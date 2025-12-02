1 Decembrie ca la carte la Cotroceni. Mutu, Cosoi și Maticiuc, invitați speciali la prima recepție a lui Nicușor Dan!

De Ziua Națională a României, Palatul Cotroceni s-a deschis pentru prima recepție organizată de Nicușor Dan de când a devenit președinte. În holurile istorice au pășit artiști, foști oficiali, oameni din media și societate civilă, vedete și personalități politice. Invitații au fost întâmpinați cu decor tricolor și un candy-bar festiv, în ton cu sărbătoarea. Adrian Mutu, Codin Maticiuc, Victor Rebengiuc, Irina- Margareta Nistor sau Laura Cosoi sunt numele câtorva dintre persoanele publice prezente la eveniment. CANCAN.RO a stat de vorbă cu câțiva dintre ei despre acest eveniment.

Recepția oficială de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni a strâns ieri, pe lângă demnitari și oficiali, și o mulțime de vedete din showbiz și televiziune. Sobrietatea unui astfel de eveniment a fost alternată cu o atmosferă de socializare, iar multe personalități au semnat condica la evenimentul festiv. Printre ele se numără și Adrian Mutu.

Primele impresii ale vedetelor care au fost prezente la Palatul Cotroceni de 1 decembrie

Îmbrăcat la patru ace, Adrian Mutu nu avea cum să lipsească de la un eveniment cu o simbolistică atât de importantă. Fostul mare fotbalist ne-a dezvăluit că 1 decembrie rămâne pentru el o zi cu o încărcătură emoțională specială, iar invitația la recepția oficială de la Palatul Cotroceni a fost un motiv în plus de mândrie.

„A fost o zi frumoasă, întotdeauna Ziua Națională a României este specială pentru noi toți și în mod special pentru mine. M-am întâlnit cu multă lume, cu multe persoane importante. L-am ascultat și l-am văzut pentru prima dată pe domnul Președinte, a fost frumos. Mi s-a părut foarte frumos din partea Administrației Prezidențialeși vreau să felicit inițiativa de a deschide porțile Palatului Cotroceni multor persoane din diferite domenii. În anii trecuți se obișnuia să se petreacă într-un cerc mai restrâns. Acum s-au deschis porțile mai multor oameni din multe domenii și m-am văzut cu mulți prieteni acolo. A fost un lucru frumos din partea lor, democratic, elegant”, a spus Adi Mutu pentru CANCAN.RO.

Fostul sportiv a mărturisit că atmosfera l-a impresionat încă de la intrare: eleganță, solemnitate și un respect autentic pentru simbolurile României.

„Am mers singur pentru că invitația a fost nominală. Am stat o oră cu totul. Nu am apucat să fac fotografii cu domnul Președinte, nu am făcut poze, nu a fost acela motivul pentru care am fost acolo”, a mai declarat el.

Adrian Mutu susține că a fost încântat să redescopere Palatul Cotroceni, un loc în care nu mai pășise de mulți ani, încă din perioada în care a fost decorat pentru meritele sale sportive.

„M-a impresionat Palatul Cotroceni, nu îmi mai amintesc, parcă am mai fost o dată când am primit medalia de gradul al treilea în stat pentru merite sportive de la domnul Traian Băsescu”, a spus Adrian Mutu.

Irina Margareta Nistor, eleganță a superlativ de Ziua Națională a României

Eleganța a fost cuvântul-cheie pentru Irina-Margareta Nistor la recepția de Ziua Națională. Criticul de film ne-a mărturisit că Palatul Cotroceni a arătat superb, fiind împodobit cu decorațiuni tricolore alese cu o atenție aparte pentru detaliu. În plus, Irina Margareta Nistor susține că a fost o plăcere să se revadă cu diverse personalități. S-a fotografiat alături de fostul președinte, Emil Constantinescu, însă pe Traian Băsescu nu l-a prins, ne mărturisește ea.

„A fost foarte elegant, în primul rând palatul a fost frumos împodobit, mai frumos ca niciodată. M-am văzut cu destul de multă lume, m-am bucurat să îl revăd pe fostul președinte Emil Constantinescu, îmi pare rău că l-am ratat pe președintele Traian Băsescu”, a spus Irina Margareta Nistor pentru CANCAN.RO.

