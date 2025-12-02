Acasă » Știri » Vedeta care a furat privirile la Cotroceni, de 1 Decembrie. S-a pozat cu președintele, dar toată lumea era atentă la … picioarele ei!

Vedeta care a furat privirile la Cotroceni, de 1 Decembrie. S-a pozat cu președintele, dar toată lumea era atentă la … picioarele ei!

De: Veronica Mavrodin 02/12/2025 | 14:05
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Recepția oficială de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni a strâns ieri, pe lângă demnitari și oficiali, și o mulțime de vedete din showbiz și televiziune, dar ochii tuturor au fost ațintiți asupra Laurei Cosoi.

Actrița și prezentatoarea TV a atras toate privirile cu o rochie scurtă, nude, din satin, o alegere îndrăzneață care a ieșit instant în evidență. În timp ce majoritatea invitaților au mizat pe eleganța clasică, porturi tradiționale și fuste care trec de genunchi,  Laura a optat pentru un look sexy, modern și cu mult curaj.

Mai mult, ea a accesorizat ținuta și cu un dres negru, care i-a scos în evidență picioarele sculptate, dar și cu o broșă cu tricolorul, că doar pentru asta a mers la Cotroceni, nu?

Vortexul polar. Fenomenul care dă peste cap iarna din România
Vortexul polar. Fenomenul care dă peste cap iarna din România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Momentele „de neuitat” au inclus și fotografiile cu președintele Nicușor Dan și partenera acestuia, Mirabela Grădinaru, dar și cu soțul ei și alte colege din showbiz.

Ulterior, blondina, mamă a patru copiii, a postat, pe rețelele de socializare, un mesaj legat de prezența la eveniment.

„Astăzi, de 1 Decembrie, am ales să fiu aici în numele părinților și copiilor din România. Pentru că viitorul lor nu poate fi lăsat pe mâna algoritmilor și a unor sisteme care nu știu ce înseamnă iubirea, siguranța sau responsabilitatea , exact cum spunea și Ursula von der Leyen: nimic nu poate înlocui rolul uman în educația copiilor noștri.

Educația nu este un proces tehnic, ci o relație.
O relație care cere prezență, discernământ, empatie și curaj.
Astăzi nu am reprezentat doar o voce, ci grijile, speranțele și întrebările unei întregi generații de părinți.
Iar în final, rămâne ceva simplu și puternic:
credința că, atunci când ne unim pentru copiii noștri, nimic nu e prea greu și nicio schimbare nu e imposibilă.
Pentru că viitorul lor începe cu alegerile și curajul nostru de azi, iar împreună îl putem face sigur, curat și omenesc”; a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Ce vedete au defilat de 1 Decembrie la Cotroceni

Evenimentul a reunit o listă lungă de persoane publice, printre care și Andreea Raicu, Alexia Eram și Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, Denise Rifai, Cristina Dorobanțu, Ana Morodan, Codin Maticiuc și Sânziana Iacob.

Însă adevărata „baie de vedete” a făcut-o Mirabela Grădinaru, care a devenit atracția principală a sesiunii de fotografii. Toate influencerele s-au îmbulzit să se pozeze cu ea și să posteze imaginile pe social media, unde au și tăguit-o pe partenera președintelui, care are, însă, conturile private.

 

Tags:
Iți recomandăm
Chinul prin care a trecut Bella Santiago de la Power Couple, ca să obțină cetățenia română: ”E foarte greu!”
Știri
Chinul prin care a trecut Bella Santiago de la Power Couple, ca să obțină cetățenia română: ”E foarte…
A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. Trei copii au rămas acum orfani de mamă
Știri
A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. Trei copii au rămas acum orfani de mamă
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o...
Horoscop 3 decembrie. Zodia care dă lovitura în carieră
Gandul.ro
Horoscop 3 decembrie. Zodia care dă lovitura în carieră
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut...
O nouă formă de viață înflorește la Cernobîl, pe pereții celor mai radioactive clădiri de pe Pământ
Digi24
O nouă formă de viață înflorește la Cernobîl, pe pereții celor mai radioactive...
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul...
Parteneri
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Click.ro
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei...
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Horoscop 3 decembrie. Zodia care dă lovitura în carieră
Gandul.ro
Horoscop 3 decembrie. Zodia care dă lovitura în carieră
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! Rapperul Poorstacy a murit la doar 26 de ani: a fost găsit în stare gravă, ...
Doliu în lumea muzicii! Rapperul Poorstacy a murit la doar 26 de ani: a fost găsit în stare gravă, la hotel
Telespectatorii au rămas perplecși când au văzut-o! Prezentatoare celebră, de nerecunoscut în propria ...
Telespectatorii au rămas perplecși când au văzut-o! Prezentatoare celebră, de nerecunoscut în propria emisiune
Chinul prin care a trecut Bella Santiago de la Power Couple, ca să obțină cetățenia română: ”E ...
Chinul prin care a trecut Bella Santiago de la Power Couple, ca să obțină cetățenia română: ”E foarte greu!”
Se anunță divorțul momentului! Vedeta și-a șters pozele cu soțul, a renunțat la verighetă și ...
Se anunță divorțul momentului! Vedeta și-a șters pozele cu soțul, a renunțat la verighetă și a slăbit spectaculos
A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. Trei copii au rămas acum orfani de mamă
A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. Trei copii au rămas acum orfani de mamă
De la viața de noapte la performanță academică: fiul lui Horia „Teppisto” face senzație internațională!
De la viața de noapte la performanță academică: fiul lui Horia „Teppisto” face senzație internațională!
Vezi toate știrile
×