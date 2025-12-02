Vedeta care a furat privirile la Cotroceni, de 1 Decembrie. S-a pozat cu președintele, dar toată lumea era atentă la … picioarele ei!

Recepția oficială de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni a strâns ieri, pe lângă demnitari și oficiali, și o mulțime de vedete din showbiz și televiziune, dar ochii tuturor au fost ațintiți asupra Laurei Cosoi.

Actrița și prezentatoarea TV a atras toate privirile cu o rochie scurtă, nude, din satin, o alegere îndrăzneață care a ieșit instant în evidență. În timp ce majoritatea invitaților au mizat pe eleganța clasică, porturi tradiționale și fuste care trec de genunchi, Laura a optat pentru un look sexy, modern și cu mult curaj.

Mai mult, ea a accesorizat ținuta și cu un dres negru, care i-a scos în evidență picioarele sculptate, dar și cu o broșă cu tricolorul, că doar pentru asta a mers la Cotroceni, nu?

Momentele „de neuitat” au inclus și fotografiile cu președintele Nicușor Dan și partenera acestuia, Mirabela Grădinaru, dar și cu soțul ei și alte colege din showbiz.

Ulterior, blondina, mamă a patru copiii, a postat, pe rețelele de socializare, un mesaj legat de prezența la eveniment.

„Astăzi, de 1 Decembrie, am ales să fiu aici în numele părinților și copiilor din România. Pentru că viitorul lor nu poate fi lăsat pe mâna algoritmilor și a unor sisteme care nu știu ce înseamnă iubirea, siguranța sau responsabilitatea , exact cum spunea și Ursula von der Leyen: nimic nu poate înlocui rolul uman în educația copiilor noștri.

Educația nu este un proces tehnic, ci o relație. O relație care cere prezență, discernământ, empatie și curaj.

Astăzi nu am reprezentat doar o voce, ci grijile, speranțele și întrebările unei întregi generații de părinți.

Iar în final, rămâne ceva simplu și puternic: credința că, atunci când ne unim pentru copiii noștri, nimic nu e prea greu și nicio schimbare nu e imposibilă. Pentru că viitorul lor începe cu alegerile și curajul nostru de azi, iar împreună îl putem face sigur, curat și omenesc”; a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Ce vedete au defilat de 1 Decembrie la Cotroceni

Evenimentul a reunit o listă lungă de persoane publice, printre care și Andreea Raicu, Alexia Eram și Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, Denise Rifai, Cristina Dorobanțu, Ana Morodan, Codin Maticiuc și Sânziana Iacob.

Însă adevărata „baie de vedete” a făcut-o Mirabela Grădinaru, care a devenit atracția principală a sesiunii de fotografii. Toate influencerele s-au îmbulzit să se pozeze cu ea și să posteze imaginile pe social media, unde au și tăguit-o pe partenera președintelui, care are, însă, conturile private.