, artista nu a putut să se bucure pe deplin de momentul său pe scenă din cauza problemelor de sănătate ale tatălui său. Iată ce mesaj a transmis artista!

Momentele de emoție nu au putut fi ocolite. În timpul spectacolului, atmosfera s-a schimbat vizibil, întrucât artista a fost marcată de imposibilitatea ca tatăl ei să fie alături de ea. Publicul prezent a resimțit tensiunea și emoția din sală, în timp ce Loredana a dedicat o parte din repertoriul său persoanelor dragi și celor aflați în dificultate.

Ce mesaj a transmis Loredana Groza

Tatăl artistei, în vârstă de 88 de ani, se află internat într-un spital și se confruntă cu o stare gravă de sănătate, ceea ce a adus un plus de dramatism asupra evenimentului. Deși profesionalismul Loredanei a făcut ca spectacolul să continue, absența figurei paterne a avut un impact emoțional major asupra artistei.

În ciuda acestor dificultăți personale, Loredana Groza a reușit să transforme momentul într-unul memorabil pentru public.

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta. Este pentru prima dată când cânt pe această scenă fără ca tatăl meu să fie în sală. Le mulțumesc cadrelor medicale pentru grija pe care o au față de el. Se află în stare gravă la spital!”, a transmis Loredana Groza pe scena Sălii Palatului.

