Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV

Capitala s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare de Ziua Națională a României. Mii de bucureșteni au asistat la parada militară din fața Arcului de Triumf, într-o atmosferă solemnă ce a dat tonul acestei zile importante pentru poporul român. În prima linie, printre oficialități, a atras atenția și o doamnă elegantă, care a purtat o pălărie galbenă, ce a ieșit în evidență. Cine este și cu ce se ocupă, aflați numai din CANCAN.RO.

Parada Militară de 1 Decembrie de la București rămâne, an de an, unul dintre cele mai importante momente ale Zilei Naționale. Mii de oameni, civili și oficiali, au asistat la defilarea impresionantă a militarilor, la trecerea tehnicii blindate sau la demonstrațiile unităților de elită. Drapelele în roșu, galben și albastru au fluturat peste tot, fanfara militară a răsunat, iar atmosfera solemnă a dat tonul unei zile dedicate identității și demnității naționale.

Cine este doamna cu pălărie galbenă?

În acest decor festiv, ordonat și încărcat de emoție, dintre atâtea oficialități prezente, privirile s-au îndreptat și către o prezență feminină din „linia întâi” a invitaților. O doamnă elegantă, cu o pălărie galbenă ce a atras atenția încă de la apariția sa. Ținuta a fost una aleasă, și o apariție distinctă: un mantou lung, în nuanțe calde de maro-caramel, cu o croială elegantă, potrivit sezonului rece, dar și atmosferei ceremoniale. Pălăria, piesa de rezistență a ținutei, a fost accesorizată discret, dar simbolic, cu o bandă în culorile tricolorului. Contrastul dintre nuanțele calde ale ținutei și decorul sobru al uniformelor militare a contribuit, de asemenea, la vizibilitatea sa în cadrul tribunei.

Cine este doamna cu pălărie galbenă care a adus o notă solemnă evenimentului? Aceasta se numește Iulia Scântei și este judecător la Curtea Constituțională a României.

A dat mâna cu Traian Băsescu

Prezența sa la ceremonie s-a înscris în rândul invitaților oficiali, alături de reprezentanți ai instituțiilor statului și ai mediului politic. O apariție discretă, un exemplu despre cum simplitatea și eleganța pot exista în armonie cu protocolul, contribuind subtil, la dinamica vizuală a unui eveniment national major.

Un moment notabil în timpul evenimentului a fost acela în care aceasta a dat mâna cu fostul președinte, Traian Băsescu, prezent și el în zona oficială, alături de alte personalități ale lumii politice și nu numai. Un schimb de saluturi într-un context protocolar, firesc pentru un eveniment de o asemenea amploare.

