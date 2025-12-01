Acasă » Știri » La mulți ani, România! Primele imagini de la parada de 1 Decembrie

De: Andreea Stăncescu 01/12/2025 | 10:18
Inquam / George Călin
Astăzi, cu ocazia Zilei Naționale a României, când se împlinesc 107 ani de la Marea Unire, România îmbracă haine de sărbătoare. În București, pregătirile pentru parada militară au fost intense, iar evenimentul promite să fie unul spectaculos. Manifestările încep la ora 11:00, marcând deschiderea oficială a tuturor activităților dedicate acestei zile importante. CANCAN.RO are primele imagini de la pregătirea paradei militare din acest an. 

UPDATE 10:50: Avioanele nu vor mai defila astăzi din cauza norilor prea jos și ny vor permite survolarea.

Astăzi are loc o paradă impresionantă în Capitală, organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României. Evenimentul reunește forțe militare și echipamente din țară și din străinătate, oferind publicului o demonstrație spectaculoasă de disciplină și tehnică militară, în semn de respect pentru cei 107 ani de la Marea Unire. CANCAN.RO are imagini de senzație înainte de începerea paradei militare.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că la paradă vor participa peste 2.900 de militari și specialiști, împreună cu tehnică militară diversă, iar cerul Capitalei va fi traversat de 45 de aeronave. De asemenea, vor fi trase 21 de salve de tun, iar defilarea va fi surprinsă și din aer de o dronă Bayraktar, oferind imagini spectaculoase de deasupra Arcului de Triumf.

Parada va include defilarea diverselor detașamente, la care vor lua parte militari ai Armatei României, ai Poliției și Jandarmeriei, precum și reprezentanți ai Serviciului Român de Informații. La eveniment vor fi prezenți și aproximativ 240 de militari din străinătate, provenind din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, Statele Unite și alte țări aliate care contribuie la structurile NATO desfășurate pe teritoriul României.

Pe durata zilei, Drapelul Național va fi arborat în toate unitățile militare din țară, iar la bordul navelor maritime și fluviale se va ridica Marele Pavoaz. În zona Arcului de Triumf, după încheierea ceremoniei oficiale, publicul va putea vizita o expoziție de tehnică militară, deschisă până la ora 14:30, oferind o privire inedită asupra forțelor armate și a dotărilor acestora.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de STS (@sts_telecomunicatii_speciale)

