Acasă » Horoscop » Horoscop Zilnic » Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia care pierde o sumă mare de bani

Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia care pierde o sumă mare de bani

De: Denisa Iordache 30/11/2025 | 20:00
Horoscop 1 decembrie 2025.

Horoscop 1 decembrie 2025. Află care e zodia care riscă să piardă bani!

Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Energia ta e sus, primești confirmări la muncă și simți că lucrurile încep să se alinieze fix cum ai sperat de ceva timp.

Taur (21 aprilie – 20 mai)

Risc de pierderi de bani sau cheltuieli proaste. Fii atent la ce plătești și nu avea încredere oarbă în promisiuni.

Gemeni (21 mai – 21 iunie)

Zi bună pentru discuții, mesaje importante și planuri noi. Ai fler, ai noroc și lumea chiar te ascultă.

Rac (22 iunie – 22 iulie)

Tensiuni în cuplu sau familie. Posibilă ceartă serioasă care te dă peste cap. Evită deciziile luate din impuls.

Leu (23 iulie – 22 august)

Primești apreciere, laude și ai magnet la oameni și oportunități. E genul de zi în care chiar contezi și se vede.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Te organizezi perfect, recuperezi întârzieri și reușești să pui ordine în haos. Ai control pe situații, profită.

Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Apar vești bune legate de bani sau un proiect care prinde contur. Zi bună pentru negocieri și decizii clare.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Intuiția ta funcționează excelent. Simți lucrurile dinainte să se întâmple și reușești să eviți greșeli smart.

Săgetător (22 noiembrie – 20 decembrie)

Ai chef de viață, de ieșiri, de râs. Cineva îți face ziua mai frumoasă printr-un gest simplu, dar sincer.

Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Te concentrezi pe viitor și faci un pas important pentru carieră. Ceva ce părea blocat începe să se miște.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Creativitate sus, idei bune și inspirație. Ai șansa să impresionezi pe cineva important printr-o idee originală.

Pești (19 februarie – 20 martie)

E o zi calmă, cu liniște interioară și claritate. Îți dai seama ce vrei cu adevărat și începi să crezi mai mult în tine.

CITEȘTE ȘI:

Zodia care devine părinte în 2026, conform Cameliei Pătrășcanu! Energia neptuniană îi va impacta profund

2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci

Tags:
Iți recomandăm
Horoscop 30 noiembrie 2025. Zodia care primește mesaje bizare de la Univers
Horoscop Zilnic
Horoscop 30 noiembrie 2025. Zodia care primește mesaje bizare de la Univers
Horoscop 29 noiembrie. Zodia care are parte de o întâlnire neprevăzută
Horoscop Zilnic
Horoscop 29 noiembrie. Zodia care are parte de o întâlnire neprevăzută
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de...
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au ironizat autoturismul care costă o avere
Adevarul
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău +...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Furt de zeci de mii de lei de la o bătrână. Cum s-au deghizat bărbații care au păcălit-o
Furt de zeci de mii de lei de la o bătrână. Cum s-au deghizat bărbații care au păcălit-o
A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum
A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum
Victor Slav a răbufnit în fața lui Bogdan Vlădău. S-a lăsat cu plâns: ”Durerea își provoacă ...
Victor Slav a răbufnit în fața lui Bogdan Vlădău. S-a lăsat cu plâns: ”Durerea își provoacă cicatrici”
Programul supermarketurilor de 1 decembrie 2025. Când sunt deschise Kaufland, Lidl și Mega Image
Programul supermarketurilor de 1 decembrie 2025. Când sunt deschise Kaufland, Lidl și Mega Image
Programul TV de Ziua Națională. Cine transmite la TV parada de 1 Decembrie
Programul TV de Ziua Națională. Cine transmite la TV parada de 1 Decembrie
Bancul sfârșitului de toamnă | Apel la 112
Bancul sfârșitului de toamnă | Apel la 112
Vezi toate știrile
×