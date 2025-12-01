Acasă » Exclusiv » Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV

Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV

De: Dumitru Cristian 01/12/2025 | 13:49
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Capitala s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare de Ziua Națională a României. Mii de bucureșteni au asistat la parada militară din fața Arcului de Triumf, într-o atmosferă solemnă ce a dat tonul acestei zile importante pentru poporul român. În prima linie, printre oficialități, a atras atenția și o doamnă elegantă, care a purtat o pălărie galbenă, ce a ieșit în evidență. Cine este și cu ce se ocupă, aflați numai din CANCAN.RO.

Parada Militară de 1 Decembrie de la București rămâne, an de an, unul dintre cele mai importante momente ale Zilei Naționale. Mii de oameni, civili și oficiali, au asistat la defilarea impresionantă a militarilor, la trecerea tehnicii blindate sau la demonstrațiile unităților de elită. Drapelele în roșu, galben și albastru au fluturat peste tot, fanfara militară a răsunat, iar atmosfera solemnă a dat tonul unei zile dedicate identității și demnității naționale.

Doamna cu pălărie galbenă, judecătoarea Iulia Scântei, alături de Traian Băsescu

Cine este doamna cu pălărie galbenă?

În acest decor festiv, ordonat și încărcat de emoție, dintre atâtea oficialități prezente, privirile s-au îndreptat și către o prezență feminină din „linia întâi” a invitaților. O doamnă elegantă, cu o pălărie galbenă ce a atras atenția încă de la apariția sa. Ținuta a fost una aleasă, și o apariție distinctă: un mantou lung, în nuanțe calde de maro-caramel, cu o croială elegantă, potrivit sezonului rece, dar și atmosferei ceremoniale. Pălăria, piesa de rezistență a ținutei, a fost accesorizată discret, dar simbolic, cu o bandă în culorile tricolorului. Contrastul dintre nuanțele calde ale ținutei și decorul sobru al uniformelor militare a contribuit, de asemenea, la vizibilitatea sa în cadrul tribunei.

Cine este doamna cu pălărie galbenă care a adus o notă solemnă evenimentului? Aceasta se numește Iulia Scântei și este judecător la Curtea Constituțională a României.

A dat mâna cu Traian Băsescu

Prezența sa la ceremonie s-a înscris în rândul invitaților oficiali, alături de reprezentanți ai instituțiilor statului și ai mediului politic. O apariție discretă, un exemplu despre cum simplitatea și eleganța pot exista în armonie cu protocolul, contribuind subtil, la dinamica vizuală a unui eveniment national major.

Un moment notabil în timpul evenimentului a fost acela în care aceasta a dat mâna cu fostul președinte, Traian Băsescu, prezent și el în zona oficială, alături de alte personalități ale lumii politice și nu numai. Un schimb de saluturi într-un context protocolar, firesc pentru un eveniment de o asemenea amploare.

×