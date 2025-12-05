Gafă colosală în politica românească! Cine a crezut că Munții Dolomiți sunt în România

Noua președintă a organizației PNL Moreni, Ioana Raluca Dumitrică, și-a marcat debutul în funcție cu o greșeală vizibilă în mesajul transmis de Ziua Națională.

În postarea publicată pe 1 Decembrie, aceasta a inclus o fotografie din munții Dolomiți, Italia, prezentată drept peisaj românesc.

Gafă colosală la nivel înalt

Mesajul său, dedicat sărbătorii naționale, a fost însoțit de mai multe imagini care ar fi trebuit să reflecte frumusețea României.

„De Ziua Națională, celebrăm împreună frumusețea locurilor noastre, tradițiile și oamenii care însuflețesc aceste meleaguri”, a scris Dumitrică pe pagina sa de socializare.

Fotografiile folosite au fost preluate din mediul online, fără menționarea sursei. Printre reperele culturale și naturale românești, precum Castelul Corvinilor, Castelul Bran, Transfăgărășanul sau Chipul lui Decebal, s-a strecurat și o imagine surprinzând zona Val di Funes din nordul Italiei, cu masivul Odle în fundal – un peisaj emblematic al Dolomiților.

Această fotografie este ușor de identificat printr-o simplă căutare inversă, fiind parte a unui sit UNESCO intens promovat și recunoscut datorită crestelor abrupte ale masivului Odle.

În imagine apare și biserica din Santa Maddalena, unul dintre cele mai fotografiate obiective din Dolomiți. Vizibilitatea și notorietatea acestui peisaj fac cu atât mai evidentă eroarea utilizării sale într-un mesaj dedicat României.

Postarea a atras atenția prin contrastul dintre imaginile autentice românești și fotografia din Italia, ceea ce a transformat mesajul festiv într-o gafă de proporții. În loc să fie un omagiu exclusiv adus patrimoniului național, mesajul a inclus un peisaj străin, recunoscut la nivel internațional.

Cine a crezut că Munții Dolomiți sunt în România

Ioana Raluca Dumitrică a fost aleasă la începutul lunii noiembrie 2025 în fruntea organizației PNL Moreni. Ea se descrie drept „un lider activ, cu suflet dar și cu minte”.

În anul 2024, Dumitrică a candidat la Senatul României pe lista PNL Dâmbovița, ocupând poziția a treia, după fostul senator Virgil Guran și Cornel Florian Chirică, directorul județean al Poștei Române.

Rezultatele alegerilor din 2024 au lăsat organizația PNL Dâmbovița fără reprezentare în Senat, pierzând mandatul deținut anterior. În legislatura 2025–2028, județul Dâmbovița este reprezentat în Senat de câte un parlamentar din PSD, USR și AUR, ceea ce marchează o schimbare semnificativă în echilibrul politic local.

Astfel, debutul Ioanei Raluca Dumitrică în noua funcție a fost umbrit de această greșeală vizibilă, care a stârnit reacții și a atras atenția asupra modului în care liderii politici aleg să își construiască mesajele publice. În loc să fie un moment de celebrare exclusivă a României, postarea a devenit un exemplu de neatenție în comunicarea politică.

