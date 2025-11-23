Acasă » Știri » 2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci

2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci

De: Denisa Iordache 23/11/2025 | 18:25
2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci
Sursă: freepik

2026 vine cu schimbări majore pentru fiecare zodie. Acest an va fi unul Universal și va reprezenta începutul unui nou ciclu karmic. Prin urmare, energiile vor fi resetate. Află toate detaliile în articol! 

Anul 2026 este un An Universal (2+0+2+6=10, 1+0=1). Prin urmare, acest an are vibrația Anului 1 și reprezintă noi începuturi. Această combinație de numere ne spune că vom avea un an plin de schimbări, alegeri noi și curajoase, conexiuni noi și oportunități noi. 

2026 este An Universal – cifra destinului este 1

Anul 2026 dă startul unor noi începuturi pentru fiecare zodie, astfel că pentru anumiți nativi din zodiac va fi momentul perfect să ia totul de la 0, dacă vor să își schimbe total viața. 

Berbec 

Anul ce vine se anunță unul plin de succes pentru Berbeci. Acești nativi primesc șansa de a-și îndeplini visurile dacă acționează alături de o echipă, nu singuri. 

Taur 

Taurii vor iniția planuri care le vor schimba complet parcursul. Din momentul în care se vor decide că vor să acționeze, succesul va veni spre ei. 

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Gemeni 

Gemenii vor fi mai sinceri în anul ce vine, iar acest aspect le aduce evoluție în planul comunicării cu cei din jur și noi oportunități. 

Rac 

Racii vor simți nevoia de schimbări radicale în viața lor. Anul 2026 reprezintă momentul perfect în care acești nativi vor putea să pornească pe un drum total diferit. 

Leu 

Cu muncă și perseverență, Leii se vor bucura de recompensele mult așteptate. Acești nativi vor fi mai încrezători în puterile lor. 

Fecioară 

Anul 2026 vine cu noi conexiuni pentru Fecioare. Acești nativi vor simți nevoia să aibă parte de stabilitate și liniște emoțională. Pentru cei care sunt singuri, există șanse mari să își găsească sufletul pereche. 

Balanță 

Anul 2026 vine cu stabilitate și liniște pentru Balanțe. Acești nativi vor avea parte de persoane care îi vor înțelege și le vor oferi sprijin. 

Scorpion 

Scorpionii devin cea mai bună versiune a lor în anul care vine. Acești nativi renunță să mai asculte părerile din jur și merg doar după propria intuiție. 

Săgetător 

Anul 2026 vine cu succes pe plan profesional pentru Săgetători. Nativii zodiacului vor simți nevoia să fie independenți, iar colaborările vor apărea rapid. 

Capricorn 

Acești nativi vor evolua cu ajutorul oamenilor din jur. Pentru Capricorni, se anunță un an de evoluție și vor fi ajutați de cunoștințe vechi. 

Vărsător 

Pentru Vărsători urmează un an în care se vor focusa pe carieră, iar recompensele vor apărea. Acești nativi renunță la tot ce îi ținea cândva pe loc și găsesc succesul. 

Pești 

Anul 2026 vine cu armonie și iubire pentru Pești. Acești nativi vor fi mai încrezători în intuiția lor, iar acest aspect le va influența benefic conexiunile cu cei din jur. 

CITEȘTE ȘI:

Horoscop 24 noiembrie 2025. ZODIA care trece printr-un conflict la locul de muncă

Tabel zodii | Cât de infidel(ă) ești, în funcție de zodie. Cine înșală cel mai mult

Tags:
Iți recomandăm
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: „Foarte talentat, dar și foarte calculat”
Știri
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: „Foarte talentat,…
Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag
Știri
Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: ...
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: „Foarte talentat, dar și foarte calculat”
Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag
Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag
Pepe nu-și mai pune ”filtru” și le dă pe față: ”Să se ducă!”
Pepe nu-și mai pune ”filtru” și le dă pe față: ”Să se ducă!”
Tragedie în familia Kennedy! Nepoata lui JFK a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer terminal
Tragedie în familia Kennedy! Nepoata lui JFK a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer terminal
Cristina Șișcanu s-a supărat pe Mădălin Ionescu! A scos telefonul și a filmat toată scena: „Nici ...
Cristina Șișcanu s-a supărat pe Mădălin Ionescu! A scos telefonul și a filmat toată scena: „Nici nu mă aude, stă acolo și scrie”
Mihai Mitoșeru, ADIO România! Unde se va muta actorul cu logodnica, după ce vor deveni părinți: ...
Mihai Mitoșeru, ADIO România! Unde se va muta actorul cu logodnica, după ce vor deveni părinți: „Sper să iasă cât mai repede” | EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×