În ceea ce privește meniul, criticul a apreciat faptul că s-au păstrat tradițiile, dar și creativitatea: dulciuri în culorile drapelului, preparate tradiționale, opțiuni de post și, desigur, șampanie.

„Totul arăta foarte atent, ca într-un decor de teatru sau de film, extrem de îngrijit. Și asta mi-a făcut plăcere, plus florile în roșu-galben-albastru.Au avut grijă să fie și preparate de post. Totul arăta foarte atent, era mai degeaba așa ca într-un decor de teatru sau de film, adică foarte îngrijit. Și asta mi-a făcut plăcere, plus florile în roșu galben și albastru”, a mai dezvăluit criticul de film.

Atmosfera a fost una plină de autenticitate și bucurie, iar întâlnirile cu personalități din lumea filmului și culturii au transformat recepția într-un adevărat eveniment de gală.

„M-am văzut cu noul director al radioului, cu Robert Schwarts, cu care de asemenea am fost într-o emisiune la Festivalul Enescu împreună cu Paul Cozichian. M-am văzut cu Codin Maticiuc și am vorbit puțin despre “Cursa” și despre filmele independente și în rest au făcut diverși poze cu mine căci trezesc nostalgii, ceea ce nu mi-aș dori în mod special să trezesc nostalgii, dar îmi face plăcere dacă vor să-și facă poze cu mine”, a conchis ea.

Laura Cosoi a atras toate privirile la Palatul Cotroceni!

Laura Cosoi a fost una dintre cele mai rafinate și elegante apariții de la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a României. (vezi aici detalii) Actrița a atras toate privirile cu o rochie scurtă, nude, din satin, o alegere îndrăzneață care a ieșit instant în evidență. În timp ce majoritatea invitaților au mizat pe eleganța clasică, porturi tradiționale și fuste care trec de genunchi, vedeta a optat pentru un look modern și cu mult curaj. Vedeta a declarat că atmosfera de la Cotroceni a surprins-o în mod plăcut.

„Atmosfera mi s-a părut surprinzător de caldă, chiar dacă vorbim de un cadru extrem de oficial. Domnul Președinte și Prima Doamnă m-au primit cu o căldură pe care nu o anticipasem. Cel mai drag moment pentru mine a fost discuția cu Prima Doamnă, Mirabela Grădinaru. A fost scurtă, dar suficient de profundă încât să simt că îngrijorările noastre legate de adicțiile digitale au fost auzite. Pentru mine, asta a contat enorm. Am simțit o combinație de emoție, respect și deschidere. Pentru mine, faptul că am fost invitată în numele asociației “Eu te iubesc” a însemnat mult, pentru că am avut ocazia să duc acolo preocupările reale ale părinților, aceleași frici și nesiguranțe pe care le trăiesc și eu privind viitorul copiilor noștri, mai ales în ceea ce privește adicțiile digitale”, a declarat Laura Cosoi pentru CANCAN.RO .

Prezentatoarea tv ne-a spus că invitația a venit la pachet cu numeroase emoții, dar faptul că soțul i-a fost alături, a determinat-o să se relaxeze și să se bucure de moment. În plus, discuțiile au atins și teme serioase pe care vedeta le-a dezbătut cu mult patos.

„Sincer, am fost emoționată. Nu cred că poți păși în acel loc într-o zi atât de simbolică fără să simți ceva în stomac. Dar, în același timp, am avut și o stare de asumare. Mi-am repetat constant motivul pentru care sunt acolo: să dau glas îngrijorărilor noastre de părinți, care nu sunt doar teoretice, ci foarte personale pentru mine. L-am avut alaturi de mine si pe Cosmin si asta m-a ajutat! Am stat aproape tot timpul de vorbă, pentru că mi-am dorit să folosesc fiecare moment pentru a discuta despre subiectele care mă preocupă atât de mult, în special expunerea timpurie la tehnologie și riscul adicțiilor”, a spus ea.

CITEȘTE ȘI: Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la recepția de la Cotroceni, de Ziua Națională a României. Imaginile s-au viralizat!

ACCESEAZĂ ȘI: Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.