Ce relație are Cătălin Botezatu cu Loredana, de fapt. Designerul a făcut dezvăluirea: ”Ne-am sărutat, e adevărat”

Cătălin Botezatu și Loredana, două dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, sunt prieteni buni de o lungă perioadă de timp. Cei doi formează un duo de senzație oriunde apar împreună și reușesc să capteze atenția tuturor prin felul lor de a fi. Recent, designerul de modă a mărturisit că și-ar fi dorit mai mult de o prietenie cu artista, dar nu s-a putut. De ce? Află în rândurile de mai jos!

Sincer cum ne-a obișnuit, Cătălin Botezatu a vorbit despre relația dintre el și vedetă fără ocolișuri. Celebrul designer a dezvăluit lucrurile total neștiute de public care s-au petrecut între el și Loredana.

Cătălin Botezatu și-a dorit o relație cu Loredana

Designerul de modă a vorbit despre apropierile care au existat între el și vedetă de-a lungul timpului. Cu toate astea, niciodată nu s-a ajuns la mai mult, asta pentru că el o respectă foarte mult și nu vrea să piardă o prietenie frumoasă clădită în mulți ani. Cu toate astea, Botezatu recunoaște că Loredana va fi mereu specială pentru el, chiar dacă între ei doi nu s-a putut întâmpla mai mult decât o prietenie.

„Pe Lore aș săruta-o încontinuu. Lore este DIVA. (…) E fantastică, nu poți să nu iubești o femeie ca Loredana. Mi-aș fi dorit să am o altfel de relație cu ea, de ce să fiu ipocrit?! De câte ori o văd, îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea, dar uite că n-am spus nimănui, mi-a fost teamă întotdeauna să merg mai departe. Ne-am sărutat, e adevărat, dar e un respect extraordinar acolo, deși vorbim toate prostiile… Să știți că, de fiecare dată când o văd, înăuntrul meu mă fâstâcesc, ca un copil. Și, în plus, pentru o noapte de dragoste, e păcat să strici o relație de zeci de ani. Oricum, Lore va rămâne specială pentru mine toată viața”, a spus Cătălin Botezatu pentru viva.ro.